Le compte à rebours pour Milano Cortina 2026 est lancé

Milano Cortina 2026 marquera le retour de la plus grande des compétitions dans l’un des lieux symboliques des sports d’hiver, avec pour vision de laisser un héritage pérenne et d’offrir des Jeux Olympiques durables sur le plan économique, environnemental et social.

Aux Jeux Olympiques d’hiver de Milano Cortina 2026, le ski-alpinisme viendra s’ajouter au programme des sports qui ont enthousiasmé les fans du monde entier à Beijing 2022.

L’Italie, pays natal des superstars mondiales telles que Sofia Goggia, Arianna Fontana, Federica Brignone et Armin Zoeggeler, est prête à offrir un spectacle qui restera dans les mémoires.

Milano Cortina 2026 sera la troisième édition des Jeux Olympiques d'hiver à être organisée en Italie après Cortina 1956 et Turin 2006.

Trois régions, une seule édition des Jeux

Le retour des Jeux Olympiques d’hiver en Italie, 70 ans après Cortina 1956 et deux décennies après Turin 2006, sera l'occasion pour deux villes accueillir le spectacle : Milan, capitale économique de la Lombardie et haut lieu de la mode internationale, et la station de ski de Cortina d’Ampezzo.

Les Jeux se dérouleront dans trois régions, dont Cortina, nichée au cœur des Dolomites, et Milan, dans le nord de la Lombardie. Les 14 sites seront répartis sur 22 km carrés, de la Lombardie à la Vénétie, en passant par les provinces de Trente et de Bolzano.

La plupart des compétitions en salle auront lieu dans la zone de Milan, tandis que les épreuves en extérieur se dérouleront dans la zone de Cortina.

Les Jeux accueilleront quelque 3500 athlètes venant de 93 pays, tous prêts à se battre pour remporter des médailles, mais aussi deux millions de spectateurs sur les différents sites.

La cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver aura lieu au stade San Siro de Milan le 6 février 2026, tandis que la cérémonie de clôture aura pour siège les arènes de Vérone le 22 février.

Bienvenue à un nouveau sport dans la famille

Le programme des sports sera élargi à Milano Cortina 2026, le ski-alpinisme faisant son apparition aux Jeux Olympiques d’hiver.

Le ski-alpinisme viendra s’ajouter aux sept sports déjà au programme à Beijing 2022. Ce sport consiste en un enchaînement d’ascensions et de descentes de pistes de montagne, sur ou en portant des skis.

Des médailles seront décernées dans les épreuves en individuel et en sprint, aussi bien chez les femmes que chez les hommes, ainsi que dans un relais mixte. Ces cinq épreuves étaient déjà présentes aux Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver de Lausanne 2020, la première fois que le ski-alpinisme apparaissait dans un événement du CIO.

Les autres disciplines qui brilleront à Milano Cortina 2026 sont le ski alpin, le hockey sur glace, le ski acrobatique, le patinage de vitesse sur piste courte, le ski de fond, le patinage artistique, le snowboard, le bobsleigh, le skeleton, la luge, le saut à ski, le curling, le biathlon et le combiné nordique.

Un logo élu par un vote populaire

Futura, l’emblème officiel de Milano Cortina 2026, restera dans l'histoire comme le premier logo olympique à être choisi par un vote populaire.

Le logo a recueilli 74 % des 871 000 votes venant de 169 pays sur le site web de Milano Cortina 2026, un résultat révélé lors d’une annonce en direct.

L’emblème Futura trace en une unique ligne blanche faite de glace le chiffre 26, reflétant l’ambition de Milano Cortina 2026 de placer la durabilité et l’héritage au cœur de ses préoccupations. Cette volonté s’appuie sur son engagement à utiliser pour l’essentiel des sites et des infrastructures temporaires ou déjà existants. L'objectif est de proposer des Jeux neutres en émission de carbone, avec l'ambition de stimuler le développement économique de l’Italie du Nord.

« Pensez au geste d’un enfant. Un geste simple et spontané qui prend vie sur un verre embué, révélant ce qui se trouve en dessous et traçant le chiffre 2026 à la surface », a expliqué Milano Cortina 2026.

Les mots « Milano Cortina 2026 » ainsi que les anneaux olympiques et paralympiques Agitos (selon le cas) complètent l’emblème en bas.