Résumé du patinage artistique à Beijing 2022 - les résultats, les meilleurs moments et les records

Les épreuves de patinage artistique des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 ont été marquées par l’ascension fulgurante vers l’or de Nathan Chen et la conquête du coeur d'une nation par Sui Wenjing et Han Cong.

Chen, à l’instar des patineurs de couple Sui et Han et du duo de danse sur glace de Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, cherchaient tous à ses racheter quatre ans après la frustration et la déception de PyeongChang 2018. Et ils l’ont fait sur la glace du Capital Indoor Stadium, voir dépassé en termes de rêves exaucés.

Anna Shcherbakova avait du mal à croire qu’elle venait d’être sacrée championne olympique, même après avoir réussi deux quadruples sauts dans son programme libre pour tenir la dragée haute à sa compatriote Alexandra Trusova, également auteure d’un programme libre époustouflant avec cinq quadruples sauts, qui a remporté la médaille d’argent.

Les résultats de l’épreuve féminine en individuel sont provisoires, tout comme ceux de l’épreuve par équipe, lors de laquelle le ROC a ouvert les Jeux sur une impressionnante démonstration de patinage collectif, prenant la première place dans la troisième édition de l’épreuve par équipe organisée lors des Jeux d’hiver, devant les États-Unis et le Japon, respectivement en argent et en bronze.

Voici une rétrospective des deux semaines de patinage qui se sont tenues à Pékin, avec des titres olympiques en pagaille.

Bilan par discipline : Chen et Shcherbakova en tête du classement des médailles d’or

Quatre ans après un programme court proche du désastre, Chen était prêt à trôner sur le patinage masculin. À Pékin, le triple champion du monde a pris la tête dès le programme court et ne l’a plus jamais délaissé, performant sur le bien nommé « Rocket Man » d’Elton John dans son programme libre et résistant aux assauts du champion olympique de la jeunesse de Lausanne 2020 Kagiyama Yuma (en argent) et d’Uno Shoma (en bronze).

Le Japon a terminé au 2e, 3e et 4e rangs, alors que Hanyu Yuzuru a tenté d’entrer dans l’histoire en exécutant un quadruple Axel, figure jamais réalisée auparavant dans le programme libre. Si l’héritage exceptionnel de Hanyu ne fait plus aucun doute, Uno a lui remporté sa deuxième médaille consécutive en individuel aux Jeux, tandis que Chen est devenu le septième Américain à décrocher l’or, le premier depuis Evan Lysacek à Vancouver 2010.

Alors que les soupçons de dopage ont plané au-dessus de l’épreuve féminine, Kamila Valieva, en tête au terme du programme court, n’a pas été en mesure de réaliser telle performance dans le programme libre, qu’elle a conclu par deux chutes. Une contre-performance qui a permis à Shcherbakova, la championne du monde en titre âgée de 17 ans, de s’offrir la couronne olympique après deux programmes presque sans-faute.

Alors que Trusova s’est appuyée sur ses quadruples sauts pour empocher l’argent, la Japonaise Sakamoto Kaori a réussi triples sauts après triples sauts et su faire parler son expérience, elle qui a terminé à la sixième place des Jeux de 2018, pour assurer au Japon sa, seulement, quatrième médaille en patinage individuel féminin aux Jeux Olympiques.

Sa coéquipière Higuchi Wakaba est également devenue la cinquième femme à réussir un triple Axel aux Jeux, aussi bien dans le programme court que le libre, ce qui lui a permis de se hisser jusqu’à la cinquième place.

Il y a quatre ans, l’équipe chinoise de patinage en couple composée par Sui et Han a versé bien des larmes. Le duo avait terminé vice-champion olympique de PyeongChang, devancé par Aljona Savchenko et Bruno Massot de seulement 0,43 points.

Mais à Pékin, les espoirs de toute une nation ont connu une fin bien différente dans ce qui était l’ultime épreuve de patinage des Jeux, le duo réussissant un rare quadruple twist dans le programme libre pour s’imposer, vous l’aurez deviné, de moins d’un point. Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov ont terminé avec la médaille d’argent autour du cou, tandis que leurs coéquipiers du ROC Anastasia Mishina et Aleksandr Galliamov ont remporté celle de bronze.

Y-a-t-il un duo plus passionnant à admirer en patinage que celui de Papadakis et Cizeron ? Les quadruples champions du monde français se sont montrés extraordinaires dans leurs deux programmes, eux qui ont peu concouru depuis le début de la pandémie. Ils sont venus à bout des champions du monde en titre Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov ainsi que de leurs partenaires d’entraînement américains Madison Hubbell et Zach Donohue.

Comme Sui et Han, Papadakis et Cizeron ont gravi une marche de plus sur le podium olympique qu’il y a quatre ans. Un grand pas.

De grands coeurs - et une grande présence

La victoire en couple de Sui et Han s’est révélée monumentale : une sixième médaille en couple pour la République populaire de Chine au cours des 20 dernières années aux Jeux, mais seulement la seconde en or dans ce sport. Han a déclaré que beaucoup les avaient découragés de poursuivre leur rêve en raison de leur petite taille, mais lui a préféré rendre hommage à leur entraîneur Zhao Hongbo, champion olympique 2010, qui les a toujours soutenus :

« Depuis notre plus jeune âge, alors que personne ne croyait que nous pouvions faire du patinage en couple en raison de notre taille, nous sommes devenus des champions olympiques », a-t-il rappelé aux journalistes après leur sacre. « C’est un voyage extraordinaire… Nous voulions montrer aux gens que l’on peut y arriver, quoi qu’il arrive. Il faut seulement se lancer et être courageux ».

Pendant que Sui et Han luttaient à contre-courant, Papadakis et Cizeron essayaient de comprendre en quoi tout cela était réel. « J’ai l’impression de regarder un film sur ma vie », a témoigné Gabriella après leur victoire en danse sur glace.

Ils le peuvent s’ils le veulent : le duo fait partie d’une série documentaire en 12 épisodes sur Olympics.com intitulée On Edge, qui revient sur leurs parcours jusque’à Pékin, et dont le 13e épisode sera diffusé mi-mars.

Le stress des Jeux Olympiques est réel, même pour un binôme qui est ensemble depuis des années et des années. « Je pense que je n’ai jamais été aussi stressé de ma vie, mais il y avait une sorte de sérénité », a déclaré Cizeron à la télévision française. « Nous savons que nous pouvons avoir confiance dans notre entraînement, que nous pouvons avoir confiance en nous-mêmes sur la glace. Cela fait 17, 18 ans de partenariat. Nous pouvions nous appuyer là-dessus, mais c’était quand même stressant. »

Et quel programme pour la suite ? Papadakis ne voit que l’or de Beijing 2022. « L’avenir n’existe pas vraiment pour le moment », a-t-elle concédé.

Liste des médailles de patinage artistique à Beijing 2022

Or : ROC

Argent : États-Unis

Bronze : Japon

Individuel hommes

Or : Nathan Chen (USA)

Argent : Kagiyama Yuma (JPN)

Bronze : Uno Shoma (JPN)

Individuel femmes

Or : Anna Shcherbakova (ROC)

Argent : Alexandra Trusova (ROC)

Bronze : Sakamoto Kaori (JPN)

Couples

Or : Sui Wenjing et Han Cong (CHN)

Argent : Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov (ROC)

Bronze : Anastasia Mishina et Aleksandr Galliamov (ROC)

Danse sur glace

Or : Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron (FRA)

Argent : Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov (ROC)

Bronze : Madison Hubbell et Zach Donohue (USA)