Alerte médaille, mass start hommes : Johannes Thingnes Boe remporte son 4e titre à Beijing 2022, Quentin Fillon Maillet 4e

Johannes Thingnes Boe est le champion olympique de la mass start hommes à Beijing 2022 !

C'est la 4e médaille d'or pour le Norvégien dans ses Jeux Olympiques, après ses titres en sprint, relais mixte et relais hommes. Il égale son compatriote Ole Einar Bjoerndalen, quatre fois en or à Salt Lake City 2002.

Le Suédois Martin Ponsiluoma, avec un 18/20 au tir, décroche la médaille d'argent.

Un autre Norvégien, Vetle Sjastad Christiansen, profite d'un excellent dernier tir debout pour prendre la médaille de bronze.

Petite déception pour Quentin Fillon Maillet qui termine au pied du podium et ne fera donc pas le Grand Chelem de six médailles en six épreuves.

Pour les autres Français, Simon Desthieux est 16e, Émilien Jacquelin 22e, et Fabien Claude termine au 26e rang.

Dans une épreuve aussi ouverte que la mass start, les favoris sont d’abord restés au coude à coude dans la première boucle au Centre national de biathlon de Zhangjiakou.

Avec une pioche chacun, Johannes Boe et Quentin Fillon Maillet restaient très proches, et après le premier tir, c’est Sebastian Samuelsson qui virait en tête.

Sur le deuxième tir, Johannes Boe faisait le plein alors que Quentin Fillon Maillet manquait sa première balle et ressortait à 32 secondes du Norvégien.

À la faveur d'un magnifique premier tir debout, le Français revenait au contact, repartant 3e juste derrière Johannes Boe et le Suédois Martin Ponsiluoma. Mais trois erreurs d'affilée au dernier tour debout ont compromis les chances du Jurassien d'obtenir une 6e médaille. Malgré une meilleure glisse, il n'a pas réussi à revenir sur Vetle Sjastad Christiansen, auteur d'un dernier tir debout impeccable.

« Il y avait encore beaucoup d’envie, a expliqué le Français. Je voulais chercher le Grand Chelem, j’avais bien récupéré des autres courses. Sur le dernier pas de tir, je me suis fait rattraper par l’émotion. L’histoire me tendait les bras, ça ne s’est pas comme prévu. Un peu déçu mais ça reste des supers Jeux et je suis tellement fier. Il y a des petits regrets par-ci par-là, mais ça reste extraordinaire ce qui m’arrive. Le sac de médailles est lourd. »

Impérial sur les skis, Johannes Boe succède donc à Martin Fourcade, vainqueur sur la mass start à Pyeongchang 2018. Martin Ponsiluoma a franchi la ligne d'arrivée en 2e position, avec 40 secondes de retard.

