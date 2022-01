Cómo seguir el salto de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022

Un máximo de 105 saltadores de esquí (65 hombres y 40 mujeres) competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. Todo ellos desafiarán las leyes de la gravedad atravesando por el aire los 164 metros del Centro Nacional de Saltos de Esquí en Zhangjiakou, la primera pista permanente de esta disciplina en todo el mundo.

En Beijing 2022 habrá cinco eventos de salto de esquí, incluyendo el estreno olímpico de una nueva prueba mixta. La competición de este deporte tendrá lugar del 5 al 14 de febrero.

A continuación te explicamos el calendario y cómo puedes seguir la competición.

Los eventos de salto de esquí en Beijing 2022

Habrá cinco pruebas de salto de esquí en Beijing 2022: tres masculinas, una femenina y una mixta.

En categoría masculina tendremos las competiciones individuales de trampolín normal y trampolín grande, y la prueba por equipos; y en categoría femenina, el evento de trampolín normal.

Además, la prueba mixta hará su esperado debut olímpico en Beijing 2022, con equipos formados por cuatro integrantes (dos mujeres y dos hombres) que competirán en la modalidad de trampolín normal.

Estrellas del salto de esquí en Beijing 2022

La competición de salto de esquí de Beijing 2022 promete ser una de las más emocionantes que se recuerdan, con jóvenes promesas luchando por el oro olímpico contra leyendas del deporte.

Muy atento a Kobayashi Ryoyu, japonés de 25 años que hizo historia en la temporada 2018-19 ganando los seis títulos de la Copa del Mundo, incluido un grand slam en las cuatro pruebas del Four Hills. Y con Beijing 2022 a la vuelta de la esquina, parece estar de nuevo en su mejor estado de forma.

Entre los rivales de Kobayashi estará Karl Geiger (Alemania), plata en PyeongChang 2018 y con cuatro medallas de oro en los Mundiales. Tampoco hay que perder de vista a Halvor Egner Granerud (Noruega), campeón absoluto de la Copa del Mundo 2020-21; ni a la leyenda Stefan Kraft, que a sus 28 años ha ganado todo lo posible en este deporte, incluidos dos títulos de la Copa del Mundo de salto de esquí, tres oros individuales en el Mundial y dos títulos de la Copa del Mundo de sky flying.

En categoría femenina, el nombre que está en boca de todos es el de Takanashi Sara. La estrella japonesa tiene el récord de victorias (en cualquier categoría) de la Copa del Mundo con 61. Y espera mejorar ese bronce que ganó en PyeongChang 2018.

Sin embargo, para ganar Takanashi tendrá que superar a rivales muy peligrosas como Marita Kramer (Austria), que la pasada campaña ganó siete pruebas de la Copa del Mundo; o las eslovenas Nika Križnar, última ganadora de la general de la Copa del Mundo, y Ursa Bogataj.

Una cosa es segura: no querrás perderte ni un minuto de esta competición cuando la acción comience el 5 de febrero de 2022.

Calendario de salto de esquí en Beijing 2022

Sede: Centro Nacional de Saltos de Esquí de Zhangjiakou

(Todos los horarios están en hora local, UTC+8).

5 de febrero

13:15 - 14:00 - Trampolín normal individual masculino. Ronda de prueba

14:20 - 15:26 - Trampolín normal individual masculino. Clasificación

17:45 - 18:15 - Trampolín normal individual femenino. Ronda de prueba

18:45 - 19:20 - Trampolín normal individual femenino. Primera ronda

19:35 - 20:08 - Trampolín normal individual femenino. Ronda final

6 de febrero

18:00 - 18:35 - Trampolín normal individual masculino. Ronda de prueba

19:00 - 19:45 - Trampolín normal individual masculino. Primera ronda

20:00 - 20:33 - Trampolín normal individual masculino. Ronda final

7 de febrero

18:28 - 19:07 - Prueba por equipos mixtos. Ronda de prueba

19:45 - 20:36 - Prueba por equipos mixtos. Primera ronda

20:51 - 21:27 - Prueba por equipos mixtos. Ronda final

11 de febrero

17:45 - 18:30 - Trampolín largo individual masculino. Ronda de prueba

19:00 - 20:06 - Trampolín largo individual masculino. Clasificación

12 de febrero

18:00 - 18:35 - Trampolín largo individual masculino. Ronda de prueba

19:00 - 19:45 - Trampolín largo individual masculino. Primera ronda

20:00 - 20:33 - Trampolín largo individual masculino. Ronda final

14 de febrero

18:10 - 18:49 - Prueba por equipos masculinos. Ronda de prueba

19:00 - 19:51 - Prueba por equipos masculinos. Primera ronda

20:06 - 20:42 - Prueba por equipos masculinos. Ronda final

Calendario completo de salto de esquí en Beijing 2022

Qué esperar del salto de esquí en Beijing 2022

Podemos esperar altos niveles de temeridad cuando los atletas se lancen por el trampolín de 60 metros de altura Centro Nacional de Saltos de Esquí de Zhangjiakou, antes de atravesar el aire para llegar más lejos que sus rivales en esos 164 metros de pista.

“Es como si volaras”. Así de sencillo explicó a Olympics.com el japonés Harada Masahiko, cinco veces olímpico, las sensaciones que despierta este deporte. “No puedo volar como un pájaro sin cesar, pero sí poner a prueba los límites del ser humano. Entonces llegan los buenos resultados”.

Y no se puede obviar la fortaleza mental que se necesita para atreverse a esas proezas, como subrayó Takanashi en una reciente entrevista con Olympics.com.

"Necesitas estar mentalmente preparada para la competición," explicó. "No importa lo buena que sea la forma, si no lo sientes, no podrás completar tu mejor salto”.

Los saltadores colocan sus esquíes en forma de V para tratar de maximizar su ascenso en el aire. La técnica ha evolucionado mucho desde aquellos inicios en los que los atletas saltaban en posición erguida.

Se considera al sueco Jan Boklöv como el impulsor de esta técnica en forma de V que hoy emplea todo el mundo. “Al principio era ridiculizada, pero está técnica demostró ser tan eficaz que para los Juegos Olímpicos de Albertville 1992 todos los medallistas la usaban”, explica milanocortina2026.org.

Hoy en día los saltadores de esquí pueden alcanzar grandes distancias. El récord en categoría masculina lo estableció Stefan Kraft con 253.5 metros en 2017. En trampolín normal, la categoría femenina de PyeongChang 2018 la ganó la noruega Maren Lundby con sendos saltos de 105.5 y 110 metros, mientras que en la masculina el polaco Kamil Stoch ganó con dos intentos de 135 y 136.5.

