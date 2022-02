Mikaela Shiffrin ne laissera pas les doutes entacher son amour pour le ski alpin

Ce jeudi 17 février, la skieuse alpine américaine Mikaela Shiffrin, qui arrivait à Beijing 2022 avec de grands espoirs de remporter plusieurs médailles, a posté un message très touchant sur les réseaux sociaux.

Dans ce post, la triple médaillée olympique, dont deux en or dans sa discipline de prédilection, le slalom à Sotchi 2014 et en slalom géant à PyeongChang 2018, a répondu avec son cœur aux critiques qu’elle a pu recevoir par certains.

Elle qui s'efforce à se relever « encore et encore et encore et encore et encore et encore », malgré les critiques des « haters » (les détracteurs), Shiffrin a écrit : « Ce n'est pas toujours facile, mais échouer n'est pas la fin du monde. »

Faisant référence aux cinq épreuves individuelles qu'elle a disputées jusqu'à présent, dont trois se sont achevées par un « Did Not Finished », (n’a pas terminé), ainsi qu'à sa 9e place en super-G et à sa 18e place en descente, une épreuve qu’elle dispute rarement, Shiffrin s'est demandée : « Pourquoi continue-t-elle ? »

Sa réponse : elle aime son sport.

« Je reviens toujours parce que ces neuf virages aujourd’hui ont été spectaculaires, un vrai paradis. C’est ma place et je suis têtue comme une mule. »

Mais tout n’est pas fini pour l’Américaine à Beijing 2022.

Il reste une encore épreuve dans laquelle Shiffrin espère s'exprimer, la discipline parallèle par équipes mixtes. Et à votre avis, qui voudra le meilleur pour sa coéquipière désemparée qui a apporté tant de joie à l'équipe américaine de ski alpin au fil des années avec une carrière qui comprend également six titres de championne du monde et trois titres de championne de la Coupe du monde ? Ses coéquipiers, qui voudront gagner une médaille pour elle, pour eux, pour l’équipe américaine et surtout, ils voudront la gagner ensemble.