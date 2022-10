Championnats du monde de breaking 2022 : Présentation, programme, athlètes à suivre et comment regarder

Les Championnats du monde de breaking ont lieu à Séoul, en République de Corée, les 21 et 22 novembre au SK Olympic Handball Gymnasium, l’un des sites olympiques des JO de Séoul 1988.

Plus de 360 B-Boys et B-Girls tenteront de remporter le titre suprême, à deux ans des Jeux de Paris 2024, où le breaking fera sa première apparition olympique.

L’année dernière, lors des Mondiaux qui se déroulaient au théâtre du Châtelet à Paris, deux Français avaient atteint le top 8 : B-Girl Señorita Carlota et B-Boy Dany Dann.

En 2022, ils seront dix à représenter le pays hôte des prochains JO dans cette compétition, non qualificative pour Paris 2024.

Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur les Championnats du monde de breaking 2022, diffusés en direct sur Olympic Channel via Olympics.com.

Athlètes à suivre aux Championnats du monde de breaking 2022

Au total, 364 athlètes seront en lice aux Mondiaux 2022. Côté français, les deux champions de France, titrés en juin dernier, seront de nouveau là. B-Boy Dany Dann, vainqueur de sa finale contre B-Boy Marlone, participe à ses deuxièmes Championnats du monde consécutifs, après avoir atteint le top 8 au Châtelet, s’inclinant en quarts contre le Kazakh B-Boy Amir, lui aussi présent en République de Corée. Mais fort de son titre de champion de France, le Guyanais visera une médaille aux Mondiaux. Il fait partie des six breakdancers qui ont intégré l’INSEP début septembre, aux côtés également de la championne de France B-Girl Sarah Bee, qui avait remporté le titre au Battle of the Year en 2008, dans l’épreuve de 2v2 avec B-Girl Manuela.

La B-Girl de 33 ans a confié à Olympics.com qu’elle allait aux Mondiaux dans « un état d’esprit relax » et qu’à deux ans des JO, elle « testera des mouvements et tentera de représenter au mieux la France ».

Championne de France en 2021 et dans le top 8 des Championnats du monde 2021, B-Girl Señorita Carlota veut également « ne pas se mettre de stress et apprécier tous ces battles », tout en « tentant de faire mieux que l’année dernière et viser le podium », notamment grâce à l’expérience accumulée lors de la dernière édition, comme elle l’a confié à Olympics.com.

Une fratrie tricolore sera présente à Séoul, avec Kimie et Marlone Alvarez, respectivement âgés de 16 et 19 ans. B-Girl Kimie a déjà remporté le titre de championne de France des moins de 16 ans, tandis que B-Boy Marlone, finaliste des Championnats de France 2022, avait terminé dans le top 32 au Châtelet.

B-Boy Khalil, champion de France 2021, sera lui aussi un athlète à suivre.

Les athlètes français feront face à une grande concurrence lors de ces Mondiaux, avec notamment les champions du monde en titre, B-Boy Victor (USA) et B-Girl Ayumi (JPN). Le Canadien B-Boy Phil Wizard, médaillé d’argent en 2021, visera le titre cette année, et le Marocain Youness El Mouaffaq, alias B-Boy Cri6, voudra faire mieux que le top 32 atteint lors des Mondiaux 2019.

La Belge Maxime Blieck, alias B-Girl Madmax, dans le top 8 la saison passée, sera de nouveau présente, un an avant les Championnats du monde à domicile, dans la ville d’Anvers, où les médaillés d’or remporteront un quota pour les JO de Paris 2024.

LIRE AUSSI - Tout savoir sur les qualification de breaking aux Jeux Olympiques de Paris 2024

Programme des Championnats du monde de breaking en République de Corée

Les horaires sont indiqués en heure locale. Retranchez 7h pour obtenir l’heure CET.

Vendredi 21 octobre

12h - 16h15 : Pré-sélection

16h40 - 18h25 : Top 128

18h25 - 20h : Top 64

Samedi 22 octobre

13h15 - 14h55 : Top 32

15h - 15h30 : Cérémonie d’ouverture

15h30 - 18h35 : Top 16

19h05 - 19h50 : Top 8

19h50 - 20h15 : Top 4 - demi-finales

20h15 - 20h45 : Battle pour la médaille de bronze

20h45 - 21h05 : Finale

21h05 - 21h25 : Cérémonie de remise des médailles

Découvrez le calendrier du breaking aux Jeux de Paris 2024

La sélection française aux Championnats du monde de breaking

Gaëtan Alin , alias B-Boy Lagaet

, alias B-Boy Lagaet Marlone Alvarez , alias B-Boy Marlone

, alias B-Boy Marlone Khalil Chabouni , alias B-Boy Khalil

, alias B-Boy Khalil Dany Civil , alias B-Boy Dany Dann

, alias B-Boy Dany Dann Nathanaël Etouke , alias B-Boy Nasty

, alias B-Boy Nasty Kevin Staincq , alias B-Boy Lil Kev

, alias B-Boy Lil Kev Kimie Alvarez , alias B-Girl Kimie

, alias B-Girl Kimie Sarah Bouyhayaoui , alias B-Girl Sarah Bee

, alias B-Girl Sarah Bee Carlota Dudek , alias B-Girl Carlota

, alias B-Girl Carlota Camille Regneault, alias B-Girl Kami

Comment regarder en direct les Championnats du monde de breaking

Les Mondiaux de breaking sont retransmis en direct sur Olympic Channel via Olympics.com.