Coupe du monde de ski alpin 2022/23: Présentation, programme complet, athlètes à suivre et comment regarder

À peine huit mois après les Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, la saison 2023 de ski alpin débute. Les meilleurs skieurs de la planète ont rendez-vous à Sölden le 22 octobre pour lancer la course aux globes de cristal. Ils seront décernés après six mois de compétition à travers le monde.

Les prétendants sont nombreux pour succéder à Marco Odermatt et Mikaela Shiffrin au classement général, notamment dans le clan français qui sera notamment emmené par Alexis Pinturault, vainqueur en 2021, Tessa Worley, petit globe du slalom géant en 2022, et ses médaillés olympiques Clément Noël, Johan Clarey et Mathieu Faivre.

Programme, athlètes à suivre, format, comment regarder en direct : découvrez tout ce qu’il faut savoir sur la Coupe du monde de ski alpin 2023.

Les skieurs à suivre pendant la Coupe du monde de ski alpin

Marco Odermatt est le grand favori à sa propre succession dans la course au gros globe de cristal. Le skieur suisse n'a que 24 ans, mais il a impressionné l'an passé. Il avait remporté sept manches de Coupe du monde et s'était offert le titre olympique en slalom géant. Sa polyvalence est un vrai atout pour le classement général.

Un seul skieur semble aussi complet que lui : Alexis Pinturault. Le Français avait remporté le gros globe de cristal en 2021. Il est le skieur en activité qui a remporté le plus de courses en Coupe du monde. Après une saison compliquée, le skieur de Courchevel sera très suivi. « J'ai retrouvé l'envie », déclarait-il au Dauphiné Libéré avant la reprise.

L'an passé, les Norvégiens Aleksander Aamodt Kilde et Henrik Kristoffersen avaient terminé sur le podium du classement général. Le premier est un spécialiste des épreuves de vitesse alors que le second a brillé dans les épreuves techniques.

Henrik Kristoffersen va tenter de conserver son petit globe du slalom, mais il devra faire face à un sérieux prétendant : Clément Noël, le champion olympique en titre de la discipline. Le Vosgien est à la quête de son premier globe. Et si c’était pour cette saison ?

Il n’est pas le seul Français présent au départ de la Coupe du monde de ski alpin 2023 après être monté sur un podium olympique.

Johan Clarey est toujours là. Le vice-champion olympique de descente aura 42 ans en janvier. Il peut encore améliorer son record du plus vieux skieur médaillé en Coupe du monde. Et pourquoi pas décrocher une première victoire ?

Mathieu Faivre a pris le bronze en slalom géant aux JO d’hiver de Beijing 2022. Il est particulièrement attendu dans cette spécialité, où il avait remporté le titre champion du monde en 2021.

Blaise Giezendanner en bronze sur la mythique descente de Kitzbühel est le seul autre skieur français qui était monté sur un podium en Coupe du monde l’an passé.

Le Suisse Beat Feuz (descente) et l'Autrichien Matthias Mayer (super-G) avaient été sacrés champions olympiques dans les épreuves de vitesse l'hiver dernier. Ils sont particulièrement attendus cette année.

Les skieuses à suivre pendant la Coupe du monde de ski alpin

Un duel attire particulièrement l’attention dans la course au gros globe de cristal chez les femmes. Et comme chez les hommes, il met aux prises les skieuses qui ont terminé en tête du classement général ces deux dernières années : Mikaela Shiffrin (2021) et Petra Vlhova (2020).

La Slovaque et l’Américaine se sont livré une bataille intense l’an passé dont l’issue ne s’est décidée qu’au cours des finales organisées à Courchevel-Méribel. Lors de la dernière semaine de course, Mikaela Shiffrin était montée sur le podium en descente et en super-G alors que Petra Vlhova avait terminé sur la boîte en slalom et en slalom géant.

Des skieuses italiennes pourraient arbitrer ce duel. Sofia Goggia avait survolé la Coupe du monde de descente alors que Federica Brignone avait terminé la saison à la troisième place du classement général. Cette dernière a déjà soulevé le gros globe de cristal, c’était en 2020.

L’équipe de France sera emmenée par Tessa Worley. L’hiver dernier, la skieuse de 33 ans avait décroché le petit globe du slalom géant pour la deuxième fois de sa carrière. Elle avait remporté deux courses à Lienz et à Lenzerheide. Dans la station suisse, la délégation tricolore avait d'ailleurs réussi le doublé grâce au succès de Romane Miradoli en super-G.

Parmi les autres skieuses particulièrement attendues cette saison, on retrouve plusieurs Suissesses. Trois d'entre elles ont décroché une médaille d'or aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 : Lara Gut-Behrami en super-G, Michelle Gisin en combiné alpin et Corinne Suter en descente.

La Suédoise Sara Hector, titrée en slalom géant, est aussi à surveiller cette saison.

Le format de la Coupe du monde de ski alpin

Cinq épreuves sont au programme de la Coupe du monde de ski alpin : le slalom, le slalom géant, le slalom parallèle, la descente et le super-G.

À chaque course, des points sont décernés selon un ordre décroissant en fonction du classement : 100 points pour le premier, 80 pour le deuxième, 60 pour le troisième, 50 pour le quatrième, 45 pour le cinquième, puis une distribution dégressive jusqu’à la 30e place.

