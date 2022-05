En route pour Paris 2024 : le système de qualification du triathlon expliqué

Après l'immense succès du relais mixte de triathlon lors de son entrée au programme olympique à Tokyo 2020, le triathlon sera de retour à Paris 2024.

Les Jeux de Tokyo ont vu deux nouveaux champions olympiques être couronnés. Chez les hommes, le double médaillé d'or Alistair Brownlee n'était pas présent à Odaiba Marine Park, et le Norvégien Kristian Blummenfelt en a profité pour s'imposer.

Côté femmes, l'histoire a été écrite avec le titre de Flora Duffy, qui est devenue la première athlète des Bermudes à remporter l'or aux Jeux Olympiques, alors que le premier sacre olympique en relais mixte a été obtenu par la Grande-Bretagne.

Ces trois épreuves seront de retour à Paris 2024, mais pour que les athlètes puissent les disputer, il faudra d'abord se qualifier.

Olympics.com vous explique tout ce qu'il faut savoir sur les qualifications de triathlon pour Paris 2024.

Combien d’athlètes vont participer à Paris 2024 en triathlon ?

Au total, 110 triathlètes seront en compétition à Paris 2024.

En tant que pays hôte, la France recevra quatre quotas - deux pour les hommes et deux pour les femmes -, et deux quotas supplémentaires par genre seront attribués par la commission tripartite du Comité Internationale Olympique (CIO) en suivant le principe d’universalité.

Les 102 autres quotas seront attribués en fonction des compétitions organisées en amont des Jeux, avec un maximum de six quotas par Comité National Olympique (CNO) - trois pour les hommes et trois pour les femmes.

Quel est le système de qualification pour Paris 2024 en triathlon ?

Pour les 102 athlètes qui devront obtenir un quota pour leur CNO, les compétitions suivantes seront prises en compte.

Championnats du monde de relais mixte de triathlon 2022, Montréal (Canada), 26 juin 2022

Deux quotas par genre seront attribués aux CNOs les mieux classés des Championnats du monde de relais mixte de triathlon 2022, si ces derniers n'ont pas déjà obtenu de quotas. Si c'était le cas, les quotas seraient réattribués aux CNOs suivants les mieux classés. Si le CNO ne dispose pas de deux hommes et deux femmes éligibles, le même processus sera appliqué.

Championnats du monde de relais mixte de triathlon 2023, Hambourg (Allemagne), date à déterminer

Deux quotas par genre seront attribués aux CNOs les mieux classés aux Championnats du monde de relais mixte de triathlon 2023, si ces derniers n'ont pas déjà obtenu de quotas. Si c'était le cas, les quotas seraient réattribués aux CNOs suivants les mieux classés. Si le CNO ne dispose pas de deux hommes et deux femmes éligibles, le même processus sera appliqué.

Classement olympique de relais mixte World Triathlon

Les six CNOs les mieux placés au classement olympique de relais mixte World Triathlon seront récompensés par deux quotas par genre. Si le CNO a déjà obtenu un quota, il sera réattribué au CNO suivant au classement. Si le CNO ne dispose pas de deux hommes et deux femmes éligibles, le même processus sera appliqué. Si aucun CNO ne dispose de deux hommes et deux femmes éligibles, les places seront attribuées en fonction du classement individuel de la World Triathlon.

Épreuve de qualification olympique de relais mixte de triathlon, lieu et date à déterminer entre le 15 avril et le 27 mai 2024

Les deux CNOs les mieux placés lors de l'épreuve de qualification olympique de relais mixte de triathlon remporteront deux quotas par genre. Les CNOs qui ont déjà remporté leurs quotas ne pourront pas participer à cette épreuve. Dans le cas où le CNO ne dispose pas de deux hommes et deux femmes éligibles, les quotas seront alloués au CNO suivant au classement de l'épreuve de qualification ou, s'il n'y en a aucun, le quota reviendra au CNO le mieux placé au classement olympique de relais mixte de triathlon.

Classement olympique individuel de World Triathlon - entre le 27 mai 2022 et le 27 mai 2024

Un quota par genre sera attribué aux 26 CNOs les mieux classés. Dans le cas où les CNOs ont déjà reçu un quota ou si le maximum de quotas est déjà attribué, ils ne recevront pas de quota.

