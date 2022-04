Julian Alaphillippe, sur la Flèche wallonne comme chez lui

Julian Alaphilippe va tenter de remporter sa première classique de la saison sur les routes de la Flèche wallonne ce mercredi 20 avril. Comme l’an passé.

En 2021, le champion du monde avait véritablement lancé sa saison avec un succès au Mur d’Huy. Il n’avait qu’une victoire d’étape sur le Tirreno-Adriatico avant de s’attaquer à la Flèche wallonne. Cette année, son compteur en est au même niveau.

Le Français a levé les bras pour la première fois de l’année sur une étape du Tour du Pays basque. Pendant qu’une partie du peloton s’affrontait en Belgique sur les Flandriennes, le cycliste de l’équipe Quick Step - Alpha Vinyl s’illustrait sur les routes espagnoles avec une victoire et deux deuxièmes places.

Julian Alaphilippe n'a jamais terminé au-delà de la deuxième place sur la Flèche Wallonne

Un couac sur la Flèche brabançonne la semaine passée est venue interrompre cette embellie. Le cycliste de 29 ans a vu la victoire lui échapper un tour trop tôt quand il a été impliqué dans une chute à une vingtaine de kilomètres de l’arrivée.

Heureusement pour lui, la Flèche wallonne se profile. Dans le palmarès du double champion du monde, aucune course d’un jour ne prend plus de place qu'elle. Il a gagné cette épreuve à trois reprises en 2018, 2019 et 2021. Seul Alejandro Valverde avec ses cinq succès a fait mieux.

« Sur le papier, la Flèche wallonne est la course qui me correspond le mieux. J’adore cette course, avec un bon final pour moi, c’est sûr. Mais il faut de très bonnes jambes. C’est une course qui m’a toujours plu. J’étais super content la première fois que j’ai pris le départ avec un podium. Elle m’a résisté un peu, avec Valverde qui a enchaîné les victoires. Depuis, je l’ai gagnée deux fois. C’est toujours un sentiment spécial de revenir ici, mais je n’ai aucune pression. », disait-il à Ouest-France l’an passé.

En cinq participations, Julian Alaphilippe n’a jamais terminé au-delà de la deuxième place au Mur d’Huy. Une série qu’il va tenter d’entretenir pour oublier les difficultés de son début de saison et se projeter sur le Tour de France.

La première victoire de Julian Alaphilippe sur la Flèche Wallonne a eu lieu en 2018. Photo de ASO/Karenn EDWARDS

Julian Alaphilippe va viser des victoires d'étape sur le Tour de France

Avant ses performances sur le Tour du Pays basque et sa chute à Overijse, le natif de Saint-Amand-Montrond n’a pas réalisé le début de saison rêvé pour un champion du monde. Il a chuté sur les Strade Bianche et a dû renoncer à Milan-San Remo à cause d’une bronchite. Ces deux contre-temps et leurs conséquences ont pris de la place dans un programme où ne figuraient pas les Flandriennes.

Julian Alaphilippe a moins animé le printemps que ces dernières années, mais il restera un des acteurs les plus attendus de l’été. Après Liège-Bastogne-Liège puis le Critérium du Dauphiné début juin, on retrouvera Alaf sur les routes du Tour de France.

Il y visera des victoires d’étapes, et le Français en décompte six pour le moment. En fonction de l’évolution de ce total, il pourrait être tenté de jouer un maillot distinctif même si le général n’est pas sa priorité.

Gagner la Flèche wallonne et faire vibrer le public français pendant la Grande Boucle sont devenus les habituels temps forts de Julian Alaphilippe avant les Championnats du monde. Ce mercredi 20 avril, malgré les difficultés du début d’année, il a l’occasion de reprendre la première de ses bonnes habitudes.

Comment regarder la Flèche wallonne 2022 ?

Départ : 10h30

Heure d'arrivée estimée : 16h30

Voir le profil de la Flèche wallonne 2022