On Edge, la série événement sur les danseurs sur glace de l'Ice Academy de Montréal

Six mois avant de se retrouver au Palais omnisports de la capitale dans le cadre des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022, les meilleurs danseurs sur glace étaient tous à Montréal. Mais c'était loin d'être un événement.

C'est à l'Ice Academy de la ville québécoise que les meilleurs couples de la planète s'entraînent. Cette concentration de talents dans une seule et unique structure fait que « Montréal est l'épicentre de la danse sur glace mondiale ».

Au quotidien, les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue ou les Canadiens Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Sorensen se côtoient et partagent les mêmes entraîneurs. Une situation unique dans le monde du sport que vous pouvez découvrir avec la nouvelle série d'Olympic Channel : On Edge.

Dans ce premier épisode, découvrez cette cohabitation hors du commun. Suivez les stars de la danse sur glace à l'entraînement mais aussi lors des dîners qu'ils partagent régulièrement.

Vous allez aussi pouvoir en apprendre plus sur Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron. Les vice-champions olympiques en titre se confient sur leur rencontre, leur quête de l'or olympique, l'expérience de PyeongChang 2018 et leur relation avec Romain Haguenauer, leur entraîneur.

Le triple champion olympique canadien Scott Moir, désormais entraîneur, estime que pour eux, « c'est l'or ou rien », affirmant que ce doit être une « énorme pression ».

Dans ce premier épisode de la série On Edge, vous allez même pouvoir découvrir des images d'archives du couple star du patinage artistique français, déjà ensemble en 2006.