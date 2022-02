Alerte médaille, patinage 1500m hommes : doublé néerlandais, Kjeld Nuis en or

L'armada néerlandaise a encore frappé.

Kjeld Nuis est devenu champion olympique sur l'Anneau national de patinage de vitesse dans l'épreuve du 1500 m hommes à Beijing 2022.

Avec un chrono de 1 min 43 sec 21, le Néerlandais a amélioré la meilleure performance olympique... qui venait déjà d'être améliorée quelques minutes plus tôt ! L'athlète de 32 ans conserve sa couronne de Pyeongchang 2018.

Thomas Krol décroche la médaille d'argent avec un excellent chrono de 1 min 43 sec 45. Peu avant le passage de Nuis, c'est lui qui avait amélioré la meilleure performance olympique, alors que la marque datait de 20 ans et de Salt Lake City 2002 !

Comme à Pyeongchang 2018, Kim Manseok (République de Corée) repart avec la médaille de bronze.

Brelan d'or olympiques pour Nuis

Avec ce succès, Kjeld Nuis compte désormais trois médailles d'or olympiques, lui qui avait remporté le titre sur 1000 m et sur 1500 m il y a quatre ans.

« Je n’arrive pas à croire, a-t-il confié. J’en ai rêvé mais je n’étais aussi confiant qu’il y a quatre ans. J’ai essayé de m’inspirer de ma dernière course, les championnats d'Europe, où j’avais battu Thomas Krol. Mon parcours depuis 2018 a été plutôt solide, avec pas mal de course gagnée et deux titres de champions du monde. Mais ce sont vraiment ces championnats d’Europe qui m’ont rendu plus serein. »

Le Canadien Connor Howe n'a pas démérité et se classe 5e, juste devant l'Américain Joey Mantia, vainqueur des deux dernières manches de la Coupe du monde sur la distance.

Le Belge Bart Swings termine à la 13e place.