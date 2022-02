El feliz regreso de Sofia Goggia en el entrenamiento de descenso de Beijing 2022: “No he tenido miedo en absoluto”

Sofia Goggia ha pasado la prueba y está lista para competir en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.

Después de renunciar al supergigante de este viernes, la vigente campeona olímpica participó este sábado, 12 de febrero, en el primer entrenamiento de descenso, la primera vez que la italiana estaba en un evento oficial de esquí alpino desde su lesión de rodilla el pasado 23 de enero en Cortina, Italia.

Goggia tuvo una buena carrera, logrando el 12º mejor tiempo en el trazado olímpico, y se mostró visiblemente feliz, y casi al borde de las lágrimas, cuando cruzó la meta.

“Estoy encantada de haber podido esquiar bien hoy, y de saber que podría estar en el portillón de salida, porque no era nada en absoluto seguro después de lo que pasó en Cortina hace 15 días”, dijo.

“Estoy muy contenta de estar aquí, muy contenta de estar en los Juegos Olímpicos. ¡Ahora, a jugar!”

Sofia Goggia habló de la montaña rusa de emociones por la que ha pasado hasta llegar a Beijing:

“Por suerte hoy he estado bastante estable, aunque ayer creía que a lo mejor tendría miedo. Pero no, me he encontrado con mucha confianza, tenía claro en mi cabeza todo lo que quería hacer. Así que básicamente no he tenido miedo en absoluto. Me he centrado en las cosas que tenía que hacer y creo que he hecho todo lo que los entrenadores me habían pedido”

“Así que todo bien. Por supuesto han sido unos días duros para llegar aquí, para recuperarme tan rápido, por eso mi estado de forma todavía no es el óptimo, pero tengo que lidiar con eso. No es un problema, salvo que lo tengas en la cabeza”.

Goggia compartió sus sensaciones durante el entrenamiento. “Al principio estaba tranquila. Quería probar la rodilla y ver cómo me respondía en la pista”.

Continuó: “Era importante sentir que podía aguantarme bien en los esquís y que podría afrontar con confianza los giros. No he tenido nada de miedo. Estoy contenta de ver que soy solo un segundo más lenta que la mejor. [Nota: finalmente, terminó a 1.55 segundos de la suiza Priska Nufer, que marcó el mejor tiempo].

“En algunos tramos he perdido velocidad y he ido más despacio, he cometido algunos errores, pero me siento bien, considerando que el otro día no probé la pista. Solo deseo que tuviera más fuerza en la pierna izquierda...”, añadió entre risas.

Ahora la esquiadora italiana tiene dos entrenamientos más para mejorar su condición.

“Necesito tener otro buen descenso. Todavía quedan dos entrenamientos más antes de la carrera, así que estoy contenta que haya tres. Con suerte haremos todas. Veremos”.

La prueba femenina de descenso está prevista para el martes, 15 de febrero, a las 11:00, hora local.