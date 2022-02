P&G annonce la liste des bénéficiaires de la bourse Athletes for Good pour Beijing 2022

Des athlètes du monde entier, dont la plupart participent aux Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de Beijing 2022, se sont vu remettre des bourses via le fonds Athletes for Good, un projet conjoint établi par le partenaire olympique mondial P&G, le Comité International Olympique (CIO) et le Comité International Paralympique (IPC).

En tout, 16 athlètes, 11 olympiens et 5 paralympiens, provenant de neuf pays se sont vu remettre une bourse totale de 400 000 $ qu’ils pourront utiliser pour soutenir des œuvres caritatives qui leur tiennent à cœur.

Les athlètes soutiennent des causes diverses, comme la lutte contre le changement climatique ou encore la sensibilisation aux difficultés rencontrées par la communauté LGBTQ+, et bien plus encore.

Les bénéficiaires du fonds Athletes for Good program sont les suivants :

Cynthia Appiah (bobsleigh) et Fast and Female

Justine Dufour-Lapointe (ski acrobatique) et FitSpirit

Sini Pyy (para-ski de fond) et Protect Our Winters Finlande

Gus Kenworthy (ski acrobatique) et Worthy Foundation

Brendan Doyle (skeleton) et MyMind

Ella Cox (luge) et Cystic Fibrosis Association of New Zealand

Simidele Adeagbo (bobsleigh) et LeadMinds Africa

Sara Hurtado (patinage artistique) et Fundación Ecomar

Brittney Arndt (luge) et Protect Our Winters

Dan Cnossen (para-biathlon) et Classroom Champions

Arlene Cohen (para-snowboard) et Adaptive Action Sports

Kendalll Coyne Schofield (hockey sur glace) et Schofield Family Foundation

Christopher Mazdzer (luge) et Classroom Champions

Danielle Umstead (para-ski alpin) et Sisters in Sports Foundation

Oksana Masters (para-ski de fond) et Kindness Wins

Katie Tannenbaum (skeleton) et My Brother’s Workshop, Inc.

Nous vous présentons ci-dessous certains athlètes et les causes qu’ils soutiennent grâce aux subventions d’Athletes for Good.

Chris Mazdzer représente l'association Classroom Champions Photo de 2018 Getty Images

Les athlètes et œuvres caritatives heureux de bénéficier du fonds Athletes for Good

Le lugeur Chris Mazdzer, quadruple olympien, était heureux d’apprendre que son œuvre caritative avait été sélectionnée dans le cadre du fonds Athletes for Good : « C’est vraiment incroyable et je sais que l’association Classroom Champions va être super heureuse ! »

Classroom Champions, une cause également soutenue par le paralympien Dan Cnossen, est une organisation qui propose des programmes scolaires d’apprentissage social et émotionnel et des programmes de tutorat afin de renforcer l’implication des élèves et de favoriser une culture de classe positive.

Souhaitant apporter son soutien aux communautés défavorisées, Mazdzer a passé les six dernières années comme modèle pour des centaines d’élèves, leur offrant des conseils grâce aux leçons qu’il a tirées de ses expériences olympiques.

La bourse Athletes for Good permettra à 32 000 enfants supplémentaires de participer au programme. Ainsi, Classroom Champions se rapprochera de son objectif : soutenir un million d’élève chaque semaine d’ici à 2025.

Oksana Masters remettra sa bourse à Kindness Wins Photo de 2018 Getty Images

La paralympienne Oksana Masters et sa fondation Kindness Wins ont également été choisis et recevront une bourse.

Kindness Wins part à la recherche de héros de l’ombre pour mettre en lumière leur excellent travail communautaire qui peut avoir un impact important sur la vie des autres. Cette association remet ainsi des Médailles de la gentillesse aux personnes qui font tout leur possible pour transmettre le message d’inclusivité et de bonté.

Masters soutient cette cause en raison de ce qu’elle a vécu au club d’aviron Louisville Adaptive Rowing Club qui a largement contribué à son avenir de paralympienne. La bourse permettra à l’association de continuer à remettre ses Médailles de la gentillesse, ainsi que d’autres subventions à des personnes et communautés d’Amérique entière.

Le skieur acrobatique Gus Kenworthy se servira de cette bourse pour continuer à aider la Worthy Foundation, une association qu’il a créée en juillet 2021 après avoir fait son coming-out, devenant ainsi le premier homme ouvertement gay dans un sport extrême.

Afin de continuer à aider la communauté queer à se sentir acceptée, Kenworthy profitera de cette bourse pour offrir des espaces sécurisés aux jeunes de la communauté LGBTQ+ et pour avoir les moyens de les aider à lutter contre le sentiment de marginalisation.

Simidele Adeagbo soutient LeadMinds Africa Photo de 2018 Getty Images

Pionnière de son pays en tant que première olympienne d’hiver du Nigeria, Simidele Adeagbo sait ce que ça fait de n’avoir aucun modèle à suivre.

C’est la raison pour laquelle elle se sert de sa notoriété pour inspirer de jeunes femmes et hommes grâce à ses propres masterclass articulées autour du développement de compétences de leadership à travers le sport.

Aujourd’hui, la bobbeuse et skeletoneuse africaine la plus titrée de l’histoire s’est associée à LeadMinds Africa pour poursuivre son travail et ainsi développer la prochaine génération de leaders. Les programmes de cette association ciblent les jeunes adultes scolarisés et les aide à trouver leur chemin afin qu’ils puissent contribuer au mieux à leurs communautés.

Adeagbo se servira de la bourse Athletes for Good afin de poursuivre son travail et de soutenir le programme de développement du leadership et programme de tutorat Minds2Lead, dispensé sur un an.