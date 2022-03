Oksana Masters, un record pour devenir le modèle qu’elle n’a jamais eu

Oksana Masters y est arrivée ! Et avec la manière.

Avec sept médailles en sept épreuves aux Jeux Paralympiques d’hiver, elle est entrée dans une dimension à part.

Quatorze médailles aux Jeux Paralympiques d’hiver, c’est plus que n’importe quel athlète américain dans l’histoire. Ce total lui a permis de dépasser les skieuses Sarah Billmeier et Sarah Will qui en ont récolté 13 entre Albertville 1992 et Salt Lake City 2002.

Le record est tombé ce dimanche 13 mars, lors du dernier jour des Jeux Paralympiques d’hiver de Beijing 2022. Oksana Masters a mené l’équipe américaine au titre dans le relais mixte de ski de fond. Elle était accompagnée par Sydney Peterson, Dan Cnossen et Jake Adicoff.

« C’est incroyable », a réagi Cnossen après cette victoire collective.

« Je ne pourrais pas être plus fier de faire partie de cette équipe. Quand vous savez que vos coéquipiers comptent sur vous à chaque instant, c’est un sentiment vraiment spécial. »

Oksana Masters, 32 ans, a aussi établi un nouveau record pour le nombre de médailles remportées par un athlète américain dans une seule édition des Jeux Paralympiques d’hiver. Elle a fait mieux que … Cnossen qui était monté sur six podiums à PyeongChang 2018.

C’est sa 17e médaille paralympique, Jeux d’été et d’hiver compris. Ce total inclut une médaille de bronze en aviron à Londres 2012 et deux médailles d’or en cyclisme à Tokyo, seulement six mois avant sa moisson à Pékin.

Oksana Masters a encore été éblouissante à Beijing 2022

Oksana Masters a donné le ton avec une médaille d’or en biathlon dès la première journée d’épreuves aux Jeux Paralympiques d’hiver de Beijing 2022. Elle a ensuite enchaîné dès le lendemain avec une médaille d’argent en para ski de fond longue distance.

À partir de là, elle était tout simplement inarrêtable. L’Américaine a terminé avec le bilan rêvé de sept médailles en sept épreuves.

Elle a glâné deux médailles d’or et une d’argent en biathlon ainsi qu'une médaille d’or et trois d’argent en ski de fond.

C’est un accomplissement phénoménal et avec Paris 2024 dans à peine deux ans, Oksana Masters va avoir l’opportunité de continuer sa collection.

Plus tôt à Pékin, l’Américaine née en Ukraine a confié à Olympics.com que « les Jeux Paralympiques sont l’incarnation de la devise Stronger Together ».

Quoi de plus normal pour celle qui remercie toujours son équipe, sa mère, ses concurrentes et souligne l'amitié entre les paralympiens ?

D’un orphelinat proche de Tchernobyl au sommet du sport mondial

Oksana Masters est née le 19 juin 1989 à Khmelnytskyi en Ukraine. Cette ville est située à seulement quelques heures de Tchernobyl où a eu lieu un terrible accident nucléaire trois ans auparavant.

Elle est née avec une hémimélie tibiale, ce qui signifie que ses jambes étaient de longueurs différentes et qu’elles n’avaient pas de tibia. Elle avait également cinq doigts palmés sans pouces, six orteils à chaque pied et un seul rein.

L’exposition de sa mère biologique aux radiations pourrait être à l’origine de ces malformations.

Abandonnée à un orphelinat après sa naissance, elle a souffert.

« De là où je viens, il y avait des fuites de radiation », a-t-elle expliqué à USA Today en 2015.

« Un policier dans mon village faisait sa tournée et disait de se confiner alors on barricadait les fenêtres et les portes et on ne sortait pas pendant un jour ou deux pour attendre que les radiations retombent. »

« J’étais dans un orphelinat très pauvre alors il n’y avait pas beaucoup de nourriture. Il n’y avait jamais assez pour combler ma faim. Je ne m’en souviens pas trop, car j’essaie de bloquer ces souvenirs. »

« J’ai toujours su que j’allais avoir une mère, je devais juste attendre. »

Oksana Masters est reconnaissante envers sa mère adoptive

À l’âge de sept ans, Oksana a finalement trouvé sa mère quand elle a été adoptée par Gay Masters. Elle est venue aux États-Unis avec elle.

Chez elle, elle a trouvé l’amour maternel et un soutien pour la soutenir dans la poursuite de ses rêves.

« Après avoir vécu dans trois orphelinats différents, j’ai été adoptée par une incroyable femme américaine qui vivait seule et qui a déménagé à New York », peut-on lire sur son site.

« Mes malformations de naissance ont nécessité l’amputation de mes deux jambes : la gauche à 9 ans et la droite à 14 ans. J’ai aussi subi de nombreuses opérations chirurgicales de reconstruction à mes deux mains. »

Oksana Masters a publié ce message sur Instagram le jour de la fête des mères en 2017.

