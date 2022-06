Paris 2024 : Catégories de poids pour la lutte olympique

La lutte est un des sports historiques des Jeux Olympiques car il était déjà au programme d'Athènes 1986, les premiers Jeux de l'ère moderne. Jusqu'à Sydney 2000, il n'y avait que des épreuves hommes. À Athènes 2004, quatre catégories femmes ont fait leur entrée au programme olympique.

Depuis, la lutte est devenue un sport de plus en plus paritaire et comptera six catégories femmes et douze catégories hommes pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est exactement le même nombre qu'à Tokyo 2020.

Catégories de poids des épreuves de lutte aux Jeux Olympiques de Paris 2024

Femmes

Libre -50 kg

Libre -53 kg

Libre -57 kg

Libre -62 kg

Libre -68 kg

Libre -76 kg

Hommes

Gréco-romaine -60 kg

Gréco-romaine -67 kg

Gréco-romaine -77 kg

Gréco-romaine -87 kg

Gréco-romaine -97 kg

Gréco-romaine -130 kg

Libre -57 kg

Libre -65 kg

Libre -74 kg

Libre -86 kg

Libre -97 kg

Libre -125 kg

Ce qu'il s'est passé en lutte aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Les épreuves femmes de lutte aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ont été dominées par les Japonaises. À domicile, elles ont gagné quatre des six titres olympiques mis en jeu avec notamment les sœurs Kawai Yukako et Kawai Risako qui ont gagné l'or à 24 heures d'intervalle.

Un moment historique a aussi eu lieu chez les -68 kg avec Blessing Oborududu, devenue la première Nigériane à atteindre une finale olympique en lutte et Tamyra Mensah-Stock qui a été la première Afro-américaine à décrocher la médaille d'or.

Les épreuves hommes ont aussi été le théâtre de grandes premières. Myles Nazem Amine a battu le vice-champion du monde 2019 Deepak Punia dans le combat pour la médaille de bronze de la lutte libre -86 kg pour offrir à Saint-Marin la première médaille olympique de son histoire en lutte.

Dans cette même catégorie, la finale a été particulièrement excitante avec la victoire en fin de combat de l'Américain David Taylor, surnommé 'Magic Man', sur Hassan Yazdani de la République islamique d'Iran. Ce dernier n'était pas passé loin de devenir le premier double champion olympique de son pays. Mais il s'est rattrapé deux mois plus tard en prenant sa revanche pour être sacré champion du monde.

Il y a eu un autre incroyable retournement de situation en demi-finales des -57 kg en lutte libre. Ravi Kumar était mené 9-2 par le Kazakh Nurislam Sanayev, mais il a renversé la situation pour s'imposer par tombé. L'Indien était seulement le deuxième représentant de son pays à atteindre la finale olympique dans la longue histoire de la lutte.

Gable Steveson est parvenu à renverser la finale de la lutte libre -125 kg. L'Américaine était mené 8-5 par Geno Petriashvili à dix secondes de la fin. Le lutteur de 21 ans s'est finalement imposé 10-8. Après Tokyo 2020, le champion olympique s'est engagé avec la WWE.

À l'opposé de la jeune star américaine, l'expérimenté Cubain Mijain Lopez Nunez est devenu quadruple champion olympique de lutte à l'âge de 38 ans.

