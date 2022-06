Badminton : Thom Gicquel et Delphine Delrue éliminent les champions du monde en Indonésie

Exploit de Thom Gicquel et Delphine Delrue !

Les médaillés d'argent européens ont éliminé la paire de double mixte championne du monde au premier tour du Masters d’Indonésie, ce mercredi 8 juin à Jakarta.

Les Français ont réalisé un match exceptionnel lors de leur entrée dans ce tournoi labellisé Super 500 (deuxième meilleure catégorie du circuit World Tour) en éliminant les têtes de série n°1, les Thaïlandais Dechapol Puavaranukroh et Sapsiree Taerattanachai en deux sets : 21-19, 21-16.

Les Thaïlandais, également numéros 1 mondiaux, venaient d’atteindre la finale de l’Open de Thaïlande (Super 500) fin mai, ne s’inclinant que contre les vice-champions olympiques de la République populaire de Chine Zheng Siwei et Huang Yaqiong.

C'est une nouvelle preuve que l’Indonésie réussit bien à Gicquel et Delrue, 11e mondiaux. En 2020, lors de ce même tournoi, ils avaient battu les locaux Praveen Jordan et Melati Daeva Oktavianti, actuels numéros 5 mondiaux.

« Désormais, on ne nous prend plus de haut. Quand on rentre sur le terrain, on le voit dans les yeux des adversaires. Ils nous connaissent et ils n’arrivent plus tranquille. Nous sommes pris au sérieux », constataient-il lors d’une interview avec Olympics.com avant les Championnats d’Europe 2022.

Une performance qu’ils avaient reproduite l’année suivante, en Thaïlande.

Au second tour du Masters d’Indonésie, les Français seront opposés aux Danois Mathias Christiansen et Alexandra Bøje, 15e mondiaux.

S’ils remportent tous leurs matchs, Gicquel et Delrue pourront rencontrer leurs rivaux indonésiens Jordan/Oktavianti en demi-finale.

Pour en savoir plus sur la paire française, découvrez l'interview complète réalisée par Olympics.com en avril dernier, avant leur première médaille internationale :