Ces points permettent d’établir plusieurs classements qui servent à désigner les vainqueurs de la Coupe du monde en fin de saison. Il existe un classement par épreuve qui sacre le vainqueur du petit globe de la spécialité. Tous les résultats sont aussi pris en compte pour le classement général qui permet d’attribuer le gros globe de cristal.

Programme complet de la Coupe du monde de ski alpin 2022/23 - Femmes

Informations sujettes à modifications - Calendrier valide au 14 octobre 2022

22 octobre 2022

Sölden (Autriche) : Slalom géant

5-6 novembre 2022

Zermatt/Cervinia (Suisse/Italie) : Descente (x2) - Manche annulée

12 novembre 2022

Lech/Zuers (Austria) : Slalom parallèle - Manche annulée

19-20 novembre 2022

Levi (Finlande) : Slalom (x2)

26-27 novembre 2022

Killington (USA) : Slalom géant, Slalom

2-3-4 décembre 2022

Lake Louise (Canada) : Descente (x2), Super-G

10-11 décembre 2022

Sestriere (Italie) : Slalom, Slalom géant

16-17-18 décembre 2022

St. Moritz (Suisse) : Descente (x2), Super-G

28-29 décembre 2022

Semmering (Autriche) : Slalom géant, Slalom

4-5 janvier 2023

Zagreb (Croatia) : Slalom (x2)

7-8 janvier 2023

Kranjska Gora (Slovénie) : Slalom géant (x2)

10 janvier 2023

Flachau (Autriche) : Slalom

14-15 janvier 2023

St. Anton (Autriche) : Descente, Super-G

20-21-22 janvier 2023

Cortina d'Ampezzo (Italie) : Super-G, Descente, Super-G

24 janvier 2023

Kronplatz/Plan de Corones (Italie) : Slalom géant

28-29 janvier 2023

Spindleruv Mlyn (République tchèque) : Slalom géant, Slalom

25-26 février 2023

Crans-Montana (Suisse) : Descente, Super-G

4-5 mars 2023

Kvitfjell (Norvège) : Descente, Super-G

10-11 mars 2023

Are (Suède) : Slalom géant, Slalom

15-16-17-18-19 mars 2023

Soldeu (Andorre) : Descente, Super-G, Parallèle par équipes, Slalom géant, Slalom

Récapitulatif Femmes

Nombre d'épreuves individuelles : 41

Vitesse : 19 (11 descentes, 8 Supers-G)

: 19 (11 descentes, 8 Supers-G) Technique : 22 (10 slaloms géants, 11 slaloms, 1 slalom parallèle)

Par équipes : 1

Programme complet de la Coupe du monde de ski alpin 2022/23 - Hommes

Informations sujettes à modifications - Calendrier valide au 14 octobre 2022

23 octobre 2022

Sölden (Autriche) : Slalom géant

29-30 octobre 2022

Zermatt/Cervinia (Suisse/Italie) : Descente (x2) - Manche annulée

13 novembre 2022

Lech/Zuers (Autriche) : Slalom parallèle - Manche annulée

25-26-27 novembre 2022

Lake Louise (Canada) : Descente, Super-G (x2)

2-3-4 décembre 2022

Beaver Creek (USA) : Descente (x2), Super-G

10-11 décembre 2022

Val d’Isère (France) : Slalom géant, Slalom

16-17 décembre 2022

Val Gardena (Italie) : Super-G, Descente

18-19 décembre 2022

Alta Badia (Italie) : Slalom géant (x2)

22 décembre 2022

Madonna di Campiglio (Italie): Slalom

28-29 December 2022

Bormio (Italie) : Descente, Super-G

4 January 2023

Garmisch Partenkirchen (Allemagne) : Slalom

7-8 janvier 2023

Adelboden (Suisse) : Slalom géant, Slalom

13-14-15 janvier 2023

Wengen (Suisse) : Super-G, Descente, Slalom

20-21-22 janvier 2023

Kitzbühel (Autriche) : Descente (x2), Slalom

24 janvier 2023

Schladming (Autriche) : Slalom

28-29 janvier 2023

Garmisch-Partenkirchen (Allemagne) : Descente, Slalom géant

4 février 2023

Chamonix (France) : Slalom

25-26 février 2023

Palisades Tahoe (USA) : Slalom géant, Slalom

3-4-5 mars 2023

Aspen (USA) : Descente (x2), Super-G

11-12 mars 2023

Kranjska Gora (Slovénie) : Slalom géant (x2)

15-16-17-18-19 mars 2023

Soldeu (Andorre) : Descente, Super-G, Parallèle par équipes, Slalom géant, Slalom

Récapitulatif Hommes

Nombre d'épreuves individuelles : 42

Vitesse : 19 ( 14 descentes - 8 supers-G)

: 19 ( 14 descentes - 8 supers-G) Technique : 21 (10 slaloms géants, 11 slaloms, 1 slalom parallèle)

Par équipes : 1

Comment regarder en direct la Coupe du monde de ski alpin

En France, toutes les étapes de la Coupe du monde de ski alpin sont retransmises par Eurosport.