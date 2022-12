Rodrigo Isgró: cinco cosas que saber sobre la perla argentina de rugby 7s

Franco Sábato y Germán Schulz, puro ADN de los Pumas Seven

"[El consejo que daría a un jugador joven es que] todo lo haga para divertirse, porque si no sos feliz es difícil lograr algo en cualquier aspecto de la vida. Después que se esfuerce y por ahí ahora está de moda la palabra resiliencia : ante cualquier cosa que lo tire para abajo, le diría que busque la manera de salir adelante", sentenció.

El ascenso deportivo de Isgró ha sido rápido, y detrás de él hay esfuerzo, dedicación y entrenamiento. Pero no solo físico. Isgró pone al mismo nivel la salud física y la mental, y según el momento del año en el que se encuentre, llega a trabajar con dos psicólogos deportivos .

Este es el secreto de la selección argentina de rugby según Isgró: "Somos una familia: por el trato, por el respeto que nos tenemos, por el compañerismo y porque todos tiramos para el mismo lado y creo que todos somos iguales, no importa ser nuevo o viejo." dijo en una entrevista para Mdzol.

Sin embargo, la calidad individual de jugadores como Isgró, Marcos Moneta o el capitán Gastón Revol no es lo único que define a los 'Pumas'.

Para lograr aquella medalla olímpica y seguir siendo a día de hoy uno de los equipos referencia a nivel internacional, Isgró ha participado con más de 100 puntos anotados y 22 tries apoyados en sus partidos disputados en las World Series de 7s.

Pero la locura no quedó ahí, sino que ahora tiene en su poder un bronce olímpico.

El camino hacia los Juegos Olímpicos de París 2024 ha comenzado en el rugby 7s . Y los 'Pumas' de Argentina están decididos no solo a lograr su clasificación, sino a volver a subir al podio en los Juegos, después de la medalla de bronce lograda en Tokio 2020.

