Serena Williams et Ons Jabeur vont jouer ensemble le double d'Eastbourne avant Wimbledon

Serena Williams va faire son retour sur le circuit WTA. Près d'un an après son abandon au premier tour de l'édition 2021 de Wimbledon, l'Américaine va jouer à Eastbourne du 19 au 25 juin. Elle a obtenu une wild-card pour participer au double femmes de ce tournoi WTA 500 organisé dans le sud de l'Angleterre. Elle y sera associée avec Ons Jabeur.

C'est la première fois que la quadragénaire et la Tunisienne vont jouer ensemble en double. Elle ne se sont jamais affrontées en simple non plus.

« Je suis excitée de faire mon retour à Eastbourne et sur le gazon, une surface qui m'a apportée beaucoup de bonnes choses tout au long de ma carrière », a réagi la native du Michigan dans des propos rapportés par le site du tournoi anglais.

Serena Williams a gagné Wimbledon à 13 reprises

Serena Williams et Ons Jabeur vont pouvoir profiter du tournoi d'Eastbourne pour s'adapter au gazon anglais en prévision de Wimbledon.

La native de Ksar El Hellar sera tête de série à Londres, grâce à sa quatrième place au classement mondial. L'année dernière, elle avait atteint les demi-finales. Avec son premier titre WTA 1000 remporté cette saison à Madrid, elle pourra viser un grand résultat, même si elle reste sur une élimination au premier tour de Roland-Garros.

Serena Williams a eu besoin d'une invitation pour y participer. La joueuse aux 23 titres du Grand Chelem dont sept à Londres, a reculé au 1 208e rang de la hiérarchie planétaire en raison de son absence lors des onze derniers mois.

La joueuse qui a passé 319 semaines en tête du classement WTA est aussi une spécialiste du double. Elle a remporté Wimbledon à six reprises avec sa sœur Venus Williams. C'est aussi dans cette épreuve qu'elle a décroché la médaille d'or aux Jeux Olympiques à Sydney 2000, Beijing 2008 et Londres 2012. En Grande-Bretagne, elle avait aussi décroché le titre olympique en simple.