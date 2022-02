Alerte médaille : Les Suédoises gagnent le relais de biathlon devant le ROC et l’Allemagne, la France sixième

Quelle course de la part de la Suède !

Les Suédoises remportent le titre olympique du relais de biathlon femmes (sous le format 4 x 6 km cette année) pour la première fois de leur histoire, aux Jeux Olympiques de Beijing 2022.

Linn Persson, Mona Brorsson et les sœurs Hanna et Elvira Oeberg ont terminé la course en 1 h 11 min 3 s. Elvira dernière compte donc désormais trois médailles olympiques à Pékin après l’argent au sprint et dans la poursuite. Elle n’a que 22 ans. À PyeongChang 2018, la Suède avait remporté sa première médaille olympique dans l’épreuve, en argent.

Le ROC de Kristina Reztsova – elle aussi déjà double médaillé à Beijing 2022 avant le relais femmes – a franchi la ligne d’arrivée 12 s plus tard. L’Allemagne de Denise Herrmann, médaillée de bronze en ski de fond à Sotchi 2014, a pris la troisième place.

La France d’Anaïs Bescond, Anaïs Chevalier-Bouchet, Justine Braisaz-Bouchet et Julia Simon a terminé à la sixième place après une belle remontée sur le dernier relais, mais insuffisant pour égaler ou surpasser le bronze de PyeongChang 2018.

« C’est le biathlon. Ça peut être magnifique, mais très frustrant aussi », a commenté Braisaz-Bouchet sur France TV. « C’est le sport, mais j’ai beaucoup de peine. »

C’est aussi le premier podium de biathlon à Beijing 2022 où la Norvège n’est pas représentée.

