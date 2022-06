Jeux Méditerranéens d'Oran 2022 : 309 athlètes français sélectionnés, Noesmoen et Basic porte-drapeaux

Un an après les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, place aux Jeux Méditerranéens.

Du 25 juin au 8 juillet, cette compétition réunissant 26 pays du Bassin méditerranéen aura lieu à Oran, en Algérie.

Au total, 3 390 athlètes seront en compétition dans 24 disciplines, dont l'athlétisme, l'escrime, le football, la voile et le volleyball.

Le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) a dévoilé sa liste des 309 athlètes qui se rendront sur le sol algérien pour disputer cette compétition qui existe depuis 1951.

La boxeuse Sarah Ourahmoune, médaillée d'argent aux Jeux Olympiques de Rio 2016 sera la cheffe de mission de la délégation française.

Voir la liste complètes des athlètes français aux Jeux Méditerranéens d'Oran 2022

Noesmoen et Basic porte-drapeaux

De nombreux grands athlètes figurent dans cette liste, notamment la championne du monde d'iQFoil Hélène Noesmoen. La véliplanchiste de 29 ans, titrée aux Mondiaux 2021 et également double championne d'Europe (2020, 2021) tentera d'ajouter un nouveau sacre à son palmarès, deux ans avant les débuts de l'iQFoil aux Jeux Olympiques. Ce format de planche à voile remplace le RS:X au programme de Paris 2024.

Comme à Tokyo 2020, deux porte-drapeaux mèneront la délégation française. Hélène Noesmoen aura cet honneur en compagnie du volleyeur Luka Basic. Le récéptionneur-attaquant de Montpellier VB (27 ans) a disputé la Volleyball Nations League en 2018 avec les Bleus, terminant à la deuxième place. Il sera le capitaine de l'équipe de France de volleyball aux Jeux Méditerranéens.

En escrime, la championne d'Europe 2019 Coraline Vitalis disputera l'épreuve d'épée, tandis que Charlotte Lembach, vice-championne olympique à Tokyo 2020, participera à l'épreuve de sabre.

Le nageur David Aubry sera aligné sur 400 m et 1 500 m nage libre et Lara Grangeon (9e à Tokyo 2020 sur 10 km en eau libre) disputera le 400 m quatre nages et le 200 m papillon.

En tennis de table, la jeune Prithika Pavade (17 ans), qui était qualifiée Jeux de Tokyo 2020, sera engagée en simple.