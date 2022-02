Tomás Birkner de Miguel, el nuevo eslabón en la saga del esquí argentino

Hablar de la familia Birkner en Argentina es sinónimo de esquí alpino. De una larga saga que cuatro décadas después sigue sumando nombres a su lista. Con el debut de Tomás Birkner de Miguel en Beijing 2022, ya son nueve esquiadores de esta familia que han competido en los Juegos Olímpicos de Invierno.

La historia olímpica de los Birkner comenzó a escribirse en los sesenta con el traslado de Jorge Birkner a Bariloche, cuna de los deportes de invierno en Argentina. Solo 15 años después dos hijos, Jorge Jr. y Magdalena, competían por primera vez en Sarajevo 1984. Cuatro años después, en Calgary 1988, se sumaron Ignacio y Carolina.

Además de aquellos cuatro hermanos, había dos, Teresita y Ramón, que no alcanzaron a ser olímpicos pero sí ayudaron a continuar la saga. Del matrimonio de Teresita con Mario Simari nacieron tres esquiadores olímpicos (Cristian Javier, María Belén y Macarena); y de la unión de Ramón con Florencia de Miguel nació Tomás Birkner de Miguel, el último en sumarse a la lista.

Junto a Jorge Birkner Ketelhohn, que compitió en Sochi 2014, son nueve esquiadores alpinos, aunque la familia olímpica no termina ahí. Dos hijos de Magdalena, Francisco (oro en los Juegos de la Juventud Nankín 2014) y Bautista Saubidet, han sido olímpicos de vela, y una tercera, Celina, promete unirse pronto.

Esquiador por parte materna

Al contrario de lo que pudiera parecer, fue a través de su madre, con quien se crió, como encontró esta pasión.

"Hay muchos atletas olímpicos del lado de la familia de mi papá, pero yo me crié siempre con mi mamá y no compartí mucho en el esquí con los olímpicos de la parte de mi papá que serían los Simari", indicó a la agencia AFP.

"Llegué al esquí porque mi mamá de muy chico me enseñó a esquiar y me divertía mucho. Siempre le pedía que me llevara. Siempre me ponía detrás de los corredores y me parecía muy divertido y rápido. Y desde que tengo memoria soy esquiador", aseguró Birkner de Miguel, que ha completado su formación en Estados Unidos.

Y siguiendo su propio camino, Tomás Birkner de Miguel también ha llegado lejos en este deporte. Ha participado en los últimos cuatro Mundiales, donde su mejor puesto fue el 35º en el eslalon de 2015, y llegó a disputar siete carreras de la Copa del Mundo.

Especialista en pruebas técnicas

Tomás Birkner de Miguel es especialista en las pruebas técnicas de eslalon y eslalon gigante, dos disciplinas de las que ha sido campeón nacional de Argentina durante su carrera y en las que ha competido en Beijing 2022. Sin embargo, el barilochense no ha tenido fortuna en el Centro Nacional de Esquí Alpino de Yanqing, donde no ha podido completar ninguno de los dos eventos.

Fue el segundo esquiador alpino del equipo albiceleste que competía en la República Popular China después de Francesca Baruzzi, que cerró su participación el viernes, 11 de febrero. La también esquiadora barilochense fue 29ª en eslalon gigante y supergigante (mejor latina en ambas pruebas), pero no pudo completar el eslalon femenino.