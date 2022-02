Alerte médaille : Roeiseland remporte la poursuite à Beijing 2022, Simon 8e

Qui pouvait arrêter Marte Olsbu Roeiseland lors de la poursuite 10 km femmes de Beijing 2022 ?

Et bien personne. La Norvégienne, championne olympique de sprint deux jours plus tôt, a mené la poursuite de bout en bout. Avec une seule faute de tir, elle a franchi la ligne d'arrivée en tête en 34 min 46, avec une avance considérable de 1 min 36 s sur la Suédoise Elvira Oeberg, médaillée d'argent de cette poursuite.

La Norvégienne Tiril Eckhoff, pourtant sortie 7e du deuxième tir debout, a remporté la médaille de bronze avec un dernier tour de folie sur les skis, alors que tout le monde attendait sa compatriote Ingrid Landmark Tandrevold, pourtant troisième en sortie du dernier tir debout mais qui a complètement craqué jusqu'à la ligne d'arrivée, pour finalement arrivée 14e.

C'est donc un doublé sprint/poursuite pour la leader du classement général de Coupe du monde, qui est sur une autre planète cette saison. Pour le moment Marte Olsbu Roeiseland a remporté quatre médailles olympiques à Pékin, le bronze en individuel et l'or en relais mixte, sprint et poursuite.

Les Françaises Julia Simon et Anaïs Bescond sont arrivées respectivement 8e et 27e.

Le prochain rendez-vous pour les femmes sera le 16 février pour le relais 4 x 6 km avant de finir en beauté cette quinzaine olympique par la mass start le 19 février 2022.

À PyeongChang 2018, les Françaises avaient décroché la médaille de bronze derrière la Biélorussie et la Suède et pointent actuellement en tête du classement des relais femmes en Coupe du monde après leurs victoires à Oestersund et à Rhupolding, ainsi que leurs deux médailles de bronze à Hochfilzen et à Antholz-Anterselva.

