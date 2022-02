Beijing 2022 : quels seront événements marquants et les grandes premières ?

Pékin, première ville doublement olympique

La capitale de la République populaire de Chine deviendra officiellement la première ville à accueillir à la fois les Jeux Olympiques d’été et d’hiver le 4 février 2022.

Quatorze ans après avoir accueilli les premiers Jeux Olympiques sur le sol chinois, Pékin écrira l’histoire en accueillant le monde à l’occasion des Jeux d’hiver.

L’iconique Nid d’oiseau (Stade national de Pékin) deviendra également la première enceinte à accueillir les cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux Olympiques d’été et d’hiver. Lors de Beijing 2008, le stade a également été utilisé pour les compétitions d’athlétisme.

Le Haïtien Richardson Viano Photo de Getty Images

L’Arabie Saoudite et Haïti rejoignent la famille olympique d’hiver

À chaque édition des Jeux Olympiques d’hiver, des nations n’ayant aucune tradition des sports d’hiver font leur première apparition dans ce grand rendez-vous où le froid règne.

Beijing 2022 ne fera pas exception à la règle, puisque Haïti, île des Caraïbes, et l’Arabie Saoudite, royaume en plein désert, connaîtront leurs débuts aux Jeux Olympiques d’hiver.

Le skieur alpin Richardson Viano a décroché sa place pour les Jeux pour Haïti. Il sera ainsi le porte-drapeau de son pays et sera aligné sur le slalom géant masculin.

Fayik Abdi écrira également l’histoire de son pays et de sa région en devenant le premier olympien d’hiver de l’Arabie Saoudite à dévaler les pistes de ski alpin à Beijing 2022. Le royaume saoudien sera la première nation du Golfe à participer aux Jeux Olympiques d’hiver.

Sarah Schleper Photo de 2017 Getty Images

Sarah Schleper, le Mexique peut le faire

La Mexicaine Sarah Schleper est depuis bien longtemps l’une des piliers du circuit de ski alpin, représentant à la fois les États-Unis et le Mexique aux Jeux Olympiques d’hiver.

Âgée de 42 ans, Schleper entrera dans la légende à Beijing 2022, où elle deviendra la troisième athlète et la première femme à participer à ses sixièmes Jeux Olympiques en ski alpin. Elle égalera ainsi le record du nombre de participations d’un skieur alpin aux Jeux d’hiver, un record partagé par son compatriote Hubertus von Hohenlohe et le Liechtensteinois Marco Buchel.

Schleper a représenté les États-Unis durant quatre éditions des Jeux, faisant ses débuts à Nagano, avant de changer de nationalité en 2014.

Torger Nergard Photo de 2014 Getty Images

Les rock stars du curling

Le champion olympique en titre américain John Shuster et le Norvégien Torger Nergård deviendront les premiers athlètes à participer à cinq tournois olympiques de curling depuis que ce sport figure au programme comme un sport médaillé.

Nergård fera techniquement sa sixième apparition consécutive aux Jeux, mais il n’avait pas ‘débuter’ à Turin 2006. Âgé de 46 ans, Nergård a remporté l’or pour ses débuts olympiques à Salt Lake City 2002 en tant que remplaçant de Pal Trulsen. Depuis Vancouver 2010, Nergård et ses coéquipiers du curling ont acquis une certaine réputation grâce à leurs tenues hautes en couleur. Leurs pantalons multicolores et souvent très voyants ont ajouté encore plus d’attrait à un sport qui attire déjà la curiosité des fans olympiques.

Takeuchi Tomoka Photo de 2018 Getty Images

Tomoka et Fischnaller, un cap à franchir en snowboard

La Japonaise Takeuchi Tomoka et l’Italien Roland Fischnaller prendront part à leurs sixièmes Jeux Olympiques d’hiver en snowboard.

Le Canadien Jasey-Jay Anderson était jusque là l’unique détenteur du record de participations aux Jeux dans cette discipline, mais il devra désormais partager cette performance avec Tomoka et Fischnaller.

Takeuchi reste une pionnière de ce sport dans son pays, elle qui est devenue la première Japonaise à participer à six Jeux d’hiver. Elle a remporté la médaille d’argent du slalom parallèle géant à Sotchi 2014, une grande première pour une Japonaise en snowboard.

Martins Dukurs Photo de 2018 Getty Images

Glisser vers la grandeur du skeleton

Les frères lettons Martins et Tomass Dukurs, ainsi que la légende américaine Katie Uhlaender, deviendront les spécialistes du skeleton les plus expérimentés en prenant part à leurs cinquièmes Jeux Olympiques dans cette discipline.

Sextuple champion du monde, Martins, l’un des quatre hommes à avoir décroché deux médailles olympiques en skeleton, tentera enfin de transformer l’argent en or à Beijing 2022.

Dans le même temps, l’ancienne championne du monde Uhlaender tentera d’égaler le record de participations aux Jeux d’hiver pour une Américaine.

À LIRE : Martins Dukurs : Le 'Superman' letton en quête de l'insaisissable or olympique

Claudia Pechstein Photo de 2018 Getty Images

Pechstein continue, continue, et continue

La patineuse de vitesse allemande Claudia Pechstein réalisera plusieurs premières à Beijing 2022, où elle deviendra seulement la seconde athlète, après le Japonais Kasai Noriaki, à prendre part à huit Jeux d’hiver. Du haut de ses 49 ans, Pechstein, qui a fait ses débuts à Albertville 1992, deviendra également la femme la plus âgée à participer aux Jeux d’hiver, elle qui fêtera ses 50 ans deux jours après la cérémonie de clôture. Pechstein comptabilise neuf médailles olympiques en patinage de vitesse : cinq en or, deux en argent et deux en bronze.

Les ténors du patinage de vitesse sur piste courte

Les Italiens Arianna Fontana et Yuri Confortola, ainsi que le Canadien Charles Hamelin, rejoindront un club exclusif, où figurent déjà trois autres olympiens : celui des athlètes ayant participé à leurs cinquièmes Jeux Olympiques en patinage de vitesse sur piste courte.

Fontana est repartie avec une médaille des quatre Jeux Olympiques d’hiver auxquels elle a participé depuis ses débuts à Turin 2006. Justement, à Turin, elle est devenue la plus jeune médaillée de l’Italie aux Jeux d’hiver à 15 ans et 314 jours. Ses huit médailles constituent le record, qu’elle partage avec Apolo Ohno et Viktor An, du plus grand nombre de médailles olympiques de la discipline.

Quintuple médaillé olympique, Hamelin est, à égalité avec ses homologues du patinage de vitesse sur piste courte Marc Gagnon et François-Louis Tremblay et du patineur artistique Scott Moir, le Canadien le plus décoré des Jeux d’hiver.

À LIRE : Arianna Fontana : La légende du patinage de vitesse sur piste courte qui a la tête à Pékin et le coeur à Milano-Cortina 2026

Lee Chae-won Photo de 2018 Getty Images

Un grand six sensationnel pour Lee en ski de fond

La Sud-Coréenne Lee Chae-won deviendra seulement la deuxième femme à participer à six Jeux Olympiques en ski de fond lorsqu’elle prendra le départ de Beijing 2022. Lee, qui a fait ses débuts à Salt Lake City 2002, sera également la première femme de son pays à participer à six Jeux d’hiver. Lee a d’abord pris sa retraite après PyeongChang 2018, mais a ensuite fait son comeback en temps et en heure pour prendre une dimension unique à Pékin.

Montell Douglas Photo de 2008 Getty Images

Olympiens d’hiver et d’été

Un club exclusif existe pour les athlètes qui ont la particularité d’avoir participé aux Jeux Olympiques d’hiver et d’été. D’autres athlètes rejoindront ce groupe des plus sélectifs à Beijing 2022.

Parmi ces rares athlètes figure la Britannique Montell Douglas, qui reviendra à Pékin, où elle avait débuté en tant qu’Olympienne d’été en 2008. La spécialiste du bobsleigh deviendra la première Britannique à prendre part aux éditions hivernale et estivale du plus grand rendez-vous sportif au monde. L’ancienne recordwoman du 100 m de Grande-Bretagne a pris le départ du relais 4 x 100 m de Beijing 2008 et, cette fois, sera en action en bobsleigh à deux à Beijing 2022.