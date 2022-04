Les Français engagés dans les play-offs NBA

La saison NBA est à un tournant. Après six mois de saison régulière, les play-offs débutent ce samedi. À l'issue des deux ultimes matchs de play-in qui auront lieu ce vendredi, il n'y aura plus que 16 franchises sur la ligne de départ de la phase finale. Et il n’en restera qu’une à la mi-juin pour remporter la 75e saison de la ligue nord-américaine. Celle qui remportera quatre séries au meilleur des sept matchs succédera aux Milwaukee Bucks, titrés la saison passée.

Alors qu’Axel Toupane avait été sacré l’an passé aux côtés du Grec Giannis Antetokounmpo, six joueurs français sont encore en course pour gagner une bague et rejoindre Tony Parker, Boris Diaw, Rodrigue Beaubois, Ian Mahinmi, Ronny Turiaf et donc Axel Toupane dans le cercle fermé des Tricolores champions NBA.

Un duel franco-français pour lancer les hostilités

Un duel franco-français lancera les play-offs NBA. Dans la conférence ouest, les Dallas Mavericks de Frank Ntilikina vont défier le Utah Jazz de Rudy Gobert. Au moins l'un des deux internationaux français médaillés d’argent aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 est assuré de rallier les demi-finales de conférence.

Rudy Gobert a terminé la saison régulière en tête de deux catégories de statistiques. Le pivot de 29 ans a été le meilleur rebondeur avec une moyenne de 14,7 prises par match, et le joueur le plus adroit avec 71,3% de réussite aux tirs. Si son rendement défensif pourrait lui permettre d’être élu défenseur de l’année pour la quatrième fois de sa carrière, sa campagne a été historique d’un point de vue offensif.

Le natif de Saint-Quentin est le premier joueur de l’histoire de la NBA à terminer une saison avec plus de 15 points par match à plus de 70% d'efficacité aux tirs. Il en a inscrit en moyenne 15,6 par match.

Son efficacité des deux côtés du terrain est un des atouts de la franchise basée à Salt Lake City. Cinquième de la conférence ouest, elle n’aura pas l’avantage du terrain face aux Mavs.

Dans le sillage de Luka Doncic, les Texans ont très bien terminé la saison régulière. Problème, le Slovène risque de manquer le début des play-offs à cause d’une élongation à un mollet.

Cette absence pourrait profiter à Frank Ntilikina. Le joueur arrivé des New York Knicks l’été dernier a tourné à 4,1 points, 1,4 rebond et 1,2 passe décisive en 11,8 minutes par match pendant la saison régulière.

Utilisé en sortie de banc, le meneur avait été particulièrement sollicité à la fin décembre quand Doncic avait été placé en protocole sanitaire. L’ancien joueur de la SIG Strasbourg s’était montré à son avantage. Lors de ses cinq titularisations, il a tourné à 10,6 points de moyenne par match. Sa sortie la plus fructueuse de la saison avait eu lieu fin décembre avec 17 unités face à… Utah.

Des Grizzlies à l’accent français

Les Memphis Grizzlies sont une des équipes frisson de la saison. Les coéquipiers de Ja Morant ont terminé la saison régulière à la deuxième place de la conférence ouest avec le deuxième meilleur bilan de la Ligue, mais en plus, ils ont produit un jeu spectaculaire.

Et il n’y a pas que le meneur bondissant de la franchise du Tennessee qui a excellé dans ce registre. À la fin de la saison régulière, le Français Yves Pons a obtenu du temps de jeu. Et il a justifié son surnom de Air Pons avec plusieurs contres en haute-altitude.

Le natif de Port-au-Prince en Haïti n'a participé qu'à 12 matchs avec 1,1 point et 1 rebond en 5,9 minutes par match pendant la saison régulière. Mais lors des play-offs, il pourrait bénéficier de temps de jeu en sortie de banc pour faire parler ses qualités défensives.

Le rookie de 22 ans avait été plébiscité dans la All-defensive Team de la Conférence SEC quand il évoluait avec l'Université de Tennessee en NCAA.

Un autre joueur français joue pour les Grizzlies : Killian Tillie. L'intérieur qui a manqué la fin de saison régulière à cause de douleurs à un genou évolue en NBA depuis deux saisons, mais va découvrir les play-offs. Il possède un rôle de plus en plus important dans la rotation de Memphis.

Le fils de Laurent Tillie, champion olympique de volley à Tokyo 2020 à la tête de la sélection française, a joué 36 matchs cette saison, le double de sa saison rookie. En 12,8 minutes par match, il a compilé 3,3 points et 1,7 rebond. C’est la saison la plus fructueuse de sa jeune carrière.

Si les deux jeunes Français ont un temps de jeu moindre que leurs compatriotes, ils ont une véritable chance d’aller au bout tant Memphis s’est affirmé comme un favori au titre depuis le début de la saison.

Nicolas Batum et Timothé Luwawu-Cabarrot vont devoir passer par le play-in

Deux autres Tricolores sont encore engagés dans le play-in et peuvent se qualifier pour les play-offs ce vendredi soir. Les Atlanta Hawks de Timothé Luwawu-Cabarrot se déplacent à Cleveland et les Los Angeles Clippers de Nicolas Batum reçoivent New Orleans avec le même objectif : s'imposer pour prendre la huitième place de leur conférence respective.

À l'est, les Hawks sont restés en vie grâce à un succès convaincant sur Charlotte (132-103) ce mercredi. L'arrière français y a contribué avec 8 points et 5 rebonds en 16 minutes. Le joueur de 26 ans a vu ses statistiques baisser en quittant Brooklyn pour la Géorgie, mais au moment d'attaquer les matchs couperets, son expérience des duels décisifs peut compter.

Il a participé aux play-offs avec les Nets ces deux dernières années et s'était montré à son avantage aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 avec une moyenne de neuf points par match.

De l'autre côté des États-Unis, un autre joueur français qui s'était illustré aux JO sera sur le pont. En Californie, les Clippers n'ont plus le droit à l'erreur après une défaite contre Minnesota en milieu de semaine (104-109). Nicolas Batum sera attendu dans le rôle de facilitateur qui lui plaît temps.

Le capitaine de l'équipe de France a été titularisé à 54 reprises durant la saison régulière pour des moyennes de 8,3 points, 4,3 rebonds et 1,7 passe décisive par match. En moins de temps de jeu, il a plus scoré que la saison précédente qui lui avait permis de se relancer du côté de la cité des Anges. Le joueur de 33 ans va maintenant essayer de participer aux play-offs NBA pour la huitième fois de sa carrière.