Dario Cologna prendra sa retraite à la fin de la saison

« J’ai pris la décision de tourner la page du sport de compétition au terme de cette saison. »

Dans un communiqué de presse publié ce mercredi 3 novembre par Swiss Ski, Dario Cologna a annoncé prendre sa retraite sportive à la fin de l'hiver.

Cette annonce est survenue à un peu plus de trois semaines du début de la saison de ski de fond, sa seizième au plus haut niveau. Le fondeur de 35 ans a justifié ce timing en parlant de ses objectifs olympiques à Beijing 2022.

« Je souhaitais communiquer ma décision avant le début de la saison, afin d’avoir l’esprit libre et de pouvoir me concentrer à 100% sur mes objectifs sportifs. Il s’agit de mes quatrièmes Jeux Olympiques d'hiver et j’entends tout donner encore une fois. »

Cet hiver, le natif de Santa Maria Val Munstaïr aux quatre médailles d'or olympiques aura une dernière occasion d'entrer encore un peu plus dans la l'histoire du ski de fond.

Cologna, invaincu sur 15 km aux Jeux Olympiques en trois éditions

Avec quatre gros globes de cristal, 60 podiums en Coupe du monde, quatre sacres au Tour de ski et trois médailles aux Championnats du monde, Dario Cologna a l'un des plus grands palmarès de l'histoire du ski de fond. Mais c'est surtout aux Jeux Olympiques d'hiver que le Suisse a écrit sa légende.

Sur 15 km, qu'importe le style, il est invaincu aux JO. Super Dario a été sacré sur cette distance à Vancouver 2010, Sotchi 2014 et PyeongChang 2018 où il est devenu le premier fondeur de l'histoire à remporter trois titres consécutifs dans la même épreuve. À Beijing 2022, le skieur de 35 ans va tenter de réaliser la passe de quatre pour finir sa carrière en beauté.

Mais il n'y a pas que sur 15 km que le Suisse s'est illustré aux Jeux Olympiques d'hiver. En plus de ses places d'honneur en relais ou sur 50 km, il a également été titré en skiathlon 30 km à Sotchi 2014. Avec quatre médailles d'or, Dario Cologna est tout simplement le fondeur en activité avec le plus de titres olympiques. C'est avec ce statut qu'il se présentera à Beijing 2022, avant de le perdre quand l'heure de la retraite aura sonné pour lui.