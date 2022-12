Coupe du monde de ski alpin : Présentation, programme et comment regarder en direct les courses à Val d’Isère et Sestrières

Ski alpin, slalom - Clément Noël - Meilleurs moments et compte-rendu des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

Coupe du monde de ski alpin 2022/23: Présentation, programme complet, athlètes à suivre et comment regarder

En France, les étapes de la Coupe du monde de ski alpin à Val d’Isère et Sestriere, comme toutes les autres, seront retransmises en direct par Eurosport.

Il n'y a eu qu'un seul slalom géant cette saison avant Sestrières et il a été remporté par Lara Gut-Behrami . La Suissesse sera redoutable dans cette épreuve où elle a ramené une médaille de bronze des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022. Elle n'avait été devancée que par la Suédoise Sara Hector et l'Italienne Federica Brignone .

La Suédoise Anna Swenn-Larsson et la Suissesse Wendy Holdener sont montées ensemble sur la plus haute marche du podium à Killington. Cette dernière a enfin décroché une victoire en slalom. Elle a attendu le 30e podium de sa carrière dans cette spécialité pour s'imposer en Coupe du monde. La vice-championne olympique de combiné alpin est actuellement deuxième au classement de la Coupe du monde. Comme toujours, la Slovaque Petra Vlhova jouera les premiers rôles en slalom.

On retrouve aussi les Norvégiens Aleksander Aamodt Kilde ou Henrik Kristoffersen parmi les prétendants au podium sur la face de Bellevarde. Mathieu Faivre peut également espérer briller à domicile : le Français avait décroché la médaille de bronze en slalom géant aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 .

L'an passé, c'est Marco Odermatt qui a remporté le gros globe de cristal. Et il semble décider à le conserver. Le Suisse, champion olympique de la spécialité à Beijing 2022, a gagné deux courses cette saison : le premier géant à Sölden et le Super-G de Lake Louise. C'est lui qui avait gagné le géant de Val d'Isère l'an passé.

Alexis Pinturault sera aussi suivi avec attention. Le Français, vainqueur du gros globe de cristal en 2021 est le skieur en activité avec le plus de victoires en Coupe du monde : 34. À Val d'Isère, il aura deux occasions d'améliorer cette marque.

Clément Noël est très attendu à Val d'Isère lors du slalom dominical. L'an passé, il avait remporté cette course avant de décrocher le titre olympique la spécialité. Il vise désormais le petit globe de cristal. Avec un premier slalom à domicile, il aura l'occasion de lancer idéalement sa saison.

Skieurs à suivre, programme, comment regarder : découvrez tout ce qu'il faut savoir sur les Coupes du monde de ski alpin à Val d'Isère et Sestrières.

La face de Bellevarde va accueillir la première des trois échéances internationales organisées en France cette saison : le slalom de Chamonix le 4 février et les Championnats du monde du 6 au 19 février.

Après la tournée américaine, les meilleurs skieurs de la planète sont attendus du côté de Val d'Isère et de Sestrières.

