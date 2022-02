Le guide des sports à Beijing 2022 : les meilleurs moments de chaque épreuve des Jeux Olympiques d'hiver

La tornade Ailing (Eileen) Gu devenue superstar mondiale, les trois ogres du biathlon, la légende Shaun White qui tire sa révérence, la formidable résilience de Max Parrot, les fusées Clément Noël et Ireen Wust...

Les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 touchent à leur fin et nous vous proposons de revivre les meilleurs moments des 16 jours de compétition. Accrochez-vous, c'est parti !

Ski alpin

La piste avait beau être peu connue des skieurs, les épreuves de ski alpin ont été exceptionnelles. On retiendra bien sûr la performance générale de l’équipe suisse, qui a glané 5 médailles d’or, le retour presque doré de Sofia Goggia, le mélange d’émotions et de déception pour Mikaela Shiffrin et d’Alexis Pinturault et le slalom run fantastique du prodige Clément Noël. Et que dire de Johan Clarey, formidable médaillé d’argent en descente à 41 ans ?

Biathlon

Il n’y avait personne pour empêcher Quentin Fillon Maillet, Marte Olsbu Roeiseland et Johannes Thingnes Boe de régner sur leur discipline. Le Français et les deux Norvégiens empochent chacun cinq médailles, un record jamais atteint dans l’histoire du biathlon aux Jeux Olympiques.

Bobsleigh

Pour la première fois de son histoire, la France est dans le classement final du bob à deux femmes aux Jeux Olympiques d'hiver, grâce à Margot Boch et Carla Sénéchal. À retenir également : Kaillie Humphries (Etats-Unis) qui a triomphé dans le monobob femmes, une épreuve qui connaissait sa grande première aux Jeux.

Ski de fond

Le Norvégien Johannes Hoesflot Klaebo et Alexander Bolshunov (ROC) auront besoin d’un supplément bagages pour leur retour à la maison : ils rapportent chacun quatre médailles de Beijing 2022. Coup de chapeau au Finlandais Iivo Niskanen, qui a attendu que le dernier athlète franchisse la ligne avant de célébrer son titre dans l’épreuve du 15 km, et à l’équipe de France qui ramène une jolie médaille de bronze du relais.

Curling

La Suède est la grande nation de ces Jeux en curling. La nation scandinave est montée sur tous les podiums : or chez les hommes, bronze chez les femmes et en mixte. À noter aussi la médaille de bronze des Canadiens chez les hommes, la médaille d'or de la Grande-Bretagne chez les femmes ainsi que celle en argent des Japonaises, qui n’en finissent plus d’étonner.

Patinage artistique

Ils étaient très attendus, ils ont été au-delà de toutes les espérances. Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont été éblouissants de bout en bout pour conquérir l’or, qui vient ponctuer leur palmarès majuscule.

Parmi les autres prouesses, Sui Wenjing et Han Cong (République populaire de Chine), qui ont battu le record du monde et sortent vainqueur d’une épreuve de patinage en couple d’un niveau exceptionnel, et la performance formidable de Nathan Chen en individuel.

Ski acrobatique

La superstar des Jeux, c’est elle ! Ailing (Eileen) Gu a captivé les caméras du monde entier avec ses incroyables performances. La Chinoise entre dans le livre des records en devenant la première athlète de freeski à remporter trois médailles à des Jeux uniques, avec deux médailles d'or et une d'argent… tout ça, pour ses premiers Jeux Olympiques.

Chez les hommes, la résilience du Québécois Max Parrot, qui a vaincu un cancer avant de décrocher l'or, a particulièrement ému, et du Français Kevin Rolland ont fait partie des moments (très) forts de Beijing 2022.

Hockey sur glace

Les Canadiennes ont été intraitables pour reconquérir leur titre olympique, tandis que les Finlandais se sont offert une grande première chez les hommes. À noter le magnifique parcours de la Slovaquie, en bronze dans l'épreuve hommes.

Luge

Dans une forme olympique, l’équipe allemande a remporté les quatre médailles d'or en jeu. Natalie Geisenberger s’est muée en véritable chef d'orchestre, décrochant son troisième titre féminin consécutif et sa sixième médaille d'or olympique !

Combiné nordique

Après son triomphe à Sotchi 2014 puis une déception à PyeongChang 2018, le Norvégien Joergen Graabak a reconquis son titre olympique au tremplin/10 km. Il est le premier homme à remporter quatre médailles d'or olympiques dans ce sport.

Short track

Arianna Fontana, Suzanne Schulting et Charles Hamelin ont animé la quinzaine olympique de leurs exploits. Mention spéciale à la razzia dorée de la Néerlandaise et à l'incroyable histoire du Québécois qui décroche l'or pour sa dernière course en carrière.

Skeleton

Yan Wengang a permis à la République populaire de Chine de remporter sa toute première médaille de glisse, tandis que l'Allemand Christopher Grotheer a été impériale pour s’adjuger le titre.

Saut à ski

Kobayashi Ryoyu a été une des grandes stars japonaises de ces Jeux. L'équipe de Slovénie a triomphé lors de la première finale olympique de saut à ski par équipes mixtes, qui a aussi vu le Canada s’adjuger la médaille de bronze.

Snowboard

Chloe Kim et Hirano Ayumi ont brillé de mille feux sur les halfpipes, tandis que la Néo-Zélandaise Zoi Sadowski-Synnott et l'Autrichienne Anna Gasser ont défié la gravité pour les médailles dans la nouvelle épreuve de big air.

Patinage de vitesse

Le Néerlandais Nils van der Poel a pulvérisé le record du monde du 10000 m, tandis qu'Ireen Wust a décroché sa sixième médaille d'or olympique pour devenir la seule athlète à remporter l'or individuel à chacun des cinq Jeux d'hiver auxquels elle a participé.

