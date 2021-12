Sofia Goggia en exclusiva: “Mi querido esquí es como una sonata de piano”

La campeona olímpica en descenso, Sofia Goggia, está preparada para los dos primeros eventos de descenso de la Copa del Mundo en esta nueva temporada, que tendrán lugar en Lake Louise, Canadá, del 3 al 4 de diciembre.

Goggia, de 29 años, llega tras una impresionante temporada pasada, en la que ganó cuatro carreras de descenso, que le llevaron a ganar su segunda Copa del Mundo. Con 32 podios y 11 victorias, la nativa de Bérgamo está cerca de igualar a Isolde Kostner, la mejor esquiadora en descensos de Italia en la historia de la Copa del Mundo (Kostner finalizó en 51 ocasiones en el podio y firmó 15 victorias en su carrera).

Goggia comienza la nueva temporada con un gran objetivo en mente: ganar su segundo oro olímpico en la competición de descenso en Beijing 2022. Pero primero tiene que conseguir algunas victorias más en las bajadas más prestigiosas de Europa en el circuito de la Copa del Mundo -entre ellas, Cortina (su favorita) y Crans-Montana, donde ha ganado en tres ocasiones en su carrera, y el "Kandahar" de Garmisch, que representa, entre otras cosas, la última parada crucial en su preparación antes de los Juegos de Beijing.

Goggia se ha sentado para hablar sobre sus metas (¡y mucho más!) en una entrevista exclusiva con Olympics.com, la cual ha sido ligeramente editada en pos de la claridad y la brevedad.

Un equipo fuerte es importante para alcanzar el máximo nivel

Olympics.com (OC): Junto a Marta Bassino y Federica Brignone representáis el equipo italiano femenino más fuerte de la historia. ¿Qué significa esto para ti?

Sofia Goggia (SG): Tengo que decir que si a día de hoy soy una esquiadora ganadora es gracias a ellas. Y es verdad: somos un equipo muy fuerte a pesar de que somos muy diferentes, pero nos apoyamos las unas a las otras. Marta es cuatro años más joven que yo, pero en 2016 entramos a la Copa del Mundo juntas. De hecho, compartíamos incluso el mismo skiman que arreglaba nuestros esquís a pesar de ser de materiales diferentes. Así que tenemos una unión especial. Federica, por otro lado, entonces era casi una veterana porque ya había competido varias temporadas.

Podio de Goggia en la Copa del Mundo.

OC: ¿Te ha ayudado también Federica Brignone?

SG: Estoy muy agradecida con mis compañeras de equipo, especialmente con Federica por darme tanto e incentivarme a dar ese algo más que me ha hecho, en parte, a ser la Sofia Goggia de hoy.

OC: En ese sentido, recientemente has dicho que eres una "guitarra eléctrica", mientras que Bassino es como "un violín". ¿Podemos encontrar también un instrumento para Federica Brignone?

SG: Creo que podría ser una flauta porque ella esquía con cierta continuidad, y las notas de la flauta están muy separadas pero al mismo tiempo están unidas en armonía.

OC: ¿Qué cualidad 'robarías' de tus compañeras?

SG: A Marta le robaría la centralidad porque siempre se las arregla para mantenerse encima de los esquís con un centro de gravedad perfecto. De Federica tomaría lo bien que está con los pies en las pistas; no creo que haya nadie más como ella.

OC: Con el nuevo formato de la Copa del Mundo esta temporada, que parece favorecer a las expertas en velocidad, ¿tienes la mirada puesta en ganar el Globo de Cristal de la general?

SG: Es un pensamiento leve. Prefiero ir paso a paso. Soñar en grande está bien, no cuesta nada... Pero si quieres construir una casa, necesitas los ladrillos para ponerlos uno encima de otro. El gran resultado solo llega al final.

OC: Con Beijing 2022 acercándose deprisa, quizás tienes en cuenta que la leyenda alemana Katja Seizinger es la única persona en haber conseguido dos oros consecutivos en descenso en los Juegos Olímpicos. ¿Poder igualarla es algo que te motive?

Goggia en acción.

SG: Ya veo... así que eso significa que sería la segunda deportista en conseguirlo, ¿no? Bueno, entonces, ¡vamos a intentarlo!

OC: El pasado enero, justo después de tu lesión más reciente en Garmisch, lanzaste tu nuevo mantra: "Solo la valentía". ¿Has añadido alguno desde entonces?

SG: Sí: "Valiente y atrevida" (Brave and bold). Me gusta el término en inglés "bold" (atrevida). Una vez en Eurosport UK dijeron que era la más valiente y la más atrevida (the bravest and the boldest). Es un gran honor, pero veremos si realmente puedo ser valiente y atrevida.

“Mi esquí es como una sonata de piano”

OC: ¿Cuál es tu prueba favorita de la Copa del Mundo?

SG: Mi pista favorita es Cortina d'Ampezzo, pero siempre he querido ganar y dar todo de mí en esas pistas de Austria que llevan el nombre de los mejores esquiadores, como las de Franz Klammer y Karl Schranz.

OC: Y después cierras la temporada en Garmisch.

SG: Es cierto, Garmisch es una parada especial. Casi parece el destino porque esta pista me trae muchos buenos recuerdos, pero también he sufrido ahí dos lesiones. La lesión de enero, antes de los Mundiales en casa, fue muy dura. Pero al final, no es culpa de la pista cuando te lesionas. Siempre tienes algo dentro de ti que te hace hacer ciertas cosas, pero puede que sea algo inconsciente. Y ganar en Garmisch es uno de mis sueños, ¡no lo puedo negar!

OC: También es conocida tu afición por la lectura. ¿Qué estás leyendo ahora?

SG: ¿Se conoce? Sí, suelo leer cuando tengo tiempo. El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, me dio la Pastoral Americana, de Philip Roth, cuando estaba en Lausana, durante la elección de Milano Cortina para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026. ¡Después de terminarlo casi tengo que ir al psiquiatra! (dice entre risas).

OC: ¿Te das cuenta de que cuando hablas de tu esquí sueles utilizar metáforas musicales o artísticas?

SG: Sí, creo que las metáforas funcionan para conceptualizar lo que una persona tiene en la cabeza. Sin embargo, si pienso más en ello, creo que ya no me siento más como una guitarra eléctrica... al final, ¡me siento más como un piano!