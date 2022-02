Resumen del luge en Beijing 2022: principales historias, momentos y récords

El luge en Beijing 2022 se puede resumir mejor en una frase, "¡Arriba Alemania!" La potencia de los deportes de deslizamiento consiguió las cuatro medallas de oro que estaban en juego.

Liderando el espectáculo estuvo la leyenda Natalie Geisenberger, que ganó su tercer título individual femenino consecutivo. La veterana de 34 años hizo historia al convertirse en la primera medallista de oro olímpica de luge femenino en tres ocasiones.

Johannes Ludwig consiguió su primer oro olímpico en individual masculino a los 35 años. El nativo de Suhl, que nunca ha ganado un título mundial individual y ha pasado la mayor parte de su carrera a la sombra de su compatriota Felix Loch, demostró lo que se puede conseguir con persistencia, dedicación y constancia.

Por su parte, el 'dream team' formado por Tobias Wendl y Tobias Arlt ha alcanzado su mejor momento de forma y ha conseguido su tercer título de dobles consecutivo. Algunos se preguntaban si las leyendas bávaras serían capaces de resistir el desafío de sus compatriotas y actuales campeones del mundo, Toni Eggert y Sascha Benecken. Sin embargo, tras un emocionante duelo en la flamante pista de Yanqing, "Los Tobys" terminaron primeros por 0.099 segundos.

Dada su brillantez individual, no fue una sorpresa que Geisenberger, Ludwig y 'Los Tobys' se combinaran para defender su título por equipos mixtos.

Que Johannes Ludwig ganara el oro no fue una gran sorpresa. El alemán había estado en buena forma esta temporada y había ganado la Copa del Mundo.

Pero esta victoria fue una gran sensación de bienestar, ya que era la justa recompensa para un atleta que se ha entregado en cuerpo y alma al luge desde que empezó a competir en 1996. Ha habido muchos altibajos a lo largo del camino, como no haber sido seleccionado para dos Juegos Olímpicos o quedarse a las puertas del podio en varios Mundiales.

Ganar el oro en individuales ocho días antes de cumplir 36 años es un testimonio de su profesionalismo para mantenerse en tan buena forma durante tanto tiempo.

Natalie Geisenberger ya era la más grande del luge femenino al llegar a Beijing 2022, pero subrayó ese título no oficial al convertirse en la primera mujer de la historia en ganar tres títulos individuales.

A pesar de tomarse la temporada 2019 para dar a luz, no tardó en reencontrar su mejor forma y demostró que ser madre no es motivo para dejar de perseguir tus sueños.

Geisenberger fue la reina de la consistencia en Beijing 2022, registrando los dos tiempos más rápidos y el segundo más rápido en cuatro carreras.

Los actuales campeones olímpicos, Tobias Wendl y Tobias Arlt, tuvieron problemas de forma y consistencia al llegar a estos Juegos Olímpicos.

Sin embargo, gracias su amplia experiencia, no se preocuparon lo más mínimo. Ya vivieron una tendencia similar antes de PyeongChang 2018, donde fueron capaces de mostrar su mejor forma cuando más importaba.

Fieles a su forma, volvieron a hacerlo en Beijing 2022, y estuvieron siempre en cabeza para hacer historia en los dobles al ganar su tercer título consecutivo.

Natalie Geisenberger, tras ganar su tercer título olímpico individual consecutivo.

Añadió un sexto oro olímpico en la prueba por equipos.

Esta medalla de oro significa mucho para mí. Llevo muchos años en este deporte y he tenido muchos que no han sido tan exitosos. En 2010 (Vancouver) y 2014 (Sochi) no me clasifiqué para los Juegos Olímpicos. Quedé muchas veces cuarto en el Mundial, creo que unas cinco. Hubo muchas veces que solo estuve cerca del podio. Pero seguí en el luge y estoy contento de haberlo hecho. Creo que esta medalla es una señal de que he hecho lo correcto.