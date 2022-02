Patinage artistique à Beijing 2022 : cinq femmes qui pourraient contester la domination du ROC de Valieva, Scherbakova et Trusova, le 17 février

Alors que le trio de patineuses du ROC semble largement favori dans l’épreuve de patinage artistique en individuel femmes à Beijing 2022, une poignée de patineuses sont prêtes à contester leur suprématie dans le Capital Indoor Stadium en ce début de soirée du mardi 17 février.

La recordwoman du monde Kamila Valieva, la championne du monde en titre Anna Shcherbakova et la médaillée de bronze des Championnats du monde Alexandra Trusova devraient, selon les pronostics, toutes monter sur le podium. Et pour cause, elles sont les seules concurrentes à savoir exécuter un quadruple saut. Mais le patinage artistique olympique n’est plus à une surprise près comme en atteste sa longue histoire.

Les résultats de Valieva, qui, selon une décision du TAS, continuera à participer aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, sont provisoires en raison de la procédure en cours concernant les résultats d’un contrôle anti-dopage de l’athlète.

La Japonaise Sakamoto Kaori est l’une des rares patineuses à prendre part à ses deuxièmes Jeux, elle qui est également double championne de son pays. À PyeongChang 2018, elle s’est classée sixième, son meilleur résultat aux Mondiaux remontant à une cinquième place en 2019.

Si Sakamoto, du haut de ses 21 ans, fait partie des outsiders potentiels, les fans doivent également garder un oeil sur les performances de :

Sakamoto et Higuchi en tête de meute de la concurrence

Médaillée de bronze aux Mondiaux junior de 2017, Sakamoto s’est construite une carrière à la progression constante sur le circuit international grâce à un patinage vif et engageant, ponctué de sauts consistants. Bien qu’elle ne possède ni de triple Axel ni de quadruple saut, elle a remporté deux fois les championnats nationaux du Japon ainsi que le Grand Prix NHK Trophy cette saison.

Âgée de 21 ans, Sakamoto semble atteindre sa plénitude au moment opportun, elle qui a fait partie de l’équipe japonaise médaillée de bronze par équipe dans ces Jeux de Pékin. Sakamato a même pris la troisième place provisoire le 15 février, après le programme court à Beijing 2022, devant la patineuse du ROC Alexandra Trusova.

Avec You et Liu, Higuchi est l'une des sept concurrentes à maîtriser le triple Axel. Elle est aussi la cinquième patineuse à réceptionner ce saut durant le programme court des Jeux Olympiques. À l’instar de Sakamoto, elle compte sur un CV accompli et pris au sérieux sur la scène internationale, et a été médaillée à cinq reprises aux championnats nationaux du Japon.

Après sa prestation dans le programme court de l’épreuve par équipes, elle se sent en confiance et prête à briller dans l’épreuve en individuel. « Ce sont mes premiers Jeux Olympiques et je voulais faire de mon mieux pour l’équipe », a-t-elle raconté après-coup. « J’étais vraiment nerveuse, mais je pense avoir montré toute ma puissance. C’est la meilleure des façons d’aborder l’épreuve en individuel pour moi ».

La Sud-Coréenne You a elle aussi tenté le triple Axel durant le programme court. La pandémie de 2020 l’a stoppé net dans sa progression dans les rangs seniors, mais elle a réussi à remporter le titre national de République de Corée, une étape décisive pour assurer sa place aux Jeux. Cette saison, elle s’est classée troisième des deux Grands Prix auxquels elle a participé.

En outre, You bénéficie de l’expérience acquise lors de son titre aux Jeux Olympiques de la Jeunesse.

« Je pense que c’est l’occasion de découvrir l'ambiance olympique », a-t-elle déclaré concernant les JOJ. « Ils procurent la même sensation que les Jeux Olympiques. C’est une atmosphère totalement différente de celle des Grands Prix (de patinage artistique). Je pense que c’est une très bonne expérience pour tout patineur dans sa vie ».

Liu et Hendrickx, également à prendre en compte

Les trois Américaines présentes ont toutes leur mot à dire, puisque Liu, Karen Chen et Mariah Bell ont toutes été championnes nationales. Cette année, le titre est revenu à Bell, qui a le vent en poupe depuis qu’elle est entraînée par Adam Rippon, tandis que Chen, qui a pris part à l’épreuve olympique par équipes, a terminé par deux fois quatrième des Championnats du monde, notamment en 2021.

Mais c’est bien Liu qui a le plafond technique le plus élevé, comme elle l’a démontré avec sa maitrise parfaite du triple Axel. Au terme de sa première saison chez les seniors, elle pourrait se hisser parmi les toutes meilleures avec un bon programme libre, surtout si elle fait parler la magie de son triple Axel.

Enfin, gardez un oeil sur la double Olympienne Hendrickx qui, du haut de ses 22 ans, est quintuple championne de Belgique et compte pour entraîneur son frère Jorik Hendrickx, également patineur olympique.

La cinquième place de Loena aux Mondiaux 2021 reste sa meilleure performance à ce jour, elle qui est la seule Belge de l’histoire, depuis novembre 2021, à avoir été médaillée dans un Grand Prix. Sa quatrième place des Championnats d’Europe derrière les trois patineuses du ROC parle en sa faveur, surtout son programme court solide. Mais elle est tout autant capable de briller dans le programme libre et restera une menace pour le podium.

Simple femmes : Programme et comment regarder

Le patinage est de nouveau programmé en soirée pour l’épreuve féminine, avec le programme le libre prévu jeudi au Capital Indoor Stadium.

Voici le programme complet du patinage artistique olympique.

Jeudi 17 février - 18h00 (heure locale de Pékin) - Patinage simple féminin - Programme libre

Comment pouvez-vous regarder ? Où que vous soyez dans le monde, vous pouvez regarder les Jeux Olympiques en direct.. Voici où retrouver l'action.