Classement World Triathlon au 27/05/24

Le CNO le mieux classé qui n'est pas encore qualifié pour les Jeux recevra un quota en suivant cet ordre de priorité : Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie.

Si aucun CNO d'un continent particulier n'est éligible, le quota sera attribué au CNO de l'athlète suivant le mieux classé, sans tenir compte de son continent. Si un athlète obtient un quota à travers le classement olympique, le quota réservé au classement de World Triathlon sera réattribué au CNO suivant le mieux placé du continent qui n'est pas encore qualifié.

Quel est le format des épreuves olympiques de triathlon à Paris 2024 ?

Le triathlon à Paris 2024 aura lieu durant trois jours au Pont d'Iéna, les 30 et 31 juillet et 5 août 2024. Chaque session démarrera à 8h.

Les deux triathlons individuels, hommes et femmes, seront disputés dans le format olympique : 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Il n'y aura pas de série, une seule épreuve déterminera les champions olympiques.

Chaque équipe de relais mixte sera composé de quatre triathlètes - deux hommes et deux femmes - et la compétition se déroulera sur un parcours raccourci, ce qui produira une course explosive et palpitante à suivre.

La Grande-Bretagne a remporté le premier titre olympique de l'histoire en relais mixte de triathlon Photo de LEON NEAL/GETTY IMAGES

Les triathlètes à suivre à Paris 2024

Dans la compétition femmes, la championne olympique en titre Flora Duffy, qui a remporté le premier titre olympique pour les Bermudes à Tokyo 2020, sera candidate à la victoire, tout comme les médaillées d'argent et de bronze Georgia Taylor-Brown (GBR) et Katie Zaferes (USA). Toutes trois sont par ailleurs championnes du monde.

Les Françaises Cassandre Beaugrand et Léonie Périault pourront prétendre au podium, et d'autres triathlètes feront également partie des favorites, comme l'Allemande Laura Lindemann et l'Américaine Summer Rappaport.

Chez les hommes, le Norvégien Kristian Blummenfelt s'était imposé devant le Britannique Alex Yee et le Néo-Zélandais Hayden Wilde à Tokyo 2020. Le Français Vincent Luis, 13e à Tokyo, pourrait profiter des Jeux à domicile pour remporter sa première médaille olympique individuelle, tout comme le Belge Marten van Riel, 4e à Tokyo 2020.

En relais mixte, la Grande-Bretagne avait été sacrée devant les États-Unis et la France, double championne du monde de l'épreuve.

Les moments clés des qualifications du triathlon pour Paris 2024

27 mai 2022 - 27 mai 2024 : période de qualification olympique

: période de qualification olympique 26 juin 2022 : Championnats du monde de relais mixte de triathlon 2022

: Championnats du monde de relais mixte de triathlon 2022 À déterminer : Championnats du monde de relais mixte de triathlon 2023

: Championnats du monde de relais mixte de triathlon 2023 À déterminer : date limite de dépôt des requêtes à la Commission tripartite

: date limite de dépôt des requêtes à la Commission tripartite 25 mars 2024 : classement olympique de relais mixte

: classement olympique de relais mixte À déterminer : épreuve de qualification olympique de relais mixte

: épreuve de qualification olympique de relais mixte 27 mai 2024 : classement olympique individuel World Triathlon

: classement olympique individuel World Triathlon 27 mai 2024 : classement mondial World Triathlon

: classement mondial World Triathlon 3 juin 2024 : la World Triathlon informe les CNOs/Fédération nationales des quotas attribués

: la World Triathlon informe les CNOs/Fédération nationales des quotas attribués À déterminer : la commission tripartite du CIO confirme par écrit les quotas attribués suivant le principe d'universalité

: la commission tripartite du CIO confirme par écrit les quotas attribués suivant le principe d'universalité 17 juin 2024 : date limite de confirmation par les CNOs de l'utilisation des quotas alloués

: date limite de confirmation par les CNOs de l'utilisation des quotas alloués 22 juin 2024 : réattribution des quotas non utilisés par la World Triathlon

: réattribution des quotas non utilisés par la World Triathlon 8 juillet 2024 : date limite des inscriptions pour Paris 2024

: date limite des inscriptions pour Paris 2024 26 juillet - 11 août 2024 : Jeux Olympiques de Paris 2024

Les systèmes de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024

Voir les systèmes de qualifications de chaque sport pour les Jeux Olympiques de Paris 2024