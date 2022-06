Les premiers quotas olympiques pour Paris 2024 sont mis en jeu aux Championnats du monde sprint & relais de triathlon à Montréal, le 25 juin

Un grand rendez-vous international de triathlon est prévu du 24 au 26 juin à Montréal : les Championnats du monde sprint & relais de triathlon.

La ville québécoise va accueillir la cinquième étape de la saison des World Triathlon Championship Series après Hambourg, Abu Dhabi, Yokohama et Leeds.

Les Championnats du monde de relais mixte seront organisés dimanche. Une compétition d’une importance capitale sur la route des Jeux Olympiques de Paris 2024 : la nation la mieux classée, à l’exception de la France qui a déjà quatre quotas attribués en tant que pays-hôte, obtiendra deux quotas par genre et sera assurée d’avoir quatre représentants en triathlon à Paris 2024.

À noter que si la France conserve son titre mondial dans cette épreuve, c’est donc les vice-champions du monde qui seront qualifiés aux prochains JO.

Quel pays va mettre la main sur les premiers quotas qualificatifs aux Jeux Olympiques de Paris 2024 ? Découvrez tout ce que vous devez savoir sur les Championnats du monde sprint & relais de triathlon.

Le format des Championnats du monde sprint & relais de triathlon

Relais mixte

Le relais mixte de triathlon a fait son entrée au programme olympique lors des Jeux de Tokyo 2020. La Grande-Bretagne avait décroché la médaille d’or en devançant les États-Unis et la France.

Dans cette épreuve, il y a quatre athlètes, deux femmes et deux hommes. Ils ont chacun 300 m de natation, 6,8 km de cyclisme et 2 km de course à pied à parcourir. L’ordre de passage est toujours le même : femme-homme-femme-homme.

Les premiers Championnats du monde de relais mixte ont été organisés en 2009 à Des Moines aux États-Unis. La Suisse avait été la première nation à inscrire son nom au palmarès de cette épreuve. De 2013 jusqu’à l’an passé, c’est à Hambourg que cet événement avait lieu.

La ville allemande accueillera à nouveau ce rendez-vous l’an prochain.

La France, triple-tenante du titre, est la nation la plus titrée de l’histoire de cette épreuve avec quatre titres. Les Bleus devancent la Grande-Bretagne (trois) et la Suisse (deux)

Les Britanniques ont été les premiers champions olympiques de relais mixte en triathlon Photo de 2021 Getty Images

Sprint et super sprint

Les juniors et les différentes catégories d’âges vont s’affronter sur un format sprint : 750 m de natation, 20 km de cyclisme et 5 km de course à pied. En élite, la course sera un super sprint (300 m de natation, 7 km de cyclisme et 1,5 km de course à pied) qui se déroulera avec le nouveau format par élimination. Des tours de qualification, demi-finales et repêchages auront lieu avant la finale.

Les athlètes à suivre aux Championnats du monde sprint & relais de triathlon

Le premier relais mixte qui a accordé des points comptabilisés pour le classement de qualification olympique a eu lieu à Leeds le 12 juin dernier. Grâce à Lasse Nygaard-Priester, Anabel Knoll, Lasse Luhrs et Laura Lindemann, l’Allemagne a gagné cette course devant les Britanniques et les Français.

Alors que l’Allemagne n’a pas encore confirmé sa participation, les équipes médaillées aux Jeux Olympiques de Tokyo sont annoncées comme favorites : la Grande-Bretagne, les États-Unis et la France. À domicile, le Canada aura aussi une carte à jouer.

Les compositions des équipes ne seront connues que 24 heures avant le départ mais on peut déjà s’attendre à voir les meilleurs triathlètes de la planète au départ de ce relais mixte.

L’équipe britannique pourra notamment compter sur Alex Yee, médaillé d’argent dans l’épreuve individuelle à Tokyo 2020 et Georgia Taylor-Brown qui a décroché l’or olympique avec lui en relais mixte et occupe actuellement la tête du classement femmes des World Triathlon Championships Series.

Chez les hommes, Léo Bergère a été le meilleur depuis le début de la saison. Il sera la tête d’affiche d’une équipe de France très homogène. Les Bleus de Vincent Luis et Cassandre Beaugrand ont gagné les trois derniers titres mondiaux de relais mixte. Ensemble, ils restent sur une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Les États-Unis vont pouvoir compter sur Kevin McDowell et Taylor Knibb qui ont décroché la médaille d’argent au Japon l’été dernier. L’Italie et la Belgique qui ont terminé dans le top 5 à Leeds au début du mois feront figure d’outsiders.

La liste complète des équipes inscrites aux Championnats du monde relais de triathlon

Le programme des Championnats du monde sprint & relais de triathlon

Plusieurs catégories d’âges vont participer à de multiples épreuves durant les Championnats du monde sprint & relais de triathlon. Dans la catégorie élite, il y aura un super sprint comptant pour les World Triathlon Championships Series et le Championnat du monde de relais mixte.

Un total de 1 500 athlètes est attendu au Grand Quai du Port de Montréal.

Les heures ci-dessous sont indiquées en heure locale (Ajoutez six heures pour le fuseau horaire CET). Le calendrier complet des Championnats du monde de relais mixte de triathlon est disponible ici.

Vendredi 24 Juin

8h00 : Championnats du monde de sprint - juniors femmes

10h00 : Championnats du monde de sprint - juniors hommes

12h00 : Qualifications - élite femmes & élite hommes (séries du format Eliminator)

16h00 : Repêchages - élite femmes & élite hommes (séries du format Eliminator)

Samedi 25 June

14h06 : Finale - élite femmes

16h46 : Finale - élite hommes

Dimanche 26 June

14h00 : Championnats du monde de relais mixte - juniors & U23

16h45 : Championnats du monde de relais mixte - élite

Où et comment regardes les Championnats du monde sprint & relais de triathlon

Les World Triathlon Championship Series elite sont retransmises en direct et à la demande sur triathlonlive.tv dans le monde entier. En France, c'est L'Équipe qui possède les droits de diffusion

Vous pouvez trouver la liste complète des diffuseurs à travers le monde ici.