Comment regarder le patinage artistique aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022

Le patinage artistique aux Jeux Olympiques, c’est sacré.

Dans ce sport, les patineurs sont à la fois artistes et athlètes… sur la glace.

Le patinage artistique a fait ses débuts aux Jeux d’été de Londres 1908, mais a officiellement rejoint le programme des Jeux d’hiver en 1924.

Pour la troisième édition des Jeux Olympiques de suite, le patinage artistique proposera des épreuves individuelles dans les quatre disciplines – hommes, femmes, couples et danse sur glace – ainsi qu’une épreuve par équipes mixtes à Beijing 2022.

C’est l’épreuve par équipes qui lancera les festivités, du 4 au 7 février. La première épreuve individuelle sera celle des hommes.

La République populaire de Chine a décidé de garder la discipline qu’elle maîtrise le mieux pour la fin : ses champions du monde Sui Wenjing/Han Cong (en photo ci-dessus) tenteront de gagner l’or olympique pour conclure.

Découvrez le calendrier complet et la meilleure façon de regarder toutes les épreuves.

Les épreuves de patinage artistique à Beijing 2022

Il y aura cinq épreuves de patinage artistique à Beijing 2022 : l’épreuve par équipes, l’épreuve hommes, l’épreuve femmes, les couples et la danse sur glace.

L’épreuve par équipes a fait ses débuts à Sotchi 2014. Dans cette épreuve, les patineurs de 10 nations gagnent des points dans chaque discipline. Les athlètes russes ont décroché le titre en 2014, puis le Canada a été couronné champion par équipes à PyeongChang 2018.

Les stars du patinage artistique à suivre à Beijing 2022

Le double champion olympique en titre Hanyu Yuzuru espère continuer à écrire l’histoire. Le Japonais de 27 ans est devenu le premier homme depuis Dick Button (1948-52) à remporter deux médailles d’or olympiques de suite en 2018. Il espère désormais devenir le premier patineur, toutes disciplines confondues, à réussir la passe de trois en près d’un siècle à Pékin.

L’Américain Nathan Chen est triple champion du monde et voudra oublier sa cinquième place de 2018. Il avait fini 17e après le programme court.

Les compatriotes d’Hanyu comme Uno Shoma, médaillé d’argent olympique, et Kagiyama Yuma, médaillé aux Mondiaux, ainsi que l’Américain Vincent Zhou visent eux aussi le podium, tout comme Mikhail Kolyada (ROC), s'il est sélectionné.

Chez les femmes, la jeunesse a pris le dessus lors des deux derniers JO. Les patineuses du ROC Kamila Valieva, Anna Shcherbakova et Alexandra Trusova pourraient confirmer la tendance si elles sont sélectionnées.

Elles devront cependant surveiller la Japonaise Sakamoto Kaori et la Belge Loena Hendrickx qui en seront à leur deuxième participation aux Jeux. L’Américaine Alysa Liu et la Japonaise Higuchi Wakaba espèrent également faire partie des rares patineuses à réaliser un triple Axel en compétition olympique.

Du côté des couples, les Chinois Sui/Han que nous avons évoqués plus tôt seront les grands espoirs locaux pour les Jeux. L’épreuve des couples sera la dernière à être disputée (les 18 et 19 février). Les doubles champions du monde ont réalisé un beau début de saison.

Mais des couples du ROC voudront se mettre en travers de leur chemin, comme les champions du monde en titre Anastasia Mishina/Aleksandr Galliamov, à même de partir pour Pékin après avoir remporté les Championnats d'Europe 2022 chez les couples.

En danse sur glace, Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron seront de retour quatre ans après leur « décevante » médaille d’argent. Ils devront repousser la concurrence de Victoria Sinitsina/Nikita Katsalapov (ROC), si sélectionnés, Madison Hubbell/Zachary Donohue (USA), Madison Chock/Evan Bates (USA), et Piper Gilles/Paul Poirier (CAN).

Le calendrier des épreuves de patinage artistique à Beijing 2022

Site olympique : Palais omnisports de la capitale

(Le programme est indiqué en heure locale. Pour obtenir l'heure CET, retranchez sept heures.)

