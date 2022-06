Comment regarder Sylvain André, Mariana Pajón et Laura Smulders lors des manches 3 et 4 de la Coupe du monde de BMX Racing 2022 de Papendal

La saison de la Coupe du monde UCI de BMX Racing 2022 se poursuit ce week-end à Papendal, aux Pays-Bas, avec la double championne olympique Mariana Pajón qui espère rebondir après deux sorties ratées lors des deux premières manches à Glasgow, ce afin de conserver son titre de championne du monde.

Vous pouvez suivre le tout en direct sur Olympics.com et la page YouTube d'Olympics les samedi 11 et dimanche 12 juin.

Papendal accueille les troisième et quatrième manches de la saison, qui en compte huit. La coureuse néerlandaise Laura Smulders s’est adjugée les deux premières manches à Glasgow, en Écosse, en mai dernier, tandis que le Français Sylvain André est le leader du classement hommes.

Après ce week-end, la Coupe du monde fera une pause jusqu’en septembre, quand la Colombie accueillera les quatre dernières étapes de la compétition.

Lors de chacune des huit manches, les séries auront lieu pour chacune des quatre catégories avant que les courses éliminatoires ne se tiennent jusqu’à la finale, qui réunit généralement huit athlètes.

Le vainqueur de chaque finale inscrit 150 points, les coureurs étant classés de la deuxième à la huitième place recevant respectivement 130, 115, 100, 90, 80, 75 et 70 points. Les coureurs éliminés avant la finale obtiennent des points selon le tour où ils ont été éliminés et à leur position respective dans ces courses.

Au terme des huit manches de la Coupe du monde, le meilleur athlète est sacré champion du monde.

REGARDER LE DIRECT DE LA COUPE DU MONDE DE BMX RACING DE PAPENDAL 2022 *Des géo-restrictions peuvent être en place_

Où et sur quelle chaîne regarder la Coupe du monde UCI de BMX Racing 2022 de Papendal

Les tours 1 et 2 sera diffusée en direct sur Olympics.com et la chaîne YouTube d’Olympics depuis Papendal les samedi 11 et dimanche 12 mai à partir de 15h, heure locale des Pays-Bas (13 heures UTC), chaque jour.

Cela signifie qu’il y aura une couverture en direct des courses dans les quatre catégories à partir des quarts de finale.

Des géo-restrictions peuvent s’appliquer au streaming en direct, mais la couverture devrait bien être disponible dans le monde entier.

Coupe du monde UCI de BMX Racing depuis Papendal : Qui participe

La double championne olympique colombienne Pajón voudra retrouver les sommets après avoir échoué en finale des deux courses de Glasgow le mois dernier.

Elle devra faire face à la redoutable Laura Smulders, leader du circuit, qui a remporté les cinq dernières courses de la Coupe du monde depuis 2021.

Chez les hommes, le champion du monde français Sylvain André est en tête du classement général, même s’il n’a pas encore remporté de course cette saison.

Surveillez également les Colombiens Diego Arboleda et Carlos Ramírez.