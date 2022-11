World Triathlon Championship Series : Léo Bergère s’offre le titre mondial

Après le titre continental, le sacre planétaire.

Trois mois après sa victoire aux Championnats d’Europe, Léo Bergère est devenu champion du monde de triathlon ce samedi 26 novembre.

Il s’est imposé à Abu Dhabi lors des Finales des World Triathlon Championship Series. Sa première victoire dans cette compétition a été synonyme de couronne mondiale.

Avant la dernière course de la saison, un seul scénario pouvait permettre au Français d’inscrire son nom au palmarès de la compétition : il devait gagner pendant qu’Alex Yee terminait en-dehors du podium et Hayden Wilde au-delà de la cinquième place.

Avec son succès en 1 h 44 min 14 s devant Morgan Pearson et Jelle Geens, la quatrième place du Britannique et la sixième place du Néo-Zélandais, le contrat a été rempli et il a pu passer de la troisième à la première place du classement mondial.

« C'est insensé. Je ne sais même pas quoi dire. Je ne voulais pas calculer avant la course, je voulais juste tout donner sur cette course et essayer de me détacher », a-t-il réagi sur le site de World Triathlon.

Léo Bergère est le deuxième triathlète français à remporter les World Triathlon Championship Series après Vincent Luis en 2019 et 2020.