Vendredi 4 février

10:02-11:15 Épreuve par équipes, patinage individuel hommes, programme court

11:41-12:54 Épreuve par équipes, danse sur glace, danse rythmique

13:22-14:55 Épreuve par équipes, patinage en couple, programme court

Dimanche 6 février

9:37-10:50 Épreuve par équipes, patinage individuel femmes, programme court

11:57-12:44 Épreuve par équipes, patinage en couple, programme libre

Lundi 7 février

9:22-10:01 Épreuve par équipes, patinage individuel hommes, programme libre

10:31-11:10 Épreuve par équipes, danse sur glace, danse libre

11:37-12:16 Épreuve par équipes, patinage individuel femmes, programme libre

Mardi 8 février

9:22-13:30 Patinage individuel hommes, programme court

Jeudi 10 février

9:38-13:27 Patinage individuel hommes, programme libre

Samedi 12 février

19:07-22:38 Danse sur glace,danse rythmique

Lundi 14 février

9:22-12:36 Danse sur glace, danse libre

Mardi 15 février

18:08-22:25 Patinage individuel femmes, programme court

Jeudi 17 février

18:08-21:57 Patinage individuel femmes, programme libre

Vendredi 18 février

18:38-21:43 Patinage en couple, programme court

Samedi 19 février

19:08-21:53 Patinage en couple, programme libre

Dimanche 20 février

12:00-14:30 Gala d'exhibition

Comment regarder les épreuves de patinage artistique à Beijing 2022

Les quads au rendez-vous

Le patinage artistique évolue constamment et à l’occasion de cette édition des Jeux Olympiques, nous devrions voir les femmes réaliser des quadruple sauts pour la première fois. Les «quads » - qui voient la patineuse réaliser quatre tours en l’air – sont les sauts les plus difficiles du patinage artistique.

Si le triple Axel reste également rare chez les femmes, le quad – uniquement autorisé lors du programme libre chez les femmes – pourrait faire la différence pour le titre olympique.

« Sans quads, tu n’as aucune chance de gagner des compétitions de nos jours », déclarait la championne du monde 2021 Shcherbakova en novembre dernier. « Je sais que c’est important que j’en ajoute. Mon objectif n’est pas de faire un seul quad, mais de travailler dessus et de réaliser plusieurs quads dans mon programme. »

L’importance des GoE

Si les hommes devraient faire deux quads maximum dans leur programme court, et trois, quatre ou cinq quads dans le programme libre, la note donnée pour le niveau d’exécution (Grade of Execution, GoE) est souvent aussi importante que les éléments qu’ils présentent. Les GoE vont de -5 à +5 et permettent de noter l’exécution de chaque élément technique.

Cette note a pris de l’importance puisqu’auparavant, elle allait de -3 à +3.

L’objectif d’Hanyu

Si la compétition hommes promet d’être fascinante, le double champion olympique en titre Hanyu espère se servir de la nouvelle arme de son arsenal pour battre Chen pour la première fois en face à face : le quadruple Axel.

Aucun patineur n’a réussi le quad Axel en compétition. Hanyu l’a tenté aux Championnats du Japon au mois de décembre, mais le saut a dû être rétrogradé, Hanyu ayant utilisé ses deux pieds pour atterrir.

« Je vais à Pékin pour réussir le quadruple Axel », a déclaré Hanyu après avoir été sélectionné en équipe du Japon pour les JO. « Je veux le titre grâce à cet Axel. »

Devenez expert(e)

Dix équipes participeront à l’épreuve par équipes. Chaque équipe présentera un homme, une femme, un couple et un duo de danse sur glace dans le programme court. Le patineur terminant premier au classement offre 10 points à son équipe, le deuxième neuf points, le trois huit points et ainsi de suite.

Une fois les points cumulés dans les quatre disciplines, les cinq premières équipes du classement disputent le programme libre. Les points sont calculés comme dans le programme court : dix points pour le premier jusqu’à six points pour le cinquième.

Chaque équipe peut effectuer deux remplacements entre le programme court et le programme libre.

Dans les épreuves individuelles, les patineurs sont répartis dans différents groupes selon leur classement mondial. Les mieux classés évoluent en dernier. L’ordre de passage du programme libre est décidé selon le classement au programme court. Le suspense est donc préservé jusqu’au bout.