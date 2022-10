Les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 en chiffres : tout ce qu'il faut savoir 

Les quatrièmes Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été, Dakar 2026, sont portés par le rêve du Comité International Olympique de mener les Jeux dans toutes les parties du monde et de les « placer les Jeux au cœur de la transformation de l'Afrique ».

Alors que le Sénégal se prépare à être le premier pays africain à accueillir les Jeux Olympiques, découvrez les chiffres et les informations à connaître sur les JOJ Dakar 2026, un événement multisports et bien plus qu'une simple compétition sportive pour les athlètes de 15 à 18 ans.

Dakar a été désigné pour accueillir les quatrièmes Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été.

Dakar 2026, une grande première pour l'Afrique

Dakar 2026 sera un événement historique : pour la première fois, des épreuves olympiques vont se tenir sur le continent africain. Dakar avait été confirmé comme ville-hôte des quatrièmes Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été par le CIO en 2018.

La capitale du Sénégal avait été désignée alors que le Botswana, le Nigeria et la Tunisie étaient aussi candidats pour accueillir le premier événement olympique organisé en Afrique.

Le CIO avait décidé de choisir un pays africain pour organiser les Jeux Olympiques de la Jeunesse 2022 lors de la Session du CIO organisée pendant les Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang 2018.

En raison de la crise sanitaire planétaire, le Sénégal et le CIO se sont mis d'accord pour reporter les Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2026.

Une parité totale aux Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026

Dakar 2026 sera historique à plus d'un titre. Pour la première dans l'histoire des Jeux Olympiques, il y aura le même nombre d'athlètes femmes et hommes mais aussi un nombre identique d'épreuves par genre.

Au total, 239 épreuves sont au programme des prochains Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été : 11 par équipes mixtes, 114 épreuves hommes et 114 épreuves femmes. L'épreuve individuelle et l'épreuve en groupe de gymnastique rythmique ne vont avoir lieu que pour les femmes, mais elles sont remplacés par deux agrès supplémentaires chez les hommes en gymnastique artistique.

En gymnastique (artistique et rythmique), le nombre d'athlètes hommes et femmes sera identique : 108 par genre. C'est la première fois dans l'histoire olympique que ce sport atteint la parité.

La boxe et la lutte vont aussi atteindre la parité à Dakar 2026.

Les nouveaux sports aux Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026

En tout, 28 sports sont au programme des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. Sept autres disciplines ont été proposées par Dakar 2026 (baseball5, breaking, karaté, skateboard, escalade, surf et wushu). Tous les sports des Jeux de Tokyo 2020 et de Paris 2024 sont au programme de Dakar 2026.

Certaines nouveautés vont quand même avoir lieu.

En lutte, en plus de la lutte libre, c'est de la lutte de plage qui est au programme. En canoë-kayak, les courses se feront en mer sur la côte atlantique du Sénégal. Pour la première fois, la natation du pentathlon moderne se fera en eau libre.

Les sites olympiques de Dakar 2026

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 vont avoir lieu dans trois villes : la capitale Dakar, la nouvelle ville Diamniadio et Saly sur la côte. Voici la liste complète des sites retenus pour accueillir les épreuves des JOJ Dakar 2026.

Dakar

Complexe Iba Mar Diop (stade Iba Mar Diop)

Caserne Samba Diery Diallo

Complexe Tour de l'Oeuf (piscine olympique)

Arène Nationale de Lutte

Plage Vivier Almadies

Diamniadio

Stade Olympique de Diamniado

Dakar Arena

Dakar Expo Centre

CICAD

Académie Francophone de Tennis

Saly

Saly Beach, Est

Saly Beach, Ouest

Golf de Saly

Dakar 2026 - un héritage pour l'Afrique et la jeunesse sénégalaise

Dakar 2026 espère encourager la jeunesse à être active grâce à une célébration du sport et de la culture qui commence en octobre 2022, au moment où les Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été étaient initialement censés avoir lieu avant leur report.

Le festival Dakar en Jeux ne vise pas seulement à promouvoir les JOJ mais aussi, « à encourager les jeunes à s’impliquer ». Ce festival qui aura lieu chaque année jusqu'en 2026 mêlera activités sportives, compétitions, concerts et célébrations culturelles.

Le comité local d'organisation va aussi lancer un nouveau programme d'éducation axé sur les valeurs olympiques avec l'objectif d'atteindre jusqu'à 900 000 enfants dans 11 000 écoles d'ici à 2026. Les écoliers de tout le Sénégal âgés de 9 à 15 ans auront l'occasion de suivre ces cours. Les participants auront aussi l'opportunité d'être volontaires pendant les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.

Le programme Kids Olympic Skills permettra de promouvoir l'éducation et l'engagement de la jeunesse à travers le sport. Ce projet national veut donner la chance aux enfants âgés de 6 à 18 ans d'essayer différents sports en amont des Jeux Olympiques de la Jeunesse.

Toutes ces activités s'inscrivent dans la mission des Jeux Olympiques de la Jeunesse. Ses objectifs concernent l'apprentissage de compétences importantes, la connexion entre les cultures et la célébration des valeurs olympiques que sont l'excellence, l'amitié et le respect.