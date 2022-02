Alerte médaille : L’Autriche remporte le parallèle par équipes mixtes, l’Allemagne en argent, la Norvège troisième

Olympiasieger !

Dans la confrontation germanophone de la finale de l’épreuve du parallèle par équipes mixtes, qui se disputait pour la deuxième fois aux Jeux Olympiques après ses débuts à PyeongChang 2018, c’est l’Autriche qui est sortie vainqueur.

En argent il y a quatre ans, les Autrichiens ont battu leur voisins venus d’Allemagne en finale à Beijing 2022. Katharina Liensberger repart de Pékin avec cette médaille d’or, ainsi que l’argent en slalom. Johannes Strolz est double champion olympique après son titre en combiné alpin. Il a aussi remporté la médaille d’argent dans le slalom.

L’Allemande Lena Duerr a été impériale et est restée invaincue durant toute l’épreuve et ramène sa première médaille de Beijing 2022, l’argent donc, après avoir fini quatrième au slalom le 9 février.

En petite finale, c’est la Norvège qui a remporté sa confrontation face aux États-Unis. Le « match » s’étant soldé par un deux partout, ce sont les chronos de la meilleure femme et du meilleur homme qui ont décidé de l’issue. Au temps cumulé, les Norvégiens Fabian Wilkens Solheim et Thea Louise Stjernesund ont fait mieux que les Américains Paula Moltzan et River Radamus. Mikaela Shiffrin, de son côté, repart de Beijing 2022 sans médaille autour du cou.

La France – avec Tessa Worley, Alexis Pinturault, Coralie Frasse Sombet et Mathieu Faivre – a été éliminée en quarts de finale par la Norvège, future médaillée de bronze. Composée de Wendy Holdener, Andrea Ellenberger, Justin Murisier et Gino Caviezel, la Suisse – championne olympique 2018 dans l’épreuve – a subi le même sort contre l’Allemagne.

Mathieu Faivre, Clément Noël, Johan Clarey sont les seuls Français à rentrer de Beijing 2022 avec une médaille en ski alpin : retrouvez les médailles de la France à Pékin ici.

Les Suisses comptent neuf médailles en ski alpin lors de cette édition des JO. Retrouvez toutes les médailles de la Suisse ici.

« On était tous super motivés pour aller chercher cette médaille », a affirmé Tessa Worley sur France TV. Elle disputait ses derniers Jeux. « En plus en équipe, je pense que c'est beau à vivre. On a eu la chance de le vivre aux Championnats du monde déjà. J'ai eu la chance de le vivre. C'est comme ça. Malheureusement, je rentre des Jeux bredouille, mais j'ai quand même vécu un très bon moment. C'est sûr qu'on est déçu de cette course, mais j'ai pris du plaisir avec toute cette équipe. »

Les Français ont remporté leur huitième de finale face à la République tchèque avant d’échouer face à la Norvège. Les Suisses, eux, n’ont eu aucun soucis contre les hôtes de République populaire de Chine avant eux aussi d’être éliminés en quarts, contre l’Allemagne.

L’Autriche, de son côté, était qualifiée d’office pour les quarts en tant que tête de série. Elle négociait bien la Slovénie en quarts, puis la Norvège en demies et enfin l’Allemagne qui s’était débarrassée de la Suède, de la Suisse puis des USA de Shiffrin.

L’Autriche avait remporté l’argent à PyeongChang 2018, ainsi qu’aux Championnats du monde 2019 dans l’épreuve, et pouvait compter sur la championne du monde du slalom parallèle Katharina Liensberger. L’Allemagne, elle, a remporté le bronze aux Mondiaux 2021 à Cortina. La Norvège est championne du monde en titre dans la discipline du parallèle par équipes mixtes et avait déjà remporté le bronze aux Jeux il y a quatre ans.

Le parallèle par équipes mixte, comment ça marche ?

Le format de la compétition sera le même qu'il y a quatre ans. Les 16 meilleures équipes seront réparties dans un tableau à élimination directe : huitièmes de finale, quarts de finale, demi-finales et finales.

Pour constituer le tableau éliminatoire du « Team Event » qui ne peut pas comporter plus de seize équipes, on utilise le classement FIS des nations. La compétition démarre avec les huitièmes de finale. La nation classée n°1 affronte celle qui occupe le 16e rang, la n°2 est opposées à la 15e, la n°3 à la 14e et ainsi de suite.

Chaque équipe peut compter jusqu'à six skieurs. Mais seulement quatre d'entre eux, deux femmes et deux hommes, sont alignés à chaque tour. Chaque confrontation entre pays est composée de quatre duels entre skieurs et se déroule comme suit : fille contre fille, garçon contre garçon, puis fille contre fille et garçon contre garçon pour terminer.

Chaque manche remportée vaut un point. En cas de chute ou de faute des deux concurrents, celui qui est allé le plus loin gagne le point. Si à l'issue des quatre passages, le score est de 2-2, les temps de la meilleure femme et du meilleur homme sont additionnés et l'équipe la plus rapide l'emporte.