« Maman, je ne peux pas assez te remercier pour ton cœur, ton combat, ta détermination et ton amour avant mon adoption jusqu’à maintenant. Ton amour et ton soutien sont irréels et je suis tellement reconnaissante d’avoir la meilleure maman au monde !!!!! »

« Merci de m’avoir poussé quand j’en avais besoin, merci de m’avoir aidé à poursuivre mes rêves, merci d’avoir cru en moi, merci pour ton amour permanent et inconditionnel. »

Une passion pour le sport qui a commencé avec l’aviron

« À l’âge de 13 ans, j’ai commencé à m’intéresser à l’aviron après avoir été introduite de manière impromptue à ce sport », a-t-elle écrit sur son site internet.

« Quand j’étais sur l’eau, j’ai commencé à ressentir une nouvelle forme de liberté et de contrôle qui m’avait été enlevée de nombreuses fois dans mon passé. »

« J’ai rapidement découvert que plus que je me surpassais, plus je devenais forte, rapide et plus j’avais de contrôle. Mon corps a répondu à la douleur avec une force et un objectif qui augmentaient. J’ai poussé l’eau et elle me poussait encore plus. »

Oksana Masters a remporté sa première médaille paralympique à Londres 2012 avec le bronze aux côtés de son partenaire Rob Jones.

Mais elle en voulait plus et l’aviron n’était pas bon pour son corps.

« Je pense que ce qui me motive mentalement, c’est que je ne suis pas satisfaite de la manière dont j’ai quitté l’aviron. Ce n’était pas mon choix d’arrêter. Mon corps m’a lâché dans ce sport », a-t-elle confié à people.com.

Deux participations aux Jeux Paralympiques en six mois

De deux médailles d’or en para cyclisme à Tokyo 2020 à une moisson record de sept médailles en para biathlon et en para ski de fond à Beijing 2022, comment a-t-elle fait ?

« Vous devez vous dire que le ski de fond et le cyclisme se complètent bien, mais en fait, c’est le contraire. », a-t-elle expliqué.

« Les mouvements ne sont pas les mêmes. Le cyclisme, c’est de la poussée alors que le ski de fond, il faut uniquement tirer. »

« J’ai besoin de me désentraîner quand on sort de la saison de ski pour être en forme pour le cyclisme. C’est fou de voir comment mon corps change physiquement. Les muscles de mon dos et mes triceps sont tellement dessinés par le ski.

« Quand je commence le cyclisme, les dorsaux fondent et les épaules, les pectoraux et les biceps commencent à prendre du volume. C’est juste de l’adaptation permanente. »

Des cicatrices et des tatouages : « Je veux m’approprier mon histoire. »

Oksana Masters a beaucoup parlé de ses cicatrices. Elle en a beaucoup à cause des abus dont elle a été victime dans les orphelinats.

« Une cicatrice est une histoire qui vous est arrivée. Vous ne possédez pas une cicatrice, vous survivez à elle. Je veux m’approprier mon histoire », a-t-elle confié à The Player’s Tribune en décembre 2020.

« C’est quelque chose que j’ai commencé à découvrir en grandissant, cette volonté de récupérer mon corps et ma vie comme une histoire qu’il n’y a que moi que je peux raconter. »

« Pour le dire clairement, j’ai été abusée. Pour le définir, je ne le laisse pas me définir. Durant ma vie d’adulte, ce désir s’est manifesté de lui-même de différentes manières et notamment avec l’amour des tatouages. »

« Contrairement aux cicatrices, vous choisissez les tatouages. Chaque tatouage que j’ai est le résultat de nombreux choix. Ils représentent chacun une part importante de moi. »

« Quand je me fais faire un nouveau tatouage, c’est comme si je disais "je veux que mon histoire soit écrite de cette couleur, de cette taille, à cet endroit, de cette manière et ça me rappelle de ça, ça ou ça."»

« Alors que les cicatrices reflètent ces moments d’impuissance, mes nouvelles cicatrices, la manière dont j’ai choisi de marquer mon corps avec ces tatouages, je ressens cette nécessité au fond de moi. »

« Je ressens la plus incroyable estime de soi. »

Oksana Masters, un modèle

Elle est maintenant une super star puissante dans plusieurs sports après avoir grandi en luttant avec des problèmes d’estime de soi. Elle croit que les enfants souffrant de malformations ont besoin de plus de modèles.

« C’est la fin du monde si vous êtes mal coiffé ou si vous avez un bouton sur le visage le jour de la photo de classe. Alors imaginez-vous, un enfant qui a une prothèse ou une main qui est difficile à couvrir », a-t-elle dit.

« La société vous colle cette étiquette, même si vous ne vous considérez pas comme quelqu’un d’invalide. »

« C’est quelque chose qui est mis sur vous. Je ne veux pas que la prochaine génération de jeunes filles et d’enfants grandisse sans avoir cette personne pour vous inspirer. »

« Tous les enfants ont une image de Michael Jordan. »

Maintenant, ils ont Oksana Masters comme la paralympienne d’hiver la plus titrée de l’histoire.