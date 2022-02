Les frères Florent et Fabien Claude dédient leurs prestations en biathlon à leur père

Il y a deux ans, les biathlètes Florent et Fabien Claude étaient au plus bas après le décès de leur papa dans un accident de motoneige. Cette semaine, ils viennent de vivre l’un des plus beaux jours de leur vie.

Les deux frères et leur famille ont été secoué par le drame survenu en janvier 2020, qui a également impliqué leur petit frère Émilien, champion aux Jeux Olympiques de la jeunesse de Lillehammer 2016.

Mais mardi 15 février, Fabien est monté sur le podium des Jeux Olympiques de Beijing 2022 après avoir aidé la France à décrocher l’argent dans le relais 4 x 7,5 km du biathlon.

Le biathlète de 27 ans a savouré ce moment particulier et a pu le partager avec Florent, qui a disputé l’épreuve sous la bannière de la Belgique.

Ils étaient tous les deux premiers relayeurs pour leur équipe. « C’est super de pouvoir se soutenir l’un et l’autre pendant les Jeux Olympiques parce qu’on est très loin de chez nous », a déclaré Fabien Claude à Olympics.com après la course. « Et après tout ce qu’on a vécu avec ma famille, avec la mort de mon père il y a deux ans, c’est juste incroyable. Je pense qu’aujourd’hui, on a été aidé par l’esprit de mon père et je suis très heureux de partager ce moment avec mon frère. »

« Je pense que mon père serait très fier de ce qu’on fait tous les jours et toute l’année. Il voulait être présent au bord de la piste à chaque course. C’est un moment très spécial dont je me souviendrai toute ma vie. »

Florent Claude, lui, a rejoint la Belgique en 2017 après avoir représenté la France jusqu’alors. Et malgré la 20e place de son équipe, il a pu apprécier le succès de son frère.

« C’était un rêve de disputer l’épreuve ensemble », a affirmé le trentenaire. « Quand je l’ai vu avec la médaille d’argent autour du cou, j’étais très heureux car cette médaille, je la considère comme la mienne, même si je n’étais pas dans leur équipe aujourd’hui. »

« On s’entraîne ensemble et c’était drôle aujourd’hui parce qu’on était relayeur au même moment. Je suis donc très, très heureux pour eux et surtout pour Fabien. »

« Cette médaille est pour notre père aussi, et pour toute ma famille. Je pense que Fabien et moi avons beaucoup pensé à lui pendant la course. On est content de lui donner ce cadeau. »

Le plus petit des frères Claude, Emilien (22 ans), qui évolue avec l’équipe de France, est l’une des promesses du biathlon. En 2021, il a remporté trois médailles d’or aux Championnats du monde junior et a fait ses premiers pas en Coupe du monde de biathlon.

« Le rêve serait de voir les trois frères disputer la même compétition olympique », a ajouté Florent. « On l’a fait la saison dernière en Coupe du monde et ça arrivera à nouveau. La prochaine fois (à Milano Cortina) en 2026, peut-être qu’on sera tous les trois au meilleur niveau. »