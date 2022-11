Grand Prix d’Espoo - Kevin Aymoz : Cinq choses à savoir sur le patineur français avant son retour en GP

Avec Adam Siao Him Fa, le patinage français vise les sommets

Le patinage français vit actuellement de belles heures avec deux athlètes capables de viser les podiums internationaux. Lors des quatre dernières saisons, Kevin Aymoz (25 ans) a remporté le titre de champion de France pour culminer à cinq sacres. Mais l’or est de plus en plus dur à conquérir, tant la concurrence avec Adam Siao Him Fa (21 ans), son dauphin lors des quatre dernières années, devient de plus en plus forte.

Selon Brian Joubert, champion du monde en 2007, cela augure de beaux jours pour le patinage artistique français.

« Kevin est un athlète complètement différent d’Adam », amorce-t-il dans les colonnes de Ouest France.

« C’est ce qui ajoute de la beauté à cette équipe. Ils peuvent tous les deux espérer un podium européen, ils se tirent vers le haut et ils peuvent emmener les plus jeunes avec eux. À terme, tous les deux peuvent prétendre à faire partie des meilleurs mondiaux. »