Sidney Crosby : Cinq choses à savoir sur la légende du hockey sur glace canadien 

Depuis le début de sa carrière, Sidney Crosby a accompli de nombreux exploits.

Certains ont fait les gros titres comme ses deux victoires aux Jeux Olympiques d'hiver, ses trois sacres en Coupe Stanley, son statut de prodige du hockey sur glace, son but décisif pendant la prolongation de la finale olympique de Vancouver 2010 face aux États-Unis ou son rôle de capitaine dans l'équipe qui a conservé son titre à Sotchi 2014.

Mais dans le même temps, Sidney Crosby est une énigme : c'est une méga-star qui fait profil bas, qui n'a pas de compte sur les réseaux sociaux et qui reste dans l'ombre autant que son statut de hockeyeur lui permet.

Ce passionné d'histoire qui a un faible pour les pizzas et les donuts fait tout pour rester fidèle à ses racines au sein de la classe ouvrière de Cole Harbour en Nouvelle-Écosse. Il dédie beaucoup de son temps à des associations caritatives et à sa fondation, a une vie privée très secrète et veut continuer comme cela.

D'ici à Beijing 2022 et la quête d'un troisième titre olympique, la route est encore longue pour le hockeyeur au numéro 87. Il a été contraint de se faire opérer d'une main pour soigner une blessure qui le gênait depuis Sotchi 2014.

Alors que les fans de hockey sur glace sont excités à l'idée de voir Sidney Crosby être associé à Connor McDavid et à de nombreuses autres stars canadiennes de NHL, voici cinq choses à savoir sur lui.

1. Sidney Crosby est surnommé « Sid the Kid »

Il a peut-être 34 ans mais Sidney Crosby sera toujours appelé « Sid the Kid » ou « The Next One » par certains.

Son talent prodigieux était déjà reconnu quand il n'était qu'un adolescent. À 13 ans, il apparaissait déjà dans « Hockey Night in Canada ».

Sidney Crosby est arrivé en NHL par la grande porte. Les Pittsburgh Penguins l'ont sélectionné avec le premier choix de la draft 2005. À 18 ans et 253 jours, il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre les 100 points dans une saison NHL.

À seulement 19 ans, il était déjà capitaine.

En 2009, « Sid the Kid » a mené les Penguins jusqu'au sacre en Coupe Stanley. Il était alors le plus jeune capitaine de l'histoire à soulever le trophée tant convoité.

Plus tard, il a permis à la franchise basée en Pennsylvanie de réaliser le doublé en gagnant le titre en 2016 et en 2017. C'était la première fois qu'une équipe conservait son titre en NHL depuis les Detroit Red Wings en 1997-1998.

Sidney Crosby est la preuve vivante qu'en étant dévoué et impliqué, on peut transformer un énorme potentiel en un talent incroyable.

2. Sidney Crosby, une icône olympique

Sidney Crosby a aussi porté fièrement le maillot rouge et blanc de la sélection canadienne.

À 16 ans, il a été retenu dans la sélection des moins de 20 ans. Avant lui, seulement quatre joueurs avaient été sélectionnés dans cette équipe en étant aussi jeunes. Parmi eux, il y avait Wayne Gretzky.

Sidney Crosby et le Canada ont remporté la médaille d'argent aux Championnats du monde juniors 2004 organisés en Finlande. Un an plus tard, il a permis à son équipe de gagner le titre mondial de la catégorie d'âge.

Aux Jeux Olympiques d'hiver de Vancouver 2010, Sidney Crosby a offert un moment d'anthologie aux Canadiens et aux fans de hockey sur glace. À domicile, il a marqué le but en or lors de la finale face aux États-Unis. Pour certains, c'est l'action la plus importante de l'histoire du sport canadien.

Sa célébration mérite une statue à Vancouver.

Sidney Crosby a ensuite réussi le doublé lors des Jeux Olympiques d'hiver de Sotchi 2014. Il a été le capitaine d'une sélection canadienne qui a réussi à conserver son titre. Cet exploit a confirmé un peu plus la place de Sidney Crosby dans la légende des Jeux Olympiques.

