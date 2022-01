strongertogether Des pistes de rollers en Floride à la glace mondiale : l'ascension du trio de patineurs de vitesse de Team USA vers les sommets olympiques

Un mystère se forme au moment de jeter un coup d’oeil sur la liste des patineurs de vitesse de Team USA sélectionnée pour les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin.

Non seulement trois de ces patineurs sont originaires de l’état de Floride, chacun d’entre eux étant un réel espoir de médaille d’or, mais ils viennent tous de la petite ville d’Ocala, nichée entre Orlando et Jacksonville, où le seul endroit où vous pouvez trouver de la glace réside dans les boissons.

« Je suppose qu’il y a quelque chose dans l’eau là-bas », raconte à Olympics.com Brittany Bowe, septuple championne du monde de patinage de vitesse, qui reste une « fille de Floride » bien qu’elle soit passée du ‘Sunshine State’ au froid des montagnes de Salt Lake City.

Âgée de 33 ans, septuple championne du monde et détentrice du record du monde du 1000 m, Bowe s’apprête à participer à ses troisièmes Jeux. Ce qui est également le cas de Joey Mantia, 35 ans, qui pourrait remporter sa première médaille dans son épreuve préférée, le 1500 m. Erin Jackson, 29 ans et recordwoman des États-Unis du 500m féminin, fait également partie des prétendantes à l’or olympique à Pékin, pour sa seconde apparition aux Jeux.

Une entraîneur enthousiaste et des pistes de roller : Les armes secrètes d’Ocala

Comment cette petite ville de l’extrême sud des États-Unis, au climat subtropical, peut-elle former trois des patineurs les plus rapides du monde sur leurs distances respectives ? Car oui, rappelons-le, cette ville ne dispose d’aucune patinoire de glace.

Quelque soit l’angle sous lequel on l’aborde, la réponse commence avec Renee Hildebrand.

« Ma mère a rencontré par hasard cette femme dans un dîner en ville (Ocala) et il s’est avéré qu’elle était une entraîneuse de roller de vitesse de renommée mondiale », relate Erin Jackson, une autoproclamée « rat de patinoire » qui, enfant, aimait fréquenter les deux patinoires de roller d’Ocala, au sujet du moment où un chemin vers les Jeux Olympiques s’est dessiné devant elle.

« Ma mère s’est dit ‘Oh, j’ai une fille qui adore patiner’. Elle lui a dit de m’amener sur la piste pour m’entraîner. Tout est partie de là », ajouté Jackson, qui est ainsi devenue 47 championne nationale de roller et médaillée d’argent des Jeux Panaméricains.

Cette femme n’était autre que Hildebrand, l’une des meilleures coaches au monde en roller de vitesse. Avec un oeil vif pour repérer la vitesse et le potentiel, la forme physique et les capacités, elle a toujours gardé un oeil sur les patinoires d’Ocala au début des années 1990. Et elle a contribué à faire de Mantia, Bowe et Jackson, tous trois originaires d’Ocala et candidats déclarés aux médailles à Pékin, des champions dans ce sport de niche qu’est le roller de vitesse.

Renee Hildebrand et Erin Jackson (avec la permission de Renee Hildebrand)

« J’étais à une fête d’anniversaire à la patinoire locale et elle m’a vu, tout simplement, patiner », ajouté Bowe, la femme la plus rapide au monde sur 1000 m, à propos de sa première rencontre avec Hildebrand, qu’elle appelle « la meilleure coache de roller de vitesse » de la planète. « Elle m’a invité à m’entrainer et c’est là que tout a commencé ».

Originaire de Floride et kiné de métier, Hildebrand parle vite et est, sans surprise, une passionnée des courses de roller.

Elle se souvient d’un élément en particulier quand elle a vu pour la première fois Bowe, alors âgée de 8 ans, sur des patins en plastique. « Il y avait des petites courses d’un tour et je me souviens qu’elle est partie de sa ligne comme une fusée », témoigne Hildebrand, ancienne entraîneuse des sélections nationales de roller de vitesse des Pays-Bas et de Belgique, qui a « grandi dans une patinoire pour roller » et a pratiqué le sport du roller derby quand il vivait ses heures de gloire sur des patins à quatre roues (quatre roues sur chaque patin).

