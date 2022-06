Championnats du monde de natation : Aurélie Muller gagne une quatrième médaille d'argent sur le 5 km en eau libre

Les Championnats du monde de natation se suivent et se ressemblent pour Aurélie Muller.

La Française a pris la deuxième place du 5 km eau libre femmes ce lundi 27 juin à Budapest. Comme à Gwangju en 2019, Budapest en 2017 et Shanghaï en 2011. C'est sa quatrième médaille mondiale sur la distance, la septième de sa carrière (or sur 10 km en 2015 et 2017, or par équipes mixtes en 2017).

La nageuse de 32 ans a bouclé les 5 km parcourus à Lupa Beach en 57 min 53 s 80, à moins d'une seconde de la Brésilienne Ana Marcela Cunha qui conserve son titre. L'Italienne Giulia Gabrielleschi a complété le podium.

Une première médaille pour la France en eau libre aux Championnats du monde de natation

C'est une très belle performance pour l'athlète originaire de Lorraine. Elle est arrivée à Budapest en ayant participé à seulement quatre courses en eau libre au cours des trois dernières années et n'avait pas participé aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en 2021.

« Elle revient d’une longue absence en équipe de France eau libre donc il est difficile de lui fixer des objectifs précis. On souhaite qu’elle fasse la meilleure performance possible et ce n’est qu’après Budapest qu’on pourra vraiment faire le point la concernant », annonçait Stéphane Lecat, le directeur des équipes de France eau libre, avant le début des Championnats du monde.

C'est la première médaille de l'équipe de France dans les épreuves en eau libre depuis le début des Championnats du monde de natation. Dimanche, le relais tricolore avait dû se contenter d'une quatrième place dans la course remportée par l'Allemagne.

Dans le 5 km hommes qui a eu lieu un peu plus tôt ce lundi, Marc-Antoine Olivier a terminé cinquième juste devant son compatriote Logan Fontaine. C'est l'Allemand Florian Wellbrock qui a été titré dans cette épreuve.