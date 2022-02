Alexis Pinturault fait son bilan à Beijing 2022 : « Je dois trouver de nouvelles motivations »

Après une énorme saison 2020/21 au terme de laquelle il a remporté le gros globe de cristal en Coupe du monde, le skieur alpin français Alexis Pinturault a vécu des Jeux Olympiques de Beijing 2022 très compliqués.

Sa meilleure place à Pékin reste le cinquième rang, sur le géant. Sinon, il a fini 11e en super-G, 16e au slalom et n'a pas terminé combiné alpin en raison d'une faute lors du slalom.

Après l’élimination de la France en quart de finale du parallèle par équipes mixtes, ce samedi 20 février, pour la dernière épreuve dans laquelle Pinturault pouvait encore espérer une médaille, le skieur de 30 ans a fait le bilan, avec une grande lucidité.

« Je n’ai pas vécu mes meilleurs Jeux », lance le skieur qui a décroché le bronze en géant à Sotchi 2014 et PyeongChang 2018, ainsi que l’argent en combiné il y a quatre ans. « J’avais toujours fait de bons JO, mais ceux-là ont été les plus compliqués pour moi. Ce n’était pas les résultats que j’attendais, ni les résultats que je souhaitais, mais c’est comme ça. »

« Mes Jeux Olympiques sont un peu à l’image de mon hiver, qui a été bien compliqué jusqu’à présent », analyse Pinturault. En effet, depuis son titre en Coupe du monde l’an dernier, il n’a décroché que trois podiums (deux deuxièmes places, une troisième) et terminé sur deux DNF en slalom à Kitzbühel et Schladming avant de partir pour les JO.

« Beaucoup de problèmes au niveau mental »

« J’ai eu beaucoup de problèmes au niveau mental. J’étais très, très fatigué », nous confie-t-il. « Pendant mes courses, j’ai trouvé que ça se passait plutôt bien physiquement. Mais mentalement, j’ai éprouvé des difficultés quant à l’énergie que je pouvais apporter à mes prestations. C’est pour cette raison que j’ai eu autant de problèmes cette année. »

« Quand je regarde ma carrière, j’ai toujours été au plus haut niveau et je n’ai jamais été blessé. L’année dernière, j’ai atteint un objectif énorme pour moi [le gros globe de cristal] et je pense que c’est la raison pour laquelle j’ai eu quelques difficultés cette année. Je n’ai pas pris de temps à moi pour récupérer et maintenant, j’en paie le prix. »

Celui qui a remporté deux médailles aux Championnats du monde 2021 (le bronze en super-G et l’argent en combiné) a désormais l’intention de se reposer. Une fois la saison de Coupe du monde terminée, à Courchevel en mars 2022, il tournera son attention sur les Mondiaux 2023, à Méribel, en France, du 6 au 19 février 2023.

« J’ai besoin de repos et surtout du temps pour moi, un temps de réflexion sur moi-même », conclut-il. « Je dois peut-être me fixer de nouveaux objectifs. Mais en tout cas, je dois trouver de nouvelles motivations. »

Nul doute qu'il en trouvera, et qu'il brillera à nouveau dans le Cirque blanc.