3. Sidney Crosby a été sélectionné pour les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

Les joueurs NHL n'ayant pas eu la possibilité de participer aux Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang 2018, Sidney Crosby n'a pas pu réaliser le triplé.

Dans cette situation, le Canada est tombé à la surprise générale en demi-finales face à l'Allemagne qui a plus tard perdu en finale contre l'équipe du ROC.

La sélection à la feuille d'érable a quand même ramené une médaille olympique grâce à sa victoire dans le match pour la troisième place face à la République tchèque. À Beijing 2022, les Canadiens vont tenter de faire mieux en décrochant la médaille d'or.

Pour y arriver, ils pourront compter sur Sidney Crosby. Le joueur des Pittsburgh Penguins a été retenu dans la liste préliminaire de trois noms communiquée par Doug Armstrong, le manager général de Team Canada, le 3 octobre 2021.

Les deux autres joueurs retenus sont Connor McDavid, le centre des Edmonton Oilers, et le défenseur Alex Pietrangelo qui évolue sous les couleurs des Vegas Golden Knights.

Cette sélection prouve à quel point l'équipe canadienne compte sur Sidney Crosby pour les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022. Il a été le choix numéro 1 du staff malgré l'incertitude qui entoure son état de santé à cause d'une blessure.

4. Sidney Crosby : une blessure et un retour sur la glace

Lors d'un choc avec Ryan Reaves, Sidney Crosby a été victime d'une blessure au poignet gauche juste après Sotchi 2014.

« Après les JO, Reavo ne m'a pas raté », a confié Sidney Crosby au site de la NHL. « C'est quelque chose que j'ai appris à gérer depuis. »

« Il y a eu des moments où cela me gênait plus que d'autres, mais ce n'était pas si grave », a expliqué Crosby. « C'était un peu lancinant, mais on s'y habitue. La gestion de ce genre de choses finit par intégrer la routine quotidienne. »

Comme cela a été relevé par la NHL, cette gestion implique deux victoires en Coupe Stanley, deux trophées Conn Smythe (meilleur joueur des séries éliminatoires), un trophée Ted Lindsay (meilleur joueur selon les joueurs), un trophée Hart (meilleure joueur selon les journalistes), un trophée Art Ross (joueur le plus décisif de la saison), un trophée Maurice Richard (meilleur buteur de la saison régulière) et plusieurs sélections au All-Star Game.

Il a finalement été contraint de se faire opérer en septembre 2021 et malgré une reprise tardive, le Canadien a été appelé parmi les trois premiers joueurs sélectionnés pour participer aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022.

5. Sidney Crosby en-dehors de la patinoire : un hockeyeur qui n'oublie pas d'où il vient

En-dehors de la glace, Sidney Crosby tente de rester proche de ses racines : il a grandi au sein d'une classe ouvrière fière en étant un garçon ordinaire doté d'un talent qui lui permet de faire des choses extraordinaires avec une crosse et un palet sur la patinoire.

« Je ne veux pas être vu comme un gars qui a oublié d'où il vient », a confié Sidney Crosby au Pittsburgh Tribune en 2015.

« J'apprécie les gens d'ici, et la meilleure manière de le montrer, c'est en étant sûr de garder les pieds sur terre. »

Il passe ses étés à pécher en Nouvelle-Écosse et depuis 2005 il dirige « l'école de hockey Sidney Crosby », des camps d'entraînements pour les enfants. Régulièrement, le hockeyeur reverse le montant de ses primes à des associations sportives locales et passe rendre visite à des enfants malades du cancer.

En 2019, il a créé la Fondation Sidney Crosby qui cherche à « supporter fièrement les associations qui cherchent à améliorer la vie des enfants démunis. »

Quand il a touché 20 000 dollars pour la victoire aux Jeux Olympiques de Vancouver, Sidney Crosby a tout donné à la fondation.

« Quand la fondation a vu le jour en 2009, j'avais l'espoir de donner aux communautés comme la mienne. Remporter la médaille d'or à domicile a été une expérience incroyable. »

« Je veux être capable de rendre aux associations locales pour que les enfants aient l'opportunité de réaliser leurs rêves comme j'ai pu le faire. »

Et ce hockeyeur très humble pourrait être amené à donner encore un peu plus en cas de troisième titre olympique aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022.