« Elle ne pouvait pas prendre les virages ou rien d’autre, mais elle avait une telle intensité et un tel dynamisme », complète Hildebrand au sujet du talent brut entraperçu en Bowe.

Les débuts de Matis en gymnastique

Troisième membre du trio d’Ocala qui se rendra à Pékin dans la peau d’un favori pour le 1500 m, Mantia a été repéré dans un gymnase.

« Il était dans l’équipe de gymnastique de ma fille et j’ai aimé ce que j’ai vu en le regardant s’entraîner avec son coach », poursuit Hildebrand, se remémorant quand elle a rencontré pour la première fois le double olympien Mantia, qui est récemment devenu l’homme le plus âgé à remporter une course de 1500 m de Coupe du monde.

« Je n’ai alors rien dit, mais la semaine suivante, je l’ai vu sur la piste de roller et je me suis dit ‘ah oui, c’est le petit gars qui grimpait à la corde’. Je savais déjà à quel point il était fort », confesse-t-elle.

Mais tout cela n’était que du potentiel. Hildebrand repérait des enfants avec du potentiel presque tous les jours. Ce qui est arrivé par la suite, sans doute l’élément le plus important de cette histoire, n’était autre que le travail. Et Hildebrand n’avait rien d’un cheerleader. Elle s’est montrée dure, comme une entraîneuse qui attendait beaucoup de ses jeunes protégés.

« Je ne sais plus quand, pour la première fois, j’ai pensé que je pouvais aller aux Jeux Olympiques », admet Mantia. « C’était mon entraîneuse (Hildebrand) qui me disait que je pouvais le faire bien avant que je ne le pense ».

« Elle était très intense. Elle voulait gagner », poursuit Bowe, une basketteuse universitaire de haut-niveau avant de devenir championne du monde de patinage de vitesse. « Elle tirait le meilleur de nous-mêmes et n’attendait rien d’autre que le meilleur. Même quand nous étions petits, l’un de nos slogans était ‘l’entraînement ne rend pas parfait, l’entraînement parfait rend parfait’ ».

« Je lui suis à jamais reconnaissante », insiste Bowe au sujet de sa première entraîneuse, qui l’a même emmenée aux Jeux Olympiques d’hiver de Salt Lake City 2002 alors qu’elle n’avait que 13 ans pour admirer Jennifer Rodriguez, également Floridienne et ancienne championne de roller, et le héros américain Apolo Ohno, en or sur 1500 m. « Elle m’a inculqué ces attentes alors que j’étais si jeune ».

« Quand vous en trouvez une, ce qui est rare, c’est un peu comme un trésor », raconte Hildebrand, qui a formé ces trois patineurs d’Ocala jusqu’à les conduire sur la route de Pékin, des sommets du roller de vitesse jusqu’à leur passage sur la glace. « Vous voulez vraiment les protéger et les faire grandir dans ce sport ».

Adieux aux roues, bonjour à la glace

Mais Hildebrand ne peut plus accompagner ses spécialistes du roller plus loin. Même si l’autocollant qu’elle arbore depuis 1980 affiche ‘Roller de vitesse, prochaine étape : les Jeux Olympiques’, le patinage de vitesse sur glace reste le seul et unique débouché olympique pour les adeptes les plus talentueux - et les plus motivés - de roller. Si ces patineurs ont, un jour, des ambitions olympiques, ils n’ont d’autre choix que de passer sur la glace.

Ce qui n’est jamais facile. « Je ne me suis jamais senti aussi intimidée de ma vie », se remémore Bowe quant à sa première apparition sur la glace. « C’était un moment effrayant pour moi ».

La tâche est également difficile pour Hildebrand, qui n’a jamais pratiqué le patinage de vitesse sur glace de toute sa vie. Elle doit ainsi leur faire ses adieux et espérer avoir bien préparé ses poulains, triés sur le volet dans et aux alentours de l’improbable ville d’Ocala, afin qu’ils puissent par la suite atteindre la gloire plutôt qu’enchaîner des revers écrasants.

Une expérience douce-amère pour l’entraîneuse.

« Je suis restée proche d’eux car ils sont comme ma famille. Nous avons eu des relations durant si longtemps, ils sont tout simplement devenus de merveilleux êtres humains », conclut Hildebrand, qui espère voir ces athlètes atteindre les sommets olympiques. « Mais pour ce qui est des Jeux, je ne serai qu’une simple spectateur ».