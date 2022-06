Cinq choses à savoir sur Ons Jabeur avant Wimbledon

Ons Jabeur va se présenter à Wimbledon avec la possibilité de marquer l’histoire. Sur le gazon londonien où elle reste sur un quart de finale, la Tunisienne peut permettre au tennis arabe de franchir un nouveau cap. La troisième du classement WTA peut être la première joueuse de cette région du monde à remporter un tournoi du Grand Chelem.

De sa découverte du tennis à ses nombreux records, Olympics.com vous retrace le parcours d’une joueuse qui ne cesse de progresser.

À LIRE AUSSI : Le système de qualification du tennis pour les Jeux Olympiques de Paris 2024

Elle a commencé le tennis en suivant sa mère

Ons Jabeur a débuté le tennis en marchant sur les traces de sa mère. Samira Jabeur n’était pas une joueuse professionnelle, mais elle aimait taper dans la petite balle jaune et emmenait sa fille avec elle. C’est là que l’incroyable carrière de la Tunisienne a commencé.

Elle a découvert la pratique du tennis dès l’âge de trois ans dans la ville de Sousse où elle a grandi. Son club n’avait pas de courts alors c’est sur les terrains des hôtels avoisinant que la future joueuse du top 5 mondial a fait ses premières gammes. À l’âge de 12 ans, elle a rejoint Tunis, la capitale de son pays, pour poursuivre sa progression dans une structure dédiée.

Toujours sous l’impulsion de sa mère.

« Ma mère me conduisait à travers tout le pays pour que je participe à des tournois. Elle m’a incitée à aller dans une école spéciale pour étudier. C’était un grand sacrifice pour elle de voir sa petite fille suivre un rêve qui n’était pas garanti. Elle a cru en moi et m’a donné la confiance », a-t-elle confié au site de la WTA.

Ons Jabeur a gagné Roland-Garros

Avant même de s’illustrer sur le circuit WTA, Ons Jabeur a remporté un tournoi du Grand Chelem. Elle s’est imposée à Roland Garros en juniors femmes en 2011. Ce succès à 17 ans lui a permis de se révéler aux yeux du grand public.

Elle a impressionné tout au long de la quinzaine pour faire oublier sa défaite en finale de l’édition précédente face à Elina Svitolina. La native de Ksar El Hellar a notamment pris le meilleur sur Aliaksandra Sasnovich aujourd'hui dans le top 40 mondial, Daria Saville qui était la tête de série numéro 1, la Française Caroline Garcia puis Monica Puig, la championne olympique de Rio 2016, en finale.

Cette épopée a confirmé son énorme potentiel. Et même si elle n’a pas immédiatement enchaîné sur le circuit WTA, la Tunisienne est désormais incontournable au plus haut niveau.

Ons Jabeur a fait équipe avec Serena Williams

Ons Jabeur n’a jamais joué contre Serena Williams sur le circuit WTA mais elle a joué avec elle. La Tunisienne a fait équipe avec la joueuse aux 23 titres du Grand Chelem lors du tournoi d’Eastbourne en juin 2022.

L’Américaine a obtenu une wild-card pour jouer le double de ce WTA 500 et s’y est alignée avec la native de Ksar El Hellar.

« Je suis honorée d'avoir été choisie par toi. Je n'arrivais pas y croire, je dinais et c'était fou. C'est vraiment du plaisir. J'étais d'abord un peu nerveuse de jouer avec une telle légende, mais elle m'a mise dans de bonnes dispositions, y compris en m'encourageant quand je faisais des erreurs », disait Ons Jabeur après leur premier match ensemble.

Ensemble, elles ont passé deux tours avant de déclarer forfait pour la demi-finale à cause d'une blessure au genou de la Tunisienne.

À LIRE AUSSI : Ons Jabeur avec Serena Williams au tournoi d'Eastbourne

C’est une pionnière pour le monde arabe

Ons Jabeur a fait tomber de nombreuses barrières pour les joueurs de tennis des pays arabes. Elle a atteint des sommets encore jamais explorés par les joueurs de cette région du monde. Et pas seulement en s’offrant Roland-Garros juniors. Ons Jabeur a aussi été la première tenniswoman arabe à atteindre le top 10 du classement mondial, femmes et hommes confondus, ou à remporter un WTA 1000.

Même si elle n’a pas encore remporté un titre du grand chelem, elle a aussi réussi un exploit inédit pour une joueuse arabe dans cette catégorie de tournois : dans l’ère Open, elle est la seule à avoir atteint les quarts de finale. Et plutôt deux fois qu’une puisqu’elle y est arrivée à l’Open d’Australie en 2020 puis à Wimbledon en 2021.

Un exemple pour la jeunesses tunisienne

Ons Jabeur est une véritable inspiration pour les athlètes tunisiennes, arabes mais aussi africaines. Sa réussite est d’autant plus remarquable qu’elle est un pur produit de la formation tunisienne. Si elle est allée s’entraîner en Europe à la fin de son adolescence, la tenniswoman est toujours revenue dans son pays natal pour travailler.

« Vous savez, les fans arabes me suivent partout. Je me souviens de la foule à Dubaï, et à Doha, je ne pouvais pas faire l’interview d’après-match, les gens chantaient et couvraient ma voix ! Dès que je le peux, j’essaie de jouer avec les petits qui me le demandent, mais surtout, j’essaie de leur donner des conseils simples : dans la vie, rien n’est impossible, il faut croire en vous et vous réussirez. Des gens vous diront sûrement que ce n’est pas possible, mais c’est en vous : si vous y croyez vraiment, ça arrivera. »