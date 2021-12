Conte de fée olympique : Devon Harris et Chris Stokes, de la célèbre équipe Jamaïcaine de bobsleigh, parlent de leur rêve olympique

L’équipe de bobsleigh jamaïcaine, composée de Devon Harris, Dudley Stokes, Michael White et le remplaçant de dernière minute Chris Stokes, ont fait leurs débuts olympiques à Calgary 1988. Ils avaient débuté leur préparation dans leur environnement tropical, seulement cinq mois avec les Jeux Olympiques d’hiver. Cette première participation au Canada, reste l'un des moments les plus iconiques de l’histoire olympique. Le quatuor de l’île caribéenne n’a jamais été en posture de prétendre à un podium olympique, subissant même un accident durant la troisième manche, qu’ils n’ont officiellement pas terminée. Mais le monde est tombé amoureux de ces quatre Jamaïcains et de leur histoire improbable qui les a mené à créer une équipe de bobsleigh jusqu’au Jeux Olympiques de Calgary. Leur épopée a même inspiré le célèbre film Rasta Rockett.

Chris Stokes, qui a rejoint l’équipe à la dernière minute pour remplacer leur coéquipier blessé, a avoué que cette popularité, même après l’accident, l’a toujours surpris.

« Ce n’est que bien plus tard que j’ai compris ce que représentait, et représente encore, l’équipe de bobsleigh de Jamaïque pour les gens. C’est la magie du Mouvement olympique. Quand je parle du bob jamaïcain, je parle en fait du mouvement du bobsleigh jamaïcain, c’est plus un concept. Ce n’est pas une question de chrono sur la glace. C’est l’idée que, peu importe d’où l’on vient, de notre situation ou de notre passé, il est possible de dépasser ses limites, de briser les barrières et de se surpasser. Nous sommes capable de faire beaucoup plus de choses qu’on ne l’imagine, ou que les gens pensent qu’on est capable de faire », expliquait Stokes à Olympics.com.

« Nous avons reçus des lettres et des messages, d’un enfant qui faisait du ski dans le Minnesota ou d’une personne aborigène qui vivait dans le cœur de l’Australie. Ils n’avaient jamais vu de bobsleigh, un sport incroyable soit dit en passant, mais ils avaient vu ces gars de Jamaïque faire cette discipline. »

Sans parler de leurs résultats à Calgary ou durant les autres éditions olympiques, ils sont avant tout des légendes olympiques.

« Même dans mes rêves les plus fous, je n’aurais jamais imaginé qu’on me considérerait comme une légende olympique. Merci pour cela », a déclaré Devon Harris, le partenaire de Stoke.

« Calgary était et restera une expérience très spéciale. C’était un projet fou, mais cela a changé ma vie de bien des façons, pas seulement parce que je suis allé aux JO et parce qu’un film a été fait à propose de notre histoire. Je pense qu’il est globalement impossible de se lancer dans ce genre de projet sans grandir en tant que personne. Je suis vraiment reconnaissant pour cette expérience. »

Aujourd’hui, Davon Harris est conférencier en motivation. Il y a plusieurs années, durant l’une de ses conférences, quelqu’un lui a demandé : « À quel moment, vous et vos coéquipiers, vous êtes dit que vous n’arriveriez jamais à participer aux Jeux Olympiques ? » Mais cette pensée n’a jamais traversée leurs esprits.

« Il y a certainement des gens qui se sont dit que nous étions des blagueurs et que c’était impossible. Bien sûr que c’était un projet difficile, mais nous ne nous sommes jamais dit que nous n’y arriverions pas », avait répondu Harris.

L’enfance de Devon n’a pas été un long fleuve tranquille. Élevé dans un bidonville de Kingston, puis diplômé de la prestigieuse Académie militaire royale de Sandhurst, en Angleterre, il a ensuite servi les Forces de défense jamaïcaines en tant qu’officier. Il se définit comme un homme qui s’est toujours démené pour accomplir quelque chose d’extraordinaire. Quand il parle de ce qui l’a motivé à devenir un olympien, Harris dit que les athlètes qui vont aux Jeux Olympiques sont souvent motivés par d’autres athlètes, olympiens eux-même. À l’âge de 15 ans, Devon a commencé à s’entraîner sérieusement pour devenir un coureur sur piste. Avant les Jeux Olympiques de Moscou 1980, il regardait une série TV du nom de The Route to Moscow (le chemin vers Moscou), qui n’a fait que renforcer ses ambitions olympiques.

« Cette série mettait en avant des athlètes du monde entier dans différentes disciplines et ils parlaient de leur vie de sportif, mais aussi des à-côtés », expliquait Harris. « C’était incroyable pour moi de découvrir que ces athlètes étaient des gens normaux, comme tout le monde. Mais ils avaient des rêves extraordinaires et une envie tout aussi puissante d’aller au bout de ces rêves. J’ai alors compris que, dans une certaine mesure, tout le monde pouvait devenir olympien, si on ose rêver grand et qu’on aligne ces rêves avec le travail, la discipline et la motivation pour le faire. C’est à ce moment-là que l’idée d’aller aux Jeux Olympiques, pas spécialement ceux d’hiver, est née en moi. Puis en 1987, cette opportunité un peu folle m’est tombée dessus. Je l’ai saisie à bras le corps. Et voilà où nous sommes aujourd’hui. »

Harris n’avait jamais rêvé non plus qu’un film d’Hollywood serait tiré tout droit de son histoire personnelle et il avoue que c’est flatteur. Mais il pense également que leur épopée est un scénario parfait pour une production hollywoodienne. Un autre film a tiré son histoire d’un conte de fée olympique qui s’est produit à Calgary en 1988. Celle du Britannique Michael Edwards, aussi connu sous le nom de « Eddie The Eagle », qui a terminé dernier de l’épreuve de saut à ski mais a touché le cœur du monde entier avec son parcours.

Eddie the Eagle entouré par les journalistes à Calgary 1988

« Eddie est cool. Je connaissais son histoire, mais je ne l’ai rencontré que 20 ans plus tard. C’était lors du 25e anniversaire des Jeux Olympiques de Calgary et nous étions tous invités. Je me souviens d’avoir dit à mes camarades, après-coup : « Vous saviez que Eddie the Eagle était encore plus populaire que notre équipe ? », riait Harris. « J’ai eu l’impression que tout le monde criait : "Eddie !" et moi je me disais "Hey, je suis là aussi !" ». Mais c’était drôle d’être avec lui. Il y a maintenant une tyrolienne sur le tremplin de Calgary et Eddie a fait une descente. On m’a proposé d’y aller avec lui. Et même si j’ai peur de la vitesse et de la hauteur, j’ai dit oui. Ce n’était pas l’idée la plus lumineuse que j’ai eu, mais je suis toujours vivant. »

En parlant de l’actuelle équipe de bobsleigh de Jamaïque, Devon Harris a avoué que ces nouveaux bobeurs sont bien meilleurs que lui.

« Je pense que nous avons encore un gros potentiel. Je crois vraiment que ce rêve que nous avions de remporté une médaille olympique est réaliste à long-terme pour la Jamaïque. Il faut continuer à bâtir ce socle solide d’expériences et de connaissances que nous accumulons en ce moment pour arriver à construire une équipe qui va gagner. »

« J’ai essayé de recruter Usain Bolt dans l’équipe. Je lui ai dit : "Tu vas aux Jeux Olympiques de 2016, tu prends une année de repos et après tu commences l’entraînement pour PyeongChang 2018". Il m’a répondu : "Non, trop froid." Je n’ai pas été très persuasif, mais il a été d’un grand soutien pour notre équipe. »

Devon Harris et ses coéquipiers ont inspiré des millions de personnes par le passé. Depuis, il aide les gens à trouver leurs sources d’inspirations en tant que conférencier en motivation. Il explique que souvent, le problème vient du fait que les gens ne savent pas vraiment ce qu’ils veulent faire.

« Quand je réfléchissais à quitter l’armée, ma première question était "Qu’est-ce que je vais faire ?" L’armée était la chose qui avait donné une direction à ma vie pour sortir des bidonvilles. Mais quelle serait la prochaine étape ? J’ai mis du temps à prendre une décision. Un bon livre, la Bible, dit cherchez et vous trouverez. Ce n’est pas "hé, vas-y, tente cela". Non, il faut continuer de regarder, de se poser des questions, de s'interroger, de chercher sincèrement cette réponse. Et je pense qu'une fois que vous aurez trouvé cette réponse, elle résonnera dans votre cœur. Cela ne veut pas dire qu’une fois que vous aurez la réponse, tout deviendra facile, mais le voyage devient plus simple parce que vous avez une direction. Mais il faudra travailler. »