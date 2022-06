Paris 2024: Catégories de poids pour les épreuves olympiques de taekwondo

Le taekwondo est l'un des sports qui a le moins changé depuis ses débuts aux Jeux Olympiques et Paris 2024 va le confirmer.

Conformément à la volonté du Comité International Olympique (CIO) d'atteindre la parité hommes-femmes, le nombre de catégories sera le même chez les femmes et chez les hommes pour les Jeux de Paris 2024 : quatre.

C'est d'ailleurs le cas depuis Sydney 2000 et l'entrée du taekwondo au programme olympique. Les catégories de poids sont restées exactement les mêmes depuis et ça sera encore le cas à Paris 2024.

Apprenez-en plus sur les catégories de poids du taekwondo et les athlètes les plus attendus dans cette discipline aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

Catégories de poids des épreuves de taekwondo à Paris 2024

Hommes

-58 kg

-68 kg

-80 kg

+80 kg

Femmes

-49 kg

-57 kg

-67 kg

+67 kg

Dans chaque catégorie de poids, quatre médailles seront décernées. L'or et l'argent seront mis en jeu lors de la finale alors que deux combats pour la médaille de bronze auront lieu car des repêchages sont organisés entre les athlètes battus par les futurs demi-finalistes.

Ce qu'il s'est passé en taekwondo à Tokyo 2020

Une nouvelle génération a pris le pouvoir pendant les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Sept des huit médaillés d’or gagnaient leur premier titre à ce niveau.

Anastasija Zolotic a été une des plus remarquables championnes olympiques de Tokyo 2020. Elle n’avait que 18 ans quand elle est montée sur la plus haute marche des -57 kg. Elle a également permis aux États-Unis de gagner le premier titre olympique de leur histoire en taekwondo.

Le suspense était intense au Makuhari Messe avec plusieurs finales qui se sont jouées dans les derniers instants comme en -68 kg hommes avec le sacre de l’Ouzbek Ulugbek Rashitov face au Britannique Bradly Sinden ou la victoire de la Thaïlandaise Panipak Wongpattanakit contre l’Espagnole Adriana Cerezo chez les -49 kg.

La Serbe Milica Mandic est la seule taekwondoïste qui a gagné un deuxième titre olympique à Tokyo 2020. Mais elle n’a pas conservé son titre, son précédent sacre remontait à Londres 2012. Ces deux médailles d'or ont été gagnées chez les + 67 kg femmes.

Dans la catégorie des +67 kg, la Française Althéa Laurin avait remporté la médaille de bronze.

Même si les catégories ne vont pas changer au programme des Jeux Olympiques de Paris 2024, il y aura certainement autant de surprises.

