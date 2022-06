En route vers Paris 2024 : Le système de qualification du taekwondo expliqué

La compétition de taekwondo de Tokyo 2020 a offert des médaillés aux profils les plus variés de l’histoire des Jeux, avec cinq des huit champions olympiques venant de pays qui n’avaient jamais remporté le moindre titre dans ce sport.

Et alors que de nouveaux champions ont été couronnés, les anciens favoris doivent désormais faire face à la déception.

L’équipe de République de Corée, qui mène au classement des médailles olympiques de ce sport avec 22 médailles dont 12 en or, est ainsi sorti de ses premiers Jeux Olympiques sans la moindre médaille d’or dans cette discipline.

De nouvelles médailles d’or historiques seront-elles remportées au cours des prochains Jeux, ou les anciens champions seront de retour au premier plan au Grand Palais, dans la capitale française ?

Tout commence par les qualifications.

Ci-dessous, découvrez-en plus sur le système de qualification du taekwondo pour Paris 2024.

Combien d’athlètes participeront au taekwondo à Paris 2024 ?

Au total, 128 athlètes prendront part à la compétition de taekwondo à Paris : 64 femmes et 64 hommes, soit exactement le même nombre que lors des précédentes éditions des Jeux. Ce chiffre englobe les quotas du pays hôte (deux par genre) et les places pour l’universalité (deux par genre).

Les 120 places restantes seront attribuées aux Comités Nationaux Olympiques (CNO) avec un nombre maximum de huit (un par catégorie de poids, quatre par genre dans les catégories de poids).

Pour chacune des huit catégories de poids, un maximum de 16 athlètes sera aligné. Toutefois, ce chiffre peut augmenter si des athlètes supplémentaires sont sélectionnés au sein de l’Équipe Olympique des Réfugiés.

L'Ouzbek Ulugbek Rashitov (G) affronte le Malien Seydou Fofana (D) lors des qualifications de taekwondo chez les -68kg (H) lors du second jour des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 depuis le Makuhari Messe Hall Photo de GETTY IMAGES

Quelles sont les conditions requises pour que les athlètes soient éligibles à un quota ?

Afin de pouvoir participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024, tous les athlètes devront se confirmer aux conditions suivantes :

Les athlètes doivent être titulaires d’un certificat Kukkiwon Dan Les athlètes doivent être titulaires d’une licence mondiale d’athlète de World Taekwondo (WT).

Les athlètes qualifiés grâce aux places du pays hôte, aux places de l’universalité et aux Tournois de qualification olympiques (TQO) continentaux doivent remplir l’une des cinq conditions suivantes entre le 1er juin 2022 et le 1er mai 2024 :

Les athlètes doivent remporter une médaille dans l’une des compétitions inscrites au calendrier des épreuves de WT. Les athlètes doivent être classés entre les places 1 et 20 du classement mondial de WT au moins une fois durant la période de qualification. Les athlètes doivent avoir atteint au minimum les huitièmes de finale lors de l’édition 2022 ou 2023 des Championnats du monde WT de Taekwondo. Les athlètes doivent avoir atteint au minimum les quarts de finale des Championnats continentaux de Taekwondo ou de leur Tournoi continental de qualification de Taekwondo respectif. Les athlètes doivent être les vainqueurs de leur Championnat national de Taekwondo.

Quel est le parcours de qualification pour Paris 2024 ?

Tous les 128 quotas seront répartis de cinq manières : places pour le pays hôte, places pour l’universalité, classement olympique WT, WT Grand Slam Champions Series et TQO qualification.

Places pour le pays hôte et d’universalité : 8 athlètes au total

En tant que pays hôte, la France se verra allouer quatre places de quota (deux pour les femmes, autant pour les hommes), tandis que quatre autres places de quota seront attribuées pour l’universalité (deux pour les femmes, autant pour les hommes) et réparties par la commission tripartite en mai 2024.

Classement olympique WT : 40 athlètes au total (20 femmes et 20 hommes)

Les cinq athlètes les mieux classés par catégories de poids au classement olympique WT assureront chacun une place de quota pour leur CNO respectif. Le classement olympique WT reflétera les résultats jusqu’à la Finale du Grand Prix (GP) en décembre 2023.

En cas d’égalité entre les athlètes en terme de nombre de points remportés dans le classement olympique WT lors des qualifications, l’athlète qui a gagné les points de classement lors d’événements de catégorie supérieure recevra la place de quota.

À l’exception des Jeux Olympiques, qui disposent du grade le plus élevé (G20), les Championnats du monde WT de Taekwondo sont l’événement ayant le grade le plus élevé (G14), suivis par la Finale du GP (G10) et les Séries GP (G6). Le grade le plus bas (G1) revient au Challenge GP et les Championnats du monde militaires.

WT Grand Slam Champions Series : 8 athlètes au total (4 femmes et 4 hommes)

Une place par CNO sera décernée à l’athlète le mieux classé dans chaque catégorie de poids au classement des WT Grand Slam Champions Series après décembre 2023.

En cas d’égalité au nombre de points de classement du mérite, l’athlète ayant obtenu le meilleur classement lors des WT Grand Slam Champions Series 2023 recevra la place de quota.

Cinq TQO continentaux : 72 athlètes au total (36 femmes et de 36 hommes)

Seuls les CNO ayant des quotas pour moins de deux athlètes par genre via le classement olympique WT ou les WT Grand Slam Champions Series peuvent participer aux TQO continentaux. Les athlètes du pays hôte ne peuvent pas prendre part à leur TQO continental.

Les deux athlètes les mieux placés dans chaque TQO continental dans chacune des huit catégories de poids décrocheront chacun une place de quota pour leur CNO. Cependant, l’athlète le mieux placé par catégorie de poids n’obtiendra qu’une place de quota lors du tournoi de qualification en Océanie.

Tournoi de qualification africain : 16 (huit par genre)

Tournoi de qualification asiatique : 16 (huit par genre)

Tournoi de qualification européen : 16 (huit par genre)

Tournoi de qualification océanien : 8 (quatre par genre)

Tournoi de qualification panaméricain : 16 (huit par genre)

Quel est le format et le calendrier de la compétition de taekwondo à Paris 2024 ?

Depuis ses débuts dans la programme olympique à Sydney 2000, le taekwondo n’a jamais changé de catégories de poids. Et elles resteront les mêmes à Paris 2024.

Catégories de poids masculines du taekwondo : -58 kg, -68 kg, -80 kg, +80 kg

-58 kg, -68 kg, -80 kg, +80 kg Catégories de poids féminines du taekwondo : -49 kg, -57 kg, -67 kg, +67 kg

Les athlètes se hisseront au tour suivant en remportant des combats éliminatoires en face à face. Il y a quatre médailles de disponible par catégories de poids : or, argent et bronzes (une médaille de bronze pour les vainqueurs des combats de repêchage).

Les dates à marquer dans votre calendrier sont les 7, 8, 9 et 10 août 2024, quand la compétition dans son intégralité se tiendra au Grand Palais, situé en plein coeur de Paris. Il y aura des épreuves décernant des médailles (deux par genre) lors de chacune de ces journées.

Les athlètes de taekwondo à suivre à Paris 2024

Chez les femmes, la Thaïlandaise Panipak Wongpattanakit et la Croate Matea Jelic sont devenues les premières taekwondoïstes de leur pays à remporter une médaille d’or olympique après leurs sacres respectifs dans les catégories -49 kg et -67 kg à Tokyo 2020.

Wongpattanakit est venue à bout de l’actuelle numéro 2 mondiale Adriana Cerezo en finale des -49 kg, mais l’exploit de l’Espagnole n’en demeure pas moins grandiose, elle qui est montée sur la deuxième place du podium à tout juste 18 ans.

Si la Serbe Milica Mandic est devenue la seule spécialiste du taekwondo à remporter une seconde médaille d’or à Tokyo 2020 (son premier titre olympique remonte à Londres 2012), elle n’a pas encore assuré sa présence à Paris 2024, où elle aura 31 ans. Championne du monde 2019 et médaillée olympique d’argent, la Coréenne Lee Dabin espère pouvoir monter sur la plus haute marche du podium olympique en France après s’être inclinée face à Mandic en finale des +67 kg.

Médaillée de bronze à Tokyo 2020, la Française Althéa Laurin sera en quête de sacre à domicile chez les +67 kg, tandis que sa compatriote Magda Wiet Henin visera sa première médaille olympique chez les -67 kg.

En tant que double championne olympique, Jade Jones espérait remporter une troisième médaille d’or, mais elle n'a pas réussi à s'imposer face à Kimia Alizadeh, médaillée de bronze à Rio 2016 et membre de l’Équipe Olympique des Réfugiés, en huitième de finale des -57 kg. Cependant, elle cherchera à rebondir et de décrocher un troisième titre olympique historique aux Jeux Olympiques 2024.

Dans la compétition masculine, Ulugbek Rashitov est devenu le premier athlète ouzbek à se parer d’or en taekwondo aux Jeux Olympiques grâce à son succès chez les -68 kg à Tokyo. En huitième de finale, Rashitov s’est défait du triple champion du monde Lee Daehoon, en argent à Londres 2012 et en bronze à Rio 2016.

Médaillé de bronze olympique, Jang Jun est le grand espoir de la République de Corée pour remonter sur la plus haute marche du podium, lui qui vise l’or chez les -58 kg.

Calendrier des qualifications de taekwondo pour Paris 2024

30 septembre 2023 : Confirmation des places de quota pour le pays hôte

Confirmation des places de quota pour le pays hôte 1er octobre 2023 - 15 janvier 2024 : Les CNO éligibles devront soumettre leurs demandes de places pour l’universalité

Les CNO éligibles devront soumettre leurs demandes de places pour l’universalité 2 - 3 décembre 2023 : Finale du Grand Prix de World Taekwondo, Manchester (ENG)

Finale du Grand Prix de World Taekwondo, Manchester (ENG) 16 - 17 décembre 2023 : Grand Slam Champions Series de World Taekwondo, Wuxi (CHN)

Grand Slam Champions Series de World Taekwondo, Wuxi (CHN) 22 décembre 2023 : World Taekwondo confirmera par écrit aux CNO les places de quota obtenues

World Taekwondo confirmera par écrit aux CNO les places de quota obtenues 5 janvier 2024 : Les CNO devront confirmer à World Taekwondo l’utilisation des places allouées

Les CNO devront confirmer à World Taekwondo l’utilisation des places allouées 6 janvier 2024 : World Taekwondo réattribuera toutes les places non-utilisées

World Taekwondo réattribuera toutes les places non-utilisées 6 janvier 2024 : Publication du classement olympique de World Taekwondo

Publication du classement olympique de World Taekwondo 11 janvier 2024 : World Taekwondo confirmera par écrit aux CNO les places obtenues

World Taekwondo confirmera par écrit aux CNO les places obtenues 25 janvier 2024 : Les CNO devront confirmer à World Taekwondo l’utilisation des places de quota allouées

Les CNO devront confirmer à World Taekwondo l’utilisation des places de quota allouées 30 janvier 2024 : World Taekwondo réattribuera toutes les places non-utilisées

World Taekwondo réattribuera toutes les places non-utilisées Février 2024 : Tournoi de qualification Océanie (à confirmer), Tournoi de qualification Afrique (à confirmer)

Tournoi de qualification Océanie (à confirmer), Tournoi de qualification Afrique (à confirmer) Mars 2024 : Tournoi de qualification Europe (à confirmer), Tournoi de qualification Panaméricain (à confirmer)

Tournoi de qualification Europe (à confirmer), Tournoi de qualification Panaméricain (à confirmer) Avril 2024 : Tournoi de qualification Asie (à confirmer)

Tournoi de qualification Asie (à confirmer) Dans les cinq jours suivant chaque tournoi continental de qualification : World Taekwondo confirmera par écrit aux CNO les places obtenues.

World Taekwondo confirmera par écrit aux CNO les places obtenues. Deux semaines après chaque tournoi continental de qualification : Les CNO devront confirmer à World Taekwondo l’utilisation des places allouées

Les CNO devront confirmer à World Taekwondo l’utilisation des places allouées Dans les cinq jours suivant chaque étape précédente : World Taekwondo réattribuera toutes les places non-utilisées

World Taekwondo réattribuera toutes les places non-utilisées 2 mai 2024 : La commission tripartite confirmera par écrit l’attribution des places pour l’universalité aux CNO (le cas échéant)

La commission tripartite confirmera par écrit l’attribution des places pour l’universalité aux CNO (le cas échéant) 16 mai 2024 : World Taekwondo réattribuera toutes les places non-utilisées

World Taekwondo réattribuera toutes les places non-utilisées 8 juillet 2024 : Date limite d'inscription aux compétitions sportives de Paris 2024

Date limite d'inscription aux compétitions sportives de Paris 2024 26 juillet - 11 août 2024 : Jeux Olympiques de Paris 2024

