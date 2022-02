Kamila Valieva occupe la première place après le programme court

Les femmes ont pris place au centre de la glace ce mardi (15 février) au soir, et Valieva, du ROC, pointe actuellement en tête. Sa coéquipière Anna Shcherbakova et la Japonaise Sakamoto Kaori ont respectivement terminé deuxième et troisième. Voyez comment l’action s’est déroulée.