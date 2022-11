NHK Trophy : Cinq choses à savoir sur Adam Siao Him Fa

Adam Siao Him Fa participe à son premier NHK Trophy du 18 au 20 novembre, et il atterrit au Japon avec une nouvelle étiquette : celle du vainqueur du dernier Grand Prix.

Il est notamment opposé aux Japonais UNO Shoma, double médaillé olympique, et YAMAMOTO Sota, et tentera de bouleverser la hiérarchie avec le plein de confiance.

Mais avant ce grand rendez-vous, découvrez cinq choses à savoir sur Adam Siao Him Fa.

Premier GP en 16 ans

En remportant le Trophée de France au début du mois de novembre, Adam Siao Him Fa est devenu le premier patineur français à remporter un Grand Prix dans la catégorie hommes depuis 13 ans. C’était Brian Joubert, champion du monde 2007, qui avait décroché la dernière médaille d’or au GP de France, la même année de son titre mondial.

À 21 ans, Siao Him Fa a devancé deux Japonais, TOMONO Kazuki et YAMAMOTO Sota, qui seront tous deux présents au Japon, pour s’imposer devant son public, alors qu’il était en troisième position après le programme court. Il a récolté la note de 268,98 points, battant son ancienne meilleure performance établie lors des Mondiaux 2022.

Siao Him Fa succédait ainsi à son ancien coach, avec qui il s’entraînait entre 2017 et 2021.

Première expérience olympique

L’un des objectifs majeurs d’Adam Siao Him Fa sera les Jeux Olympiques de Milano Cortina 2026, où il tentera de devenir le premier français à remporter une médaille olympique dans la catégorie hommes depuis Philippe Candeloro, médaillé de bronze aux Jeux de à Lillehammer 1994 et Nagano 1998.

Il aura 25 ans, avec déjà une expérience aux Jeux Olympiques de Beijing 2022. Il avait obtenu 250,15 points dont 163,41 points au programme libre et terminé 14e d’une épreuve dominée par l’Américain Nathan Chen.

« Ces premiers Jeux étaient vraiment tops », avait-il déclaré à l’Équipe. « Je ne tire que du positif de cette expérience. Même si j'ai commis des erreurs, si tout n'était pas parfait, je me suis donné à fond. Je me suis arraché et j'ai pris du plaisir. Je n'ai aucun regret. J'ai chuté sur le dernier quadruple, mais je me suis détendu à partir de ce moment-là. Du coup, j'étais plus relâché et souriant. Je suis très content de ce classement car je fais aussi mon meilleur score de la saison dans le programme long. »

Né à Bordeaux de parents mauriciens

Dernier d’une fratrie de quatre enfants, Adam Siao Him Fa est né à Bordeaux le 31 janvier 2001 de deux parents mauriciens. Sur cette île de l’Océan Indien, proche de la Réunion, les grands-parents du patineur ont baigné dans la culture sportive, comme l’expliquait Patricia, sa mère, dans un article du site local Lexpress.mu.

« Nous les parents, nous sommes Mauriciens nés à Maurice. Mon mari a quitté Maurice en 1978 pour des études de médecine et moi en 1979. Nous avons quatre enfants tous nés à Bordeaux. Adam est le dernier, né le 31 janvier 2001… Tous mes enfants ont eu des activités après l’école. Patinage, gymnastique, danse, ou tennis, hockey sur gazon. Mes parents avaient un magasin d’articles de sport. Il est donc normal que j’en fasse faire à mes enfants. »

Du changement et des progrès

Après avoir été suivi par Brian Joubert pendant un peu plus de deux ans à Poitiers, il a pris la direction de Courbevoie avant les JO 2022. Après son expérience olympique, il a ensuite déménagé à Nice pour repartir sur de nouvelles bases, à un peu mois de quatre ans de Milano Cortina 2026, pour s’entraîner avec Cédric Tour et Rodolphe Maréchal.

« C'est une année de transition, j'entame un cycle olympique. J'ai décidé de prendre un nouveau départ pour évoluer davantage », déclarait-il à Eurosport à propos de son choix.

Plutôt payant car six mois plus tard, il remportait le Grand Prix de France.

Quatre fois vice-champion de France

Depuis 2019, Adam Siao Him Fa a terminé sur le podium de tous les Championnats de France auxquels il a participé, mais toujours sur la deuxième marche. À chaque fois, Kévin Aymoz remportait le titre mais cette saison, le Bordelais pourrait bien être enfin sacré, en raison d’un début de saison réussi avec également une victoire lors du Lombardia Trophy (Challenger Series) avant le GP de France. Sa performance lors du NHK Trophy sera également un autre indicateur intéressant.

L’année dernière, Siao Him Fa était en tête à l’issue du programme court, mais il n’avait pas pu maintenir son avance lors du programme libre, lors duquel Aymoz avait été étincelant.

Cette année, Aymoz n’a pas participé au Grand Prix de France en raison d’une blessure à la cheville mais les Championnats de France 2022 auront lieu du 15 au 17 décembre à Rouen, ce qui pourrait laisser une chance de revivre un duel au sommet entre les deux meilleurs patineurs de France.

