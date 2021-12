Les films et séries sur les sports d'hiver à regarder pendant les fêtes de fin d'année

Dans la plupart des régions du monde, les fêtes de fin d'année, ses repas copieux en famille et ses cadeaux sont proches. Pour vous mettre dans l'ambiance de cette période particulière de l'année, découvrez une liste de dix films ou documentaires d'Olympic Channel sur les sports d'hiver qui allient l'esprit des fêtes de fin d'année et les valeurs de l'Olympisme.

Films

Rasta Rockett (Cool Runnings en VO)

En parlant de l'importance de croire en ses rêves, Rasta Rockett est un classique des fêtes de fin d'année. Cette comédie a été inspirée par l'histoire vraie de l'équipe de Jamaïque qui a participé à l'épreuve de bobsleigh à quatre aux Jeux Olympiques d'hiver de Calgary 1988. Sorti en 1993, le film était initialement censé être un drame, mais il est devenu une comédie en mettant en scène les mésaventures des bobeurs jamaïcains dans leur apprentissage d'un sport d'hiver à quelques mois d'une participation aux JO.

Miracle

C'est un film que tous les amoureux de hockey sur glace doivent regarder. Ce film sorti en 2004 raconte l'histoire du Miracle sur glace, quand les États-Unis ont surpris l'Union soviétique en finale du tournoi olympique à Lake Placid 1980. C'était alors le deuxième titre olympique des Américains en hockey sur glace, le premier depuis Squaw Valley 1960. Avec Kurt Russell dans le rôle de Coach Brooks, ce film est célèbre pour avoir de vrais hockeyeurs dans son casting, ce qui rend les scènes sur la glace très réaliste.

Château de rêves (Ice Castles en VO)

Nommé pour l'Oscar de la meilleure chanson en 1980, ce film sur le patinage artistique n'est pas inspiré d'une histoire vraie, mais il a su conquérir le cœur des spectateurs du monde entier. Il raconte l'histoire de Lexie, une patineuse prometteuse qui perd la vue à cause d'une blessure au cerveau lors d'une chute. Son ex petit ami, Brian, réussit à la convaincre de revenir sur la glace pour poursuivre ses rêves. Inutile d'en dire plus, si vous cherchez un film romantique, voici le film qu'il vous faut.

Eddie the Eagle entouré par les journalistes à Calgary 1988

Eddie the Eagle

Eddie the Eagle est peut-être le conte de fée olympique le plus connu des JO d'hiver. Et il a été porté sur grand écran. Un biopic du charismatique Michael Edwards est sorti en 2016. Plâtrier, il était devenu le premier Britannique à participer à l'épreuve de saut à ski aux Jeux Olympiques d'hiver.

Avec ses grosses lunettes et ses phrases mythiques comme « J'aurais aimé voler comme un aigle, mais je suis certainement plus proche de l'autruche », Eddie the Eagle est devenu un des athlètes les plus populaires de l'histoire des Jeux Olympiques d'hiver, même s'il a terminé à la dernière place des deux concours auxquels il a participé.

Eddie Edwards entouré par Hugh Jackman et Taron Egerton lors de la première européenne de son biopic Photo de 2016 Getty Images

Les films et séries d'Olympic Channel

The Nagano Tapes

Aux Jeux Olympiques d'hiver de Nagano 1998, les hockeyeurs tchèques ont décroché une médaille d'or historique. Vous pouvez vous rappeler de cet exploit dans ce documentaire sorti en 2018 qui compile des images inédites du tournoi olympique et des interviews de certains joueurs tchèques.

Cirque Blanc

Si vous préférez le ski alpin, foncez regarder la mini-série Cirque Blanc. Les quatre épisodes suivent les Françaises Tessa Worley, Tiffany Gauthier et Romane Miradoli lors de la saison 2020/21.

We Are One

Ce documentaire raconte l'histoire d'une équipe qui a eu le soutien de la planète entière : l'historique équipe de la Corée Unifiée qui a participé au tournoi de hockey sur glace féminin aux Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang 2018. C'était là un des plus grands moments olympiques de l'histoire.

Halfpipe Hype

Les fans de snowboard ne doivent pas rater cette série qui suit certains des plus grands snowboardeurs de la planète comme Ayumu Hirano, Chase Josey, Maddie Mastro, Leilani Ettel, Dylan Marineau et d'autres encore... Vous allez pouvoir en savoir plus sur les éléments qui font du snowboard un sport si intrigant et unique.

On Edge

Vous cherchez une série sur le patinage artistique à regarder sans modération pendant les vacances ? Avec On Edge, Olympic Channel a ce qu'il vous faut ! Suivez les plus grands spécialistes de danse sur glace comme le couple Gabriella Papadakis - Guillaume Cizeron pendant leurs entraînements à l'Académie de glace de Montréal au Canada.

Winter Tracks

Si vous préférez les histoires inspirantes, Winter Tracks est la série à regarder. Six athlètes venus de trois continents vous prouvent que rien n'est impossible. Les deux premiers épisodes de cette toute nouvelle série d'Olympic Channel vous permettent de découvrir William Flaherty, un Porto Ricain qui a survécu à un cancer et Jenni Hiirikoski, une hockeyeuse finlandaise qui travaillait auparavant à la ferme.