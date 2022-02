Mathieu Faivre, médaillé de bronze en géant : « C’est incroyable »

« Je peux en être fier. »

Mathieu Faivre est un homme heureux. Ce dimanche 13 février, il a remporté la médaille de bronze du slalom géant derrière le Suisse Marco Odermatt et le Slovène Zan Kranjec. C’est la toute première médaille olympique du skieur alpin français qui a soufflé ses 30 bougies le 18 janvier dernier.

Le Niçois commence à prendre une habitude depuis quelques années : visiblement, il sait se transcender lors des plus grands rendez-vous. En février dernier, le spécialiste du géant a été sacré champion du monde de cette course technique. Il a enchaîné avec trois podiums, dont une victoire, en cinq géants en Coupe du monde pour conclure sa belle saison 2020/21.

Mais depuis la reprise en octobre dernier, il n’avait pas retrouvé le niveau qu’il l’avait fait devenir double champion du monde 2021 (avec le slalom parallèle). Sa meilleure place en Coupe du monde en 2021/22 reste une cinquième place à Adelboden, le 8 janvier 2022.

« Depuis le début de la saison, tout n’est pas rose », admettait Faivre, ce dimanche, après avoir toutefois répondu présent aux Jeux Olympiques pour sa troisième participation après Sotchi 2014 et PyeongChang 2018. « Je montre que je peux jouer avec les meilleurs et aujourd’hui, j’arrive à le faire. »

En effet, il s’est approché à 0,08 s du soleil – Marco Odermatt – en première manche et ne s’est pas brûlé les ailes malgré la longue attente que tous les skieurs ont dû subir en raison des conditions météos compliquées au Centre national de ski alpin de Yanqing.

« J’étais nerveux et ça a été long avant la deuxième manche », a déclaré Faivre en zone mixte. « Je ne me sentais pas très bien en deuxième manche en fait. C’était très dur à cause des conditions, à cause de la surface. Mais je finis la journée avec une médaille olympique, je suis super content. »

« La semaine a aussi été compliquée », a-t-il ajouté sur France TV. « Quand on baigne dans cette atmosphère olympique, il y a ce côté performance. On sait pourquoi on vient en [République populaire de] Chine. Il y avait toujours cette petite boule au ventre, mais je me disais que ça faisait partie du jeu. On ne peut pas arriver là complètement détendu. Aujourd’hui ça paie. C’est incroyable. »

À LIRE AUSSI : Mathieu Faivre : « J'ai encore beaucoup à apprendre »

Des adversaires à la hauteur

Le champion du monde junior 2010 a notamment profité des erreurs de ses adversaires, en particulier de l’Autrichien Stefan Brennsteiner, deuxième après la première manche, et qui passait donc après le Français en deuxième manche.

« Quand j’ai vu le temps, je me suis dit que j’allais être loin », admet Faivre. « Nos noms sont écrits en chinois mais je vois que je suis deuxième, et qu’il n’en restait que deux derrière. Malheureusement pour Stefan, ou heureusement pour moi, il fait une faute sur la fin de parcours. Je pense qu’il serait passé devant. Mais ça fait partie du sport. »

Le successeur de Jean-Claude Killy comme dernier Français à avoir remporté le titre de champion du monde de slalom géant est également resté admiratif de ses deux adversaires du jour qui ont mieux réussi que quiconque à négocier la piste.

« Marco ne peut pas plus mériter la médaille. Il n’y a pas de méritocratie : le ski alpin se joue à celui qui va la chercher. Mais depuis le début de la saison, il nous montre qu’il a un niveau incroyable, en géant comme dans les autres disciplines. Zan n’avait rien à perdre. Il a fait une deuxième manche incroyable et fait vice-champion olympique. Je suis content de partager le podium avec eux. »

Humble dans la victoire, ceci est aussi la marque d’un grand champion qui va désormais savourer cette médaille de bronze. « Je vais en profiter avec mon équipe et mes amis. J’ai trop hâte de partager ça avec eux parce que sans mon équipe, je n’aurais pas pu le faire. »

Pour ne rien rater des Jeux, suivez le Liveblog de Beijing 